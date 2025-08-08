Tengernyi olaja van az országnak, amelynek az első atomerőművét ma kezdték el építeni – az oroszok

A mérnöki felmérésekkel elkezdődött Kazahsztán első atomerőművének építése. A nagy teljesítményű létesítmény pontos helyét az Almati régióban található Ulken faluban keresik a lehetséges telephely szeizmikus stabilitásának, hidrogeológiai és egyéb jellemzőinek megismerésén keresztül. A kazah atomerőmű blokkjait orosz fejlesztésű és gyártású VVER-1200-as reaktorokkal szerelik majd. Ilyenek lesznek az új paksi blokkok is. Nem mintha Kazahsztánnak nem volna elég egyéb energiája: annyi olajuk van, hogy majdnem beférnek az első tízbe a világon kitermelésben.
A felmérések során legalább 50 kutat fúrnak, 30 és 120 méret közötti mélységben, erről a megbízást elnyert orosz Roszatom adott hírt a holnapján. A helyszínen tartott projektindító eseményen Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ismertette, hogy a társaság jelenleg a telephely alapos tanulmányozására összpontosít, hogy teljesen biztos legyen, alkalmas-e a jövőbeli atomerőmű számára. A Roszatom készen áll arra, hogy minden felhalmozott tapasztalatát felhasználja e projekt megvalósításához, amely stratégiailag fontos Kazahsztán fejlődése szempontjából.
A Roszatom júniusban hozott létre nemzetközi konzorciumot a kivitelezésre, nem sokkal azután, hogy a szentpétervári gazdasági fórumon megállapodás született egy üzbég és egy kazah atomerőmű építéséről.
„A mai nap csak az első lépés, de pontosan ez a lépés határozza meg Kazahsztán útját egy új high-tech iparág kialakulásához az ország gazdaságában. Biztosak vagyunk benne, hogy az atomerőmű megépítése erőteljes lendületet ad a régió fejlődésének –
megjelenéséig” – mondta Almasadam Satkalijev, a Kazah Atomenergia-ügynökség elnöke.
A hírről szintén beszámoló MTI felidézi, hogy Kazahsztánban – a kérdésben rendezett népszavazás után – hagyták jóvá az ország első atomerőművének építését, a Roszatom részvételét pedig idén júniusban jelentette be. A tervek szerint az országban két további atomerőmű is épül, mégpedig a kínai atomenergetikai ügynökség bevonásával. A vállalkozásokról a kazah hatóságok az év végig szolgálnak bővebb tájékoztatással. A Roszatom által építendő atomerőmű az Astana Times szerint mintegy 14 milliárd dollárba kerül.
Jóllehet az egykori szovjet tagköztársaság adja a világ urántermelésének 43 százalékát és az Európai Unió harmadik legnagyobb uránérc-beszállítója, belföldi fogyasztáshoz túlságosan kevés villamos energia áll a rendelkezésére – emlékeztet az MTI.
Az atomerőművek építéséért Dél-Korea és Franciaország is versenyben volt.
Az atomenergia még mindig érzékeny téma Kazahsztánban, ahol a Szovjetunió idején mintegy 450 kísérleti atomrobbantást hajtottak végre 1949 és 1989 között, másfél millió embert téve ki radioaktív sugárzásnak.
Alig néhány nappal a mostani ünnepség előtt, július 31-én a Kazah Atomenergia-ügynökség bejelentette, hogy tárgyalások folynak lehetséges beszállítókkal, köztük a Kínai Nemzeti Atomerőművel (CNNC) a harmadik atomblokk építéséről. A megbeszélések kiterjednek nagy teljesítményű atomreaktorok és kis moduláris reaktorok fejlesztésére is. A lehetséges beszállítók között volt a Roszatom, az Électricité de France és a Korea Hydro and Nuclear Power is.
