OTP: újabb csúcstámadás a láthatáron; továbbra is sztárindex a BUX

A BUX 4,4 százalékos havi pluszban zárt, éves szinten pedig 38 százalékos hozamot mutat. Ezzel jócskán felülteljesíti az amerikai és nyugat-európai indexeket. Az OTP továbbra is olcsó, erős nyereséggel és növekedési kilátásokkal.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2025.11.17, 08:55
Frissítve: 2025.11.17, 11:31

Az elmúlt héten a globális piacokat a kamatvárakozások változása és a Fed szigorúbb hangvétele mozgatta: az S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Stoxx 600 1,2 százalékkal emelkedett. A magyar BUX-index stabilabb maradt, de a volatilitás továbbra is mérsékelten magas. Az OTP továbbra is erős, így csúcstámadás előtt állhat a papír. 

OTP
Továbbra is jutányos áron kaphatók az OTP részvényei / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A BUX lepipálta a Wall Streetet és Európát is

Globális színtéren a piacokat a Fed vártnál óvatosabb kamatpolitikája, és a decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatos bizonytalanság húzta le. A FedWatch adatok szerint a kamatvágás esélye 50,7 százalékra csökkent (szemben az előző napi 63 százalékkal), miután több jegybankár is jelezte, hogy további lazításra kevés a mozgástér. 

Az ázsiai részvénypiacok a hét végén 1,5 százalékos visszaesést mutattak, főleg a gyenge kínai gyáripari és kiskereskedelmi adatok miatt. 

Európában a Stoxx 600 index javulását a spanyol és olasz bankok, valamint az USA kormányzati leállásának vége segítették. Ugyanakkor az elemzők szerint a technológiai szektor alacsony súlya (20 százalék Európa vs. 57 százalék USA) hosszabb távon visszafoghatja a teljesítményt. 

A DAX visszapattant az előző heti esések után, 1,3 százalékos heti pluszt ért el, miközben a 30 napos volatilitás 15 százalék körül mozog. 

A BUX 4,4 százalékos havi pluszban zárt, éves szinten pedig 38 százalékos hozamot mutat. Ezzel jócskán felülteljesíti az amerikai és nyugat-európai indexeket.

 A 30 napos volatilitás 9 százalék, vagyis a régióban kimondottan stabilnak számít. 

A pesti börze vezető indexe a múlt héten 52 hetes csúcsát is megközelítette.

A Fed kommunikációja és a technológiai szektor értékeltsége ugyanakkor továbbra is lefelé húzhatja a részvényeket, bár a mennyiségi lazítás (QE) végének közeledte enyhítheti a feszültséget. Európában a bankok és hagyományos szektorok relatív erősödése hozhat még némi lendületet. 

A BUX továbbra is stabil, de a globális volatilitás, illetve a forint esetleges mozgásai gyors fordulatokat hozhatnak. A következő hetekben a volatilitás fennmaradhat (DAX: 15 százalék, NASDAQ: 19,5 százalék), így a gyors irányváltások és a makroadatokra való érzékenység fokozottan jelen lesz.

OTP Bank

Az OTP-részvény technikai összképe jelenleg erősen long irányú, azaz a napi indikátorok többsége vételt vagy erős vételt jelez, miközben a részvény alig 2,4 százalékra van az 52 hetes csúcstól (32 950 forint). 

A fundamentumok továbbra is stabilak, a 2025-ös előremutató P/E (részvényárfolyam / egy részvényre jutó nettó eredmény) mindössze 7,6x, az elemzői célárak pedig további 14,3 százalék felértékelődési potenciált sugallnak. 

A részvény előtt két út áll: vagy áttörve az ellenállást erősödik, vagy jelentősebb korrekció készülhet. Inkább az előbbi várható. Egyértelmű jelzés a grafikonon akkor lesz, ha nagy forgalommal képes emelkedni az árfolyam, majd visszatesztelve megerősítheti ezt a kitörést. 

Az elemzőházak is megerősítik ezt a szcenáriót a jelentést követően megjelenő magasabb céláraikkal. 

Az OTP-részvények fundamentálisan továbbra is olcsók, erős nyereséggel és növekedési kilátásokkal. Technikailag rövid távon kismértékben túlvett, de mégis erős, így inkább a csúcstámadás előtt áll a papír. 

A következő két hétre a kockázat: gyors rali után korrekció bármikor jöhet, a hosszabb távú kép viszont stabilan pozitív maradt.

 

 

Richter Gedeon 

A Richter-részvény technikai összképe kedvezőtlen. A legtöbb időtávon – az 1 órástól a hetiig – erős eladás jelzés figyelhető meg. Az RSI (14 nap) 40,7, vagyis közelít a túladott zónához, miközben az MACD továbbra sem erősíti a trendváltást.

A papír az 52 hetes mélypont közelében jár, az indikátorok túladottságot jelentenek, de a még mindig gyenge technikai jelek alapján a trend folytatódása várható – hirtelen fordulat csak akkor jöhet, ha extrém túladottság mellett jelentős vételi volumen érkezik.

A fundamentális háttér viszont szinte tankönyvi értékalapú sztorit kínál: 8,9x P/E. A bevételnövekedés stabil, a nettó profitmarzs masszív. A részvény árfolyama jelenleg 48,3 százalékos fair value upside-ot kínál, bőven a jelenlegi szint felett. 

A cég ráadásul 31 éve folyamatosan fizet osztalékot, adóssága alacsony, likviditása példaértékű. Ezek alapján a hosszabb távú befektetők számára ez az árazás kiemelkedő margin of safetyt jelent.

 

Mol

Az összes fő időtávon (napi, heti, havi) a Mol erős technikai képet fest: minden mozgóátlag (SMA, EMA) vételt mutat, az RSI (66,2 napi, 60,3 heti) túlvett zónához közelít. 

Az indikátorok között nincs egyetlen érdemi eladási szignál sem, mind a rövid, mind a hosszú távú momentum a vevőké. 

A heti MACD ugyan enyhén eladást mutat, de a trend ereje és a volatilitás (ATR emelkedés) alapján a piac élénk. Az árfolyam jelenleg a 3046 forint szint körül mozog, ezzel közel van az éves csúcsához. A következő két hétben a 3050–3150 forint zóna lehet a fő csatatér: a napi pivot (középpont) 3065 forint, a fő ellenállások a 3107 és a 3151 forint. 

Ha sikerül áttörni ezeket, akár új 52 hetes csúcs is jöhet. 

Az RSI és Williams százalékR túlvett zónát jeleznek, ezért rövid távú korrekció bármikor jöhet, de a trend ereje miatt ez inkább oldalazó vagy mérsékelt korrekció lehet, mint éles lefordulás. Fundamentálisan a Mol továbbra is extrém olcsón forog: 

  • P/E 3,6x, 
  • EV/EBITDA 2,0x, 
  • az osztalékhozam 18,2 százalék, 
  • a felértékelődési potenciál 40,8 százalék, 
  • a cég pénzügyileg erős. 

Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a 2025-ös bevétel-előrejelzés mínusz 9,1 százalék, az EPS-növekedés pedig –38,3 százalék. A következő két hétben az erős technikai kép még kitart, de a túlvett szintek miatt rövid távú konszolidáció, oldalazás vagy mérsékelt profitrealizálás várható. 

A hosszú távú tartók számára a kiemelkedő osztalék és a relatív olcsóság erős védőhálót biztosít, 

de a fundamentális lassulás miatt az újabb nagy kitörésekhez már friss pozitív hírekre lenne szükség.

 

Magyar Telekom

A Magyar Telekom részvényárfolyama 1740 forint, az elmúlt egy évben elképesztő, 55,5 százalékos emelkedést hozott, de a rövid távú technikai kép most gyorsan romlik: minden fő indikátor erős eladást jelez. Az elmúlt hetekben a lendület megtört, az árfolyam 3 hónap alatt 9,3 százalékkal esett vissza. A technikai indikátorok egyértelműen lefelé mutatnak: 1 órás, napi, sőt 5 órás időtávon is inkább eladást jelez, minden mozgóátlag és indikátor (RSI: 36,9 – túladott zóna közelében, MACD: –9,9, Williams százalékR: –81,8, vagyis extrém túladottság). 

Az elmúlt két hétben a részvény 2,2 százalékot esett, a 3 hónapos teljesítmény –9,3 százalék, a 6 hónapos hozam pedig szinte lenullázódott. A rövid távú mozgóátlagok mind eladást mutatnak, így a következő 2 hétben fokozott nyomás, gyenge oldalazás vagy akár újabb lefelé mozdulás várható, főleg 1700 forint körüli szint alatt. 

Az elmúlt év EPS-növekedése elképesztő, 105,1 százalék, a részvény 4 éve emeli az osztalékot. 

Mindez azt mutatja, hogy a mostani technikai gyengülés inkább egy természetes, túlhúzott rali utáni korrekció, mintsem tartós fundamentális romlás. A következő két hétben a fő támasz 1700 forint körül, míg az 1811 forintos 50 napos mozgóátlag lehet az első komolyabb ellenállás. Ha az árfolyam 1700 forint alá süllyed, akár a 200 napos mozgóátlagig (1698 forint) is lecsúszhatunk, ahol már újabb vevők érkezhetnek. 

Felfelé az elemzői célár 1770 forint csak 1,8 százalékos emelkedést jelentene. A következő két hétben a rövid távú technikai nyomás dominálhat, de hirtelen fordulat sem zárható ki a túladottság miatt. 

A hosszabb távú fundamentumok miatt a részvény gyors nagy zuhanása valószínűtlen.

 

 

