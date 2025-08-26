Még túlzottan visszafogott is lehet a Richter 13 ezer forintos célára

Egy-egy cég még adós ugyan a negyedéves gyorsjelentésével, de a blue chipek már egy ideje túl vannak saját eredményközléseiken, és egyet hátrébb lépve azt látjuk, a magyar cégek ismét kitettek magukért, ez pedig a részvényárfolyamok alakulásán is követhető – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője, akivel a pesti parkett értékeltségéről, a Richter részvényének éledezéséről, valamint az amerikai tőzsde vonzerejéről beszélgettünk, Jackson Hole tanulságait levonva.
A beszélgetésben a szakértő kiemelte, a blue chipek összesen 470-480 milliárd forintos profittömeget termeltek a negyedévben, ez javulás az előző negyedhez képest, éves alapon viszont kisebb visszaesést mutatnak a számok. A hosszabb trendekbe azonban teljes mértékben belesimul a legfrissebb adatcsokor is, így a magyar piacról elmondható, hogy stabilan termeli a nyereséget.
A számok közlésével párhuzamosan a BUX index könnyedén átvitte a 100 ezer pontos lélektani határt, drágának azonban még mindig nem nevezhető a piac, a P/E-mutató ugyanis még csak most érte el a 8-as szintet, míg a hosszú távú átlag 9,5-10 környékén húzódik. Potenciál tehát még mindig van a pesti piacban.
A beszélgetésben szó esett:
