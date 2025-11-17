Trump bejelentette a végső csapást Oroszország ellen: karanténba zárják Putyint, ezt már nem tudja kivédeni – Magyarországnak egy szerencséje van

A republikánusok olyan törvényen dolgoznak, ami minden olyan országot szankcionálna, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal. A listára Irán is felkerülhet – tájékoztatta Donald Trump vasárnap a Reuterst.

Trump bejelentette a végső csapást Oroszország ellen / Fotó: AFP

„Én javasoltam, hogy minden olyan országot, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal, nagyon szigorú szankciókkal sújtsanak” – hangsúlyozta az amerikai elnök.

Magyarország megúszhatja az amerikai szankciókat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön biztosított mindenkit arról, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az Oroszországból származó kőolaj- és földgázbeszerzésekre vonatkozó amerikai korlátozások alól, a mentesség pedig addig marad érvényben, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke.

Szijjártó kijelentése szerint a technikai egyeztetések még zajlanak, de a politikai döntés megszületett:

Ez a megállapodás garantálja, hogy Magyarország nem kerül hátrányba az amerikai szankciók miatt. A kezet fogtak rá, és ez a lényeg.

A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások kulcsfontosságúak voltak: ha nem sikerült volna mentességet elérni, az energiaárak karácsonyra akár háromszorosukra is emelkedhettek volna Magyarországon. A mostani megállapodás biztosítja – tette hozzá –, hogy az ország megőrizhesse a rezsicsökkentés eredményeit, és stabil maradjon az energiaellátás.