Mennyibe kerülne Izraelnek megtartani az elfoglalt Gázai övezetet?

Drága dolog lesz Izrael számára a Gázai övezet katonai elfoglalása. Bár csak becslések vannak a költségekről, azok elérhetik a több százmilliárd sékelt is, mert nem tudni, pontosan mit jelentene és mennyi ideig tartana a megszállás. (Egy izraeli sékel 99,3 forint.)

Benjamin Netanjahu bejelentette a Gázai övezet újbóli átvételét / Fotó: NurPhoto via AFP

Benjamin Netanjahu miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Izrael átveszi az irányítást a terület fölött a harcok lezárulását követően, de a megszállás nem tartana örökké. Katonai szempontból nem lenne nehéz elfoglalni Gázát, mivel az izraeli hadsereg már így is az övezet területének mintegy 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt, és a Hamász fegyveres ereje meggyengült.

A kihívások ezután kezdődnének, és elképesztő anyagi erőforrásokat igényelnének Esteban Klor, a jeruzsálemi Héber Egyetem közgazdászprofesszora szerint, akit évi 35 milliárd sékelre becsüli a költségeket.

Az övezet átvétele után ugyanis Izrael lenne a felelős az ott élő kétmillió palesztinért,

beleértve az éhező lakosság élelmiszerrel, vízzel való ellátását, az egészségügy és az oktatás megszervezését is. Emellett jelentős számú katonát kellene állomásoztatnia a területen, hogy fenntartsa a biztonságot az ellenséges érzelmű lakosság körében. A The Wall Street Journal tudósítása szerint ezekből adódna össze a becsült összeg.

A Gázai övezet infrastruktúráját Izraelnek kellene újjáépítenie

A 35 milliárd sékel az izraeli GDP mintegy 2 százaléka, és nem szerepel a költségvetésben, amelyből az idén és 2026-ban is mintegy 42 milliárd sékelt visznek el a védelmi kiadások. Ráadásul a professzor nem számította bele a gázai infrastruktúra újjáépítését sem, amelyet Izraelnek kellene vállalnia, ha a potenciális donor országok nem szállnak be, mert ellenzik a megszállás tervét.

Izraelnek kellene gondoskodnia kétmillió palesztin ellátásáról / Fotó: Anadolu via AFP

A Gázai övezet teljes újjáépítésének költsége egy korábbi ENSZ-becslés szerint jócskán meghaladja a 80 milliárd dollárt, emellett a 42 millió tonna törmelék eltakarítása újabb 1,2 milliárd dollárba kerül. Ebben ugyan benne van a lakóházak újbóli felhúzása is, amelyeknek több mint 70 százaléka megrongálódott vagy teljesen használhatatlanná vált, de csak az infrastruktúra újjáépítése is akkora összeg, amelyet Izrael egyedül aligha vállalhat.