Törökország lehet az orosz gáz kiskapuja az EU-ba a teljes tilalom után

Törökország megtorpedózhatja az Európai Unió tervét, hogy 2027 teljesen megszabaduljon az orosz gáz importjától, az orosz energiafüggéstől. Brüsszelnek ehhez szüksége lenne Ankara együttműködésére, amely a Török Áramlaton keresztül juttat – jelentős részben orosz eredetű – gázt Európába, de az ország kormánya egyelőre nem mutat hajlandóságot a majdani tilalom érvényesítésére.
Az Európai Bizottság júniusban javasolta az orosz földgáz és cseppfolyósított gáz (LNG) importjának tilalmát 2007 végétől, amelyet Magyarország határozottan ellenez és amelynek végrehajtása jogilag is erősen kétséges.
A cél megvalósítása technikailag sem egyszerű, mert
szükség van hozzá a gáz pontos nyomon követéséhez, hogy tudni lehessen az energiahordozó eredetét.
Az érintett cégek közötti szerződések azonban bizalmasak, és a gáz gyakran több közvetítőn jut el a termelőtől a fogyasztóig.
Az Energy World című szakportál szerint nincsen olyan mechanizmus, amellyel a végtermék esetében bizonyítani lehetne a gáz eredetét, így az EU két dolgot tehet: teljesen betiltja a Törökországból érkező gázt, ha akármilyen arányban tartalmaz orosz importot vagy részleges mentességet ad, feltéve, hogy léteznek „egyértelmű és ellenőrizhető dokumentumok”, amelyek igazolják, hogy a gáz nem orosz eredetű.
Törökország azonban nem tagja az EU-nak, így az uniós szabályokat sem köteles betartani és a jelek szerint erre nem is hajlandó. „Bár az EU dönthet úgy, hogy teljes mértékben betiltja az orosz gáz importját, Törökország véleménye szerint az egyoldalú szankciók zavart okoznak a gazdaságban és fokozzák az energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Törökország csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott szankciókat hajtja végre” – reagál a Politicónak az ankarai külügyminisztérium.
Ankara vonakodása nagy kihívásokat jelenthet, figyelembe véve Törökország növekvő szerepét az orosz gáz tranzitjaként és potenciális központjaként.
Az EU naponta még mindig mintegy 100 millió köbméter orosz gázt importál vezetéken vagy LNG formájában. Ennek a 40 százaléka érkezik a Török Áramlaton keresztül és a többsége orosz eredetű, bár hivatalosan „vegyesként” azonosítják.
A gáz két helyen érkezik Törökországon keresztül az EU-ba:
Egy 2023-as egyezmény értelmében a bolgár energetikai vállalat, a Bulgargaz török partnerén, az állami tulajdonban lévő Botason keresztül rendel LNG-t.
Arról azonban fogalmuk sincs, hogy ugyanazt a gázt kapják-e, mint amely a török terminálba eredetileg érkezett, nem keverték-e közben össze valami mással.
Mivel azonban az orosz gáz viszonylag olcsó, nagy a valószínűsége, hogy a többség onnan származik.
Az viszont azt adatok alapján biztos, hogy Oroszország májusban az EU 3. legnagyobb gázszállítója volt, és júliusban pedig még hivatalosan is rekord mennyiségű, 1,59 milliárd köbméter gázt exportált Európába a Török Áramlaton keresztül.
Ankara teljes együttműködése nélkül így az EU-nak esélye sincs arra, hogy nyomon kövesse, mennyi orosz gáz jut a blokkba.
Bár Ankara állítja, hogy nem próbálja kijátszani az uniós szabályokat, szakértők szkeptikusak, és azt is hangsúlyozzák, hogy az országnak különösebb oka sincs az együttműködésre, mivel mélypontra zuhantak a kétoldalú kapcsolatok a török ellenzék elleni ankarai kormányzati fellépés miatt.
Brüsszelnek ezért muszáj lesz valamit ajánlani cserébe,
például újraindítani a a Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatos, befagyasztott energiaügyi tárgyalásokat vagy felszabadítani az Európai Beruházási Bank zöld projektekre szánt forrásait. Előbbit említette a feltételek között az ankarai külügyminisztérium is.
De még ez is feltételezi Törökország jóhiszemű együttműködését, amelyben sokan kételkednek. Gázpiaci szakértő szerint „nagy az esélye”, hogy Ankara tovább manipulálja majd a vámokmányok tartalmát, hogy leplezze az orosz eredetet – és Brüsszelnek nincsen joghatósága Törökország felett, nem ellenőrizheti a török vámhatóságot vagy a kormányt.
