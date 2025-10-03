Állampapír: a MÁP Plusz lehet a következő bomba vétel

A hét közepén ugyan leállt az amerikai kormányzat a finanszírozás körüli politikai csaták kapcsán, ám a befektetőket ez sem tántorította el a tengerentúli eszközök vételétől, az S&P 500 például nyomban történelmi csúcsra futott. Ezzel párhuzamosan az arany is ralizik, a magyar részvénypiac viszont megakadt, és a BUX a 100 ezer pontos szint környékén keresi az irányt, egyelőre látványos lendület nélkül – derült ki az Arbitrázs legújabb adásában, melyben a részvénypiaci fejlemények mellett a hazai lakossági állampapírpiac újdonságairól is beszélgettünk Kosovics Lászlóval, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágvezetőjével, valamint Kalapos Csaba privátbanki igazgatóval.
Kalapos Csaba a BÉT gyengélkedése kapcsán kiemelte, a lendületvesztés a nehezített pályán küzdő Mol esésének, valamint a Richter csapkodásának tudható be, ugyanakkor az is látszik, hogy az OTP is jelentős korrekcióban van a bőven 30 ezer forint fölött elért csúcsokhoz mérten.
A beszélgetés során szó esett:
