Itt az eljárásrend: ezt kell tenni a sérült élelmiszer-utalványokkal

Miként a Világgazdaság megírta, körülbelül 2,3 millió jogosult van Magyarországon, aki számíthat arra, hogy a Magyar Posta 2025. szeptember 1-jétől kezdődően kézbesíti számára a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt. A kormány még tavasszal döntött a nyugdíjasokat célzó támogatások bővítéséről, megerősítéséről, így nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványról is akkor hoztak döntést – emlékeztet az Origo, mely cikkében a Magyar Államkincstár által közzétett tájékoztatás alapján azt mutatta be, hogyan járhat el az a jogosult, akinek az utalványa az átvételt követően megsérül. Ezzel azért fontos tisztában lenni, mert a kereskedők a vásárlóktól csak sérülésmentes állapotban fogadhatják el az élelmiszer-utalványt.

Szeptembertől kézbesítik a nyugdíjasoknak az élelmiszer-utalványokat, azokat akár piacokon is fel lehet használni / Fotó: Vémi Zoltán

Sérült élelmiszer-utalvány: így járjon el a tulajdonosa

A MÁK tájékoztatása szerint, ha az élelmiszer-utalvány az átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása közben elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti.

Ha a sérült élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1000 forintos címletben) csereutalványt küld meg postai úton a jogosultnak a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címére.

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány csak hideg élelmiszerre fordítható, vendéglátásban pedig egyáltalán nem lehet felhasználni. Piacokon, őstermelőknél, boltokban viszont számos élelmiszerre be lehet azt váltani.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.