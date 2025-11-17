OTP: újabb csúcstámadás a láthatáron; továbbra is sztárindex a BUX
Az elmúlt héten a globális piacokat a kamatvárakozások változása és a Fed szigorúbb hangvétele mozgatta: az S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Stoxx 600 1,2 százalékkal emelkedett. A magyar BUX-index stabilabb maradt, de a volatilitás továbbra is mérsékelten magas. Az OTP továbbra is erős, így csúcstámadás előtt állhat a papír.
A BUX lepipálta a Wall Streetet és Európát is
Globális színtéren a piacokat a Fed vártnál óvatosabb kamatpolitikája, és a decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatos bizonytalanság húzta le. A FedWatch adatok szerint a kamatvágás esélye 50,7 százalékra csökkent (szemben az előző napi 63 százalékkal), miután több jegybankár is jelezte, hogy további lazításra kevés a mozgástér.
Az ázsiai részvénypiacok a hét végén 1,5 százalékos visszaesést mutattak, főleg a gyenge kínai gyáripari és kiskereskedelmi adatok miatt.
Európában a Stoxx 600 index javulását a spanyol és olasz bankok, valamint az USA kormányzati leállásának vége segítették. Ugyanakkor az elemzők szerint a technológiai szektor alacsony súlya (20 százalék Európa vs. 57 százalék USA) hosszabb távon visszafoghatja a teljesítményt.
A DAX visszapattant az előző heti esések után, 1,3 százalékos heti pluszt ért el, miközben a 30 napos volatilitás 15 százalék körül mozog.
A BUX 4,4 százalékos havi pluszban zárt, éves szinten pedig 38 százalékos hozamot mutat. Ezzel jócskán felülteljesíti az amerikai és nyugat-európai indexeket.
A 30 napos volatilitás 9 százalék, vagyis a régióban kimondottan stabilnak számít.
A pesti börze vezető indexe a múlt héten 52 hetes csúcsát is megközelítette.
A Fed kommunikációja és a technológiai szektor értékeltsége ugyanakkor továbbra is lefelé húzhatja a részvényeket, bár a mennyiségi lazítás (QE) végének közeledte enyhítheti a feszültséget. Európában a bankok és hagyományos szektorok relatív erősödése hozhat még némi lendületet.
A BUX továbbra is stabil, de a globális volatilitás, illetve a forint esetleges mozgásai gyors fordulatokat hozhatnak. A következő hetekben a volatilitás fennmaradhat (DAX: 15 százalék, NASDAQ: 19,5 százalék), így a gyors irányváltások és a makroadatokra való érzékenység fokozottan jelen lesz.
OTP Bank
Az OTP-részvény technikai összképe jelenleg erősen long irányú, azaz a napi indikátorok többsége vételt vagy erős vételt jelez, miközben a részvény alig 2,4 százalékra van az 52 hetes csúcstól (32 950 forint).
A fundamentumok továbbra is stabilak, a 2025-ös előremutató P/E (részvényárfolyam / egy részvényre jutó nettó eredmény) mindössze 7,6x, az elemzői célárak pedig további 14,3 százalék felértékelődési potenciált sugallnak.
A részvény előtt két út áll: vagy áttörve az ellenállást erősödik, vagy jelentősebb korrekció készülhet. Inkább az előbbi várható. Egyértelmű jelzés a grafikonon akkor lesz, ha nagy forgalommal képes emelkedni az árfolyam, majd visszatesztelve megerősítheti ezt a kitörést.
Az elemzőházak is megerősítik ezt a szcenáriót a jelentést követően megjelenő magasabb céláraikkal.
Az OTP-részvények fundamentálisan továbbra is olcsók, erős nyereséggel és növekedési kilátásokkal. Technikailag rövid távon kismértékben túlvett, de mégis erős, így inkább a csúcstámadás előtt áll a papír.
A következő két hétre a kockázat: gyors rali után korrekció bármikor jöhet, a hosszabb távú kép viszont stabilan pozitív maradt.
Richter Gedeon
A Richter-részvény technikai összképe kedvezőtlen. A legtöbb időtávon – az 1 órástól a hetiig – erős eladás jelzés figyelhető meg. Az RSI (14 nap) 40,7, vagyis közelít a túladott zónához, miközben az MACD továbbra sem erősíti a trendváltást.
A papír az 52 hetes mélypont közelében jár, az indikátorok túladottságot jelentenek, de a még mindig gyenge technikai jelek alapján a trend folytatódása várható – hirtelen fordulat csak akkor jöhet, ha extrém túladottság mellett jelentős vételi volumen érkezik.
A fundamentális háttér viszont szinte tankönyvi értékalapú sztorit kínál: 8,9x P/E. A bevételnövekedés stabil, a nettó profitmarzs masszív. A részvény árfolyama jelenleg 48,3 százalékos fair value upside-ot kínál, bőven a jelenlegi szint felett.
A cég ráadásul 31 éve folyamatosan fizet osztalékot, adóssága alacsony, likviditása példaértékű. Ezek alapján a hosszabb távú befektetők számára ez az árazás kiemelkedő margin of safetyt jelent.
Mol
Az összes fő időtávon (napi, heti, havi) a Mol erős technikai képet fest: minden mozgóátlag (SMA, EMA) vételt mutat, az RSI (66,2 napi, 60,3 heti) túlvett zónához közelít.
Az indikátorok között nincs egyetlen érdemi eladási szignál sem, mind a rövid, mind a hosszú távú momentum a vevőké.
A heti MACD ugyan enyhén eladást mutat, de a trend ereje és a volatilitás (ATR emelkedés) alapján a piac élénk. Az árfolyam jelenleg a 3046 forint szint körül mozog, ezzel közel van az éves csúcsához. A következő két hétben a 3050–3150 forint zóna lehet a fő csatatér: a napi pivot (középpont) 3065 forint, a fő ellenállások a 3107 és a 3151 forint.
Ha sikerül áttörni ezeket, akár új 52 hetes csúcs is jöhet.
Az RSI és Williams százalékR túlvett zónát jeleznek, ezért rövid távú korrekció bármikor jöhet, de a trend ereje miatt ez inkább oldalazó vagy mérsékelt korrekció lehet, mint éles lefordulás. Fundamentálisan a Mol továbbra is extrém olcsón forog:
- P/E 3,6x,
- EV/EBITDA 2,0x,
- az osztalékhozam 18,2 százalék,
- a felértékelődési potenciál 40,8 százalék,
- a cég pénzügyileg erős.
Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a 2025-ös bevétel-előrejelzés mínusz 9,1 százalék, az EPS-növekedés pedig –38,3 százalék. A következő két hétben az erős technikai kép még kitart, de a túlvett szintek miatt rövid távú konszolidáció, oldalazás vagy mérsékelt profitrealizálás várható.
A hosszú távú tartók számára a kiemelkedő osztalék és a relatív olcsóság erős védőhálót biztosít,
de a fundamentális lassulás miatt az újabb nagy kitörésekhez már friss pozitív hírekre lenne szükség.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom részvényárfolyama 1740 forint, az elmúlt egy évben elképesztő, 55,5 százalékos emelkedést hozott, de a rövid távú technikai kép most gyorsan romlik: minden fő indikátor erős eladást jelez. Az elmúlt hetekben a lendület megtört, az árfolyam 3 hónap alatt 9,3 százalékkal esett vissza. A technikai indikátorok egyértelműen lefelé mutatnak: 1 órás, napi, sőt 5 órás időtávon is inkább eladást jelez, minden mozgóátlag és indikátor (RSI: 36,9 – túladott zóna közelében, MACD: –9,9, Williams százalékR: –81,8, vagyis extrém túladottság).
Az elmúlt két hétben a részvény 2,2 százalékot esett, a 3 hónapos teljesítmény –9,3 százalék, a 6 hónapos hozam pedig szinte lenullázódott. A rövid távú mozgóátlagok mind eladást mutatnak, így a következő 2 hétben fokozott nyomás, gyenge oldalazás vagy akár újabb lefelé mozdulás várható, főleg 1700 forint körüli szint alatt.
Az elmúlt év EPS-növekedése elképesztő, 105,1 százalék, a részvény 4 éve emeli az osztalékot.
Mindez azt mutatja, hogy a mostani technikai gyengülés inkább egy természetes, túlhúzott rali utáni korrekció, mintsem tartós fundamentális romlás. A következő két hétben a fő támasz 1700 forint körül, míg az 1811 forintos 50 napos mozgóátlag lehet az első komolyabb ellenállás. Ha az árfolyam 1700 forint alá süllyed, akár a 200 napos mozgóátlagig (1698 forint) is lecsúszhatunk, ahol már újabb vevők érkezhetnek.
Felfelé az elemzői célár 1770 forint csak 1,8 százalékos emelkedést jelentene. A következő két hétben a rövid távú technikai nyomás dominálhat, de hirtelen fordulat sem zárható ki a túladottság miatt.
A hosszabb távú fundamentumok miatt a részvény gyors nagy zuhanása valószínűtlen.