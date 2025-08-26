Deviza
BÉT
késleltetett adatok
Még túlzottan visszafogott is lehet a Richter 13 ezer forintos célára

Erős negyedévről jelentettek a pesti parkett cégei az elmúlt hetekben, a befektetői optimizmus pedig meg is látszik a piacon. Meddig menetelhet még a BUX index, mitől mozdult most meg az elmúlt hónapokban csak oldalazó Richter részvénye, és mi lesz az amerikai befektetésekkel?
A podcast vendége: Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.08.26, 20:19

Egy-egy cég még adós ugyan a negyedéves gyorsjelentésével, de a blue chipek már egy ideje túl vannak saját eredményközléseiken, és egyet hátrébb lépve azt látjuk, a magyar cégek ismét kitettek magukért, ez pedig a részvényárfolyamok alakulásán is követhető – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője, akivel a pesti parkett értékeltségéről, a Richter részvényének éledezéséről, valamint az amerikai tőzsde vonzerejéről beszélgettünk, Jackson Hole tanulságait levonva.

 

Menetel a BUX, megmozdult a Richter, csúcson Amerika

A beszélgetésben a szakértő kiemelte, a blue chipek összesen 470-480 milliárd forintos profittömeget termeltek a negyedévben, ez javulás az előző negyedhez képest, éves alapon viszont kisebb visszaesést mutatnak a számok. A hosszabb trendekbe azonban teljes mértékben belesimul a legfrissebb adatcsokor is, így a magyar piacról elmondható, hogy stabilan termeli a nyereséget.

A számok közlésével párhuzamosan a BUX index könnyedén átvitte a 100 ezer pontos lélektani határt, drágának azonban még mindig nem nevezhető a piac, a P/E-mutató ugyanis még csak most érte el a 8-as szintet, míg a hosszú távú átlag 9,5-10 környékén húzódik. Potenciál tehát még mindig van a pesti piacban.

A beszélgetésben szó esett:

  • a pesti parkett cégeinek negyedéves jelentéseinek mérlegéről, a BUX értékeltségéről és a régiós geopolitikai diszkontról (00:50–07:10),
  • a Richter részvényeinek lendületéről, a papírok fundamentumairól, valamint a befektetői óvatosság okáról (07:40–13:30),
  • a kifejezetten erős amerikai gyorsjelentési szezonról, a vállalati recessziós félelmek talán már-már indokolatlan hiányáról és az amerikai részvénypiac vonzerejéről (14:–22:20).
