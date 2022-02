Tovább élénkítheti a megújuló alapú villamos energia hazai előállítása és a vele való kereskedés vonzerejét a hamarosan beinduló származásigarancia-piac. E piacon olyan tanúsítványok – angol elnevezésük: Guarantees of Origin alapján GO-k – forognak majd, amelyek azt igazolják, hogy a kérdéses mennyiségű áramot megújuló forrásból állították elő. A GO-piacok működtetésének célja a szén-dioxid-kvótákkal való európai kereskedéshez hasonlóan a klímavédelem, csakhogy ellentétes megközelítéssel. Amíg a kvóták a magas kibocsátással bíró erőműveket terhelik kötelező módon, addig a GO-k lehetőséget biztosítanak a megújuló termelők számára többlet árbevétel szerzésére, a fogyasztók számára pedig a megújuló források használatának igazolására – hangzott el az erről tartott háttérbeszélgetésen.

Fotó: Krizsán Csaba

A termelők számára azért vonzó a GO-piacon a megjelenés, mert az általuk előállított villamos energia eladásából származó árbevételen és a vele járó ártámogatáson felül még a származási garancia eladásából is pénzhez juthatnak. Ilyen garanciát Magyarországon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állít ki, e „papírra” pedig a termelő Európa bármely olyan országában kereshet vevőt, ahol azzal kereskednek. Térségünkben erre Szlovákiában és Horvátországban van mód, távolabb pedig például Olaszországban, illetve Franciaországban. Az első ilyen európai aukcióra egyébként már 2013 táján sor kerülhetett, 2014 óta pedig Magyarországon is be lehet jegyeztetni származási garanciát. Az újdonság most az – ahogyan a VG már beszámolt róla –, hogy a nyártól a Mavir Zrt. leányvállalata, a HUPX Zrt. is megteremti a GO-kkal kereskedés lehetőségét. Új piactere elsődlegesen árjelző funkciót kíván ellátni a megújulótanúsítványok kapcsán az eddig Magyarországon megkötött kétoldalú ügyletek mellett, a szervezett piaci működés transzparenciájából fakadóan.

Első lépésben a kötelező áramátvételi rendszerben (KÁT) előállított villamos energia után kiállított GO-kkal lehet majd kereskedni negyedéves rendszerben, a fejlesztés második szakaszától pedig bővül az eladók és – a HUPX reményei szerint – az érdeklődők köre is, akik lehetnek energiakereskedők, nagy végfelhasználók és más piaci szereplők is. A magyar piactér vonzerejét növelheti, ha rajta keresztül minél több kereskedő minél nagyobb forgalmat bonyolít le, ha a felkínált mennyiség minél nagyobb hányada kel el.