Az Európai Unió politikája veszélyezteti az üzemanyag-ellátását

Folyamatosan nőtt az üzemanyagok – ezen belül is főként a dízel ára – az Európai Unióban az elmúlt hónapokban. Pedig a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott.

Az Európai Unió döntése veszélyezteti az üzemanyag-ellátását / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az Origo cikke szerint az EU újabb döntése szerint kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban.

A kereskedők ugyanis

sietnek, az európai termékeknél olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott.

Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került az orosz tulajdonban lévő NIS Pancevo finomító. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is.

És itt kapcsolódott még a magyar Mol, ahol a tűzeset miatt voltak termelési kimaradások, Ukrajna pedig folyamatosan növeli a dízelolaj importját, miután a nyáron az oroszok lebombázták utolsó finomítójukat is. Az orosz finomítók és logisztikájuk pedig folyamatos ukrán támadásoknak vannak kitéve.

A portál cikke szerint ezek ráadásul csak a szűk régiós gondok, mert az orosz energiainfrastruktúra elleni szüntelen támadásokon kívül, több ázsiai és afrikai kulcsfontosságú üzemben is leállások voltak, valamint az európai és amerikai üzemek végleges bezárásai több millió hordó dízelt és benzint vontak ki a világpiacról.

„A globális finomítói tevékenységet októberben egy sor nem tervezett leállás nehezítette, ami tovább korlátozta a termékpiacokat és még magasabbra nyomta a haszonkulcsokat” – közölte csütörtökön a Nemzetközi Energiaügynökség. Összességében tehát olyan helyzet állt elő, hogy bár az árupiacon nem vagy legfeljebb csak mérsékelten változik a nyersolaj ára, az üzemanyagkutaknál a fogyasztók folyamatosan áremelkedésekkel kénytelenek szembesülni az EU egészében.