Még túlzottan visszafogott is lehet a Richter 13 ezer forintos célára

Erős negyedévről jelentettek a pesti parkett cégei az elmúlt hetekben, a befektetői optimizmus pedig meg is látszik a piacon. Meddig menetelhet még a BUX index, mitől mozdult most meg az elmúlt hónapokban csak oldalazó Richter részvénye, és mi lesz az amerikai befektetésekkel?

A podcast vendége: Rácz Balázs , az MBH Befektetési Bank szenior elemzője