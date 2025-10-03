Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
késleltetett adatok
Állampapír: a MÁP Plusz lehet a következő bomba vétel

Alaposan újrarajzolta a lakossági állampapírpiaci palettát az ÁKK, ennek pedig a befektetők lehetnek a legnagyobb nyertesei. Miért érdekes még a jelenlegi szintek mellett is a 4iG részvénye, melyik lakossági állampapír lehet az új favorit, és mekkora gondot jelent az amerikai kormányzat leállása?
A podcast vendége: Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágvezetője, és Kalapos Csaba, privátbanki igazgató
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.03, 16:20

A hét közepén ugyan leállt az amerikai kormányzat a finanszírozás körüli politikai csaták kapcsán, ám a befektetőket ez sem tántorította el a tengerentúli eszközök vételétől, az S&P 500 például nyomban történelmi csúcsra futott. Ezzel párhuzamosan az arany is ralizik, a magyar részvénypiac viszont megakadt, és a BUX a 100 ezer pontos szint környékén keresi az irányt, egyelőre látványos lendület nélkül – derült ki az Arbitrázs legújabb adásában, melyben a részvénypiaci fejlemények mellett a hazai lakossági állampapírpiac újdonságairól is beszélgettünk Kosovics Lászlóval, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágvezetőjével, valamint Kalapos Csaba privátbanki igazgatóval.

 

A MÁP Plusz lehet az állampapírpiaci átalakítás legnagyobb nyertese

Kalapos Csaba a BÉT gyengélkedése kapcsán kiemelte, a lendületvesztés a nehezített pályán küzdő Mol esésének, valamint a Richter csapkodásának tudható be, ugyanakkor az is látszik, hogy az OTP is jelentős korrekcióban van a bőven 30 ezer forint fölött elért csúcsokhoz mérten.

A beszélgetés során szó esett:

  • az amerikai kormányzati leállás valós tőkepiaci hatásairól, a munkaerőpiac roskadozásáról és a Fed kamatpályáját érintő tömérdek kérdőjelről (01:20–09:00),
  • az amerikai tőzsdék mindennek ellenálló ralijáról, ennek eget rengető irracionalitásáról, valamint a kisrészvényekben rejlő potenciálról (09:20–16:20),
  • az arany szédületes meneteléséről és az ennek árnyékában gyengélkedő hazai részvénypiacról (16:40–22:40),
  • valamint a hazai állampapírpiac megújult kínálatáról és egyes, kifejezetten egzotikus kötvénypiaci vételekről is (23:00–26:00).

