Készpénzfelvétel külföldön: a magyarok a helyszínen döbbennek rá, mennyibe kerül – ezekben az országokban a legdrágább

Ahogy egyre többen indulnak el a nyári szabadságukra, sok utazó csak a reptéren vagy megérkezés után szembesül azzal, hogy a készpénzfelvétel jóval drágább lehet, mint gondolták. Bár a kártyás fizetés egyre elterjedtebb, sok országban – különösen a helyi piacokon, kisebb vendéglőkben vagy taxikban – még mindig elengedhetetlen a készpénz, ennek azonban sokszor brutális ára lehet, ami tönkreteheti a külföldi nyaralásunkat.

A külföldi nyaralás alatt nemcsak a repülőjegy vagy a szállás kerülhet sokba: a pénzfelvétel rejtett költségei is súlyosan megterhelhetik a költségvetésünket / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Wise 9,7 millió külföldi ATM-tranzakciót elemzett 2025 első fél évében, és az eredmények riasztóak: Vietnámban például a készpénzfelvétel akár 27,10 százalékos költséggel is járhat. Argentínában ez az arány 20,51 százalék, Kolumbiában pedig 16,66 százalék.

A magyarok által gyakran választott úti célok közül Törökország is kiemelkedik:

ott a díjak elérhetik az 5,08 százalékot, míg Albániában 2,62 százalékos, Horvátországban pedig átlagosan 1,44 százalékos többletköltséggel kell számolni.

A külföldi készpénzfelvétel költségeit nemcsak a helyi ATM-üzemeltetők határozzák meg. A magyar bank is felszámolhat nemzetközi díjakat, miközben az ATM-ek gyakran alkalmaznak kedvezőtlen árfolyamokat és rejtett árrést, főként akkor, ha a felhasználó forintban kér elszámolást a helyi pénznem helyett.

Emellett egyre gyakoribb a dinamikus valutaváltás (DCC), amelynek során az automata vagy terminál a hazai devizában jeleníti meg az összeget – ez azonban rendszerint jelentős árfolyamveszteséggel jár.

Így spóroljunk a külföldi nyaraláson

A Wise szerint a tudatos pénzkezelés már az utazás előtt elkezdődik. A vállalat által kínált bankkártyával például havonta két alkalommal 150 ezer forintos limitig díjmentesen lehet készpénzt felvenni világszerte. Ezt követően is átlátható, alacsony díjakat alkalmaznak: 2,65 százalékot, valamint 200 forint tranzakciónként. A Wise azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint mindig a helyi pénznemet válasszuk, és kerüljük el a túlárazott, különálló turistás ATM-eket.