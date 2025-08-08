Mennyibe kerülne Izraelnek megtartani az elfoglalt Gázai övezetet?

Drága dolog lesz Izrael számára a Gázai övezet katonai elfoglalása. Bár csak becslések vannak a költségekről, azok elérhetik a több százmilliárd sékelt is, mert nem tudni, pontosan mit jelentene és mennyi ideig tartana a megszállás. (Egy izraeli sékel 99,3 forint.)
Benjamin Netanjahu miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Izrael átveszi az irányítást a terület fölött a harcok lezárulását követően, de a megszállás nem tartana örökké. Katonai szempontból nem lenne nehéz elfoglalni Gázát, mivel az izraeli hadsereg már így is az övezet területének mintegy 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt, és a Hamász fegyveres ereje meggyengült.
A kihívások ezután kezdődnének, és elképesztő anyagi erőforrásokat igényelnének Esteban Klor, a jeruzsálemi Héber Egyetem közgazdászprofesszora szerint, akit évi 35 milliárd sékelre becsüli a költségeket.
Az övezet átvétele után ugyanis Izrael lenne a felelős az ott élő kétmillió palesztinért,
beleértve az éhező lakosság élelmiszerrel, vízzel való ellátását, az egészségügy és az oktatás megszervezését is. Emellett jelentős számú katonát kellene állomásoztatnia a területen, hogy fenntartsa a biztonságot az ellenséges érzelmű lakosság körében. A The Wall Street Journal tudósítása szerint ezekből adódna össze a becsült összeg.
A 35 milliárd sékel az izraeli GDP mintegy 2 százaléka, és nem szerepel a költségvetésben, amelyből az idén és 2026-ban is mintegy 42 milliárd sékelt visznek el a védelmi kiadások. Ráadásul a professzor nem számította bele a gázai infrastruktúra újjáépítését sem, amelyet Izraelnek kellene vállalnia, ha a potenciális donor országok nem szállnak be, mert ellenzik a megszállás tervét.
A Gázai övezet teljes újjáépítésének költsége egy korábbi ENSZ-becslés szerint jócskán meghaladja a 80 milliárd dollárt, emellett a 42 millió tonna törmelék eltakarítása újabb 1,2 milliárd dollárba kerül. Ebben ugyan benne van a lakóházak újbóli felhúzása is, amelyeknek több mint 70 százaléka megrongálódott vagy teljesen használhatatlanná vált, de csak az infrastruktúra újjáépítése is akkora összeg, amelyet Izrael egyedül aligha vállalhat.
A korábbi izraeli megszállás alatt, 1967 és 2005 között a katonai kormányzatot nagyrészt az övezetből származó adóbevételből finanszírozták, erre azonban most nincsen mód, mivel
majdnem két év háború után a gázai gazdaságból nem maradt semmi.
Az ideiglenes megszállás tervét az izraeli közvélemény sem támogatja: a tel-avivi Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének friss felmérése szerint
Az ötlet támogatói azzal érvelnek, hogy a költségek ugyan magasak lennének rövid távon, de hosszú távon stabilitást hozna a megszállás, mert megakadályozná, hogy a Hamász ismét megerősödjön, és lehetővé tenné, hogy Izrael az oktatási rendszer ellenőrzésével deradikalizációs programokat hajtson végre – ezt a szempontot Netanjahu és miniszterei gyakran hangsúlyozzák.
Amir Avivi nyugalmazott izraeli dandártábornok szerint a siker kulcsa az önként vállalkozó gázaiak áttelepítése harmadik országba, amit elsőként Donald Trump amerikai elnök vetett fel az övezet megvásárlásának és birtokbavételének tervével.
Ha a legtöbbjük elköltözik, az mindent megváltoztatna
– állítja Avivi.
Vannak azonban Klorénál sokkal nagyobb összegű becslések is. Ram Aminach, az izraeli hadsereg korábbi gazdasági tanácsadója az Israel Hayom című portálnak azt mondta, hogy csak a gázai lakosságról való gondoskodás 100 milliárd sékelbe kerülne, az ellenőrzés fenntartása pedig évi 60-130 milliárd sékelbe.
A költségeket tovább növelné az elesett katonák családjának fizetett, valamint a sebesültek kórházi rehabilitálására és rokkantsági nyugdíjára fordított összeg, amely már most is eléri a 120 milliárd sékelt, és csak tovább nő, ha átveszik a teljes katonai irányítást az övezet felett.
