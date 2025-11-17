Kínai támadástól retteg Tajvan: a héten kezdik a lakosság felkészítését – bármilyen vészhelyzetre készen fognak állni
Tetőfokára hágott a kínai fenyegetéstől való aggodalom Tajvanon. A szigeten ezen a héten elkezdik a lakosság felkészítését a lehetséges vészhelyzetekre. Első körben több millió polgári védelmi kézikönyvet juttatnak el a háztartások számára. A kezdeményezés célja, hogy mindenkit felkészítsenek valamennyi lehetséges vészhelyzetre, többek között egy esetleges kínai támadásra is.
A Reuters szerint a szeptemberben bemutatott kézikönyv lesz az első, amely utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, ha a polgárok ellenséges katonákkal találkoznak. A kiadvány hangsúlyozza, hogy a Tajvan kapitulációjáról szóló bármilyen állítást hamisnak kell tekinteni. Ezen kívül útmutatást tartalmaz az óvóhelyek megtalálásához és a vészhelyzeti készletek előkészítéséhez, feltöltéséhez is.
Bár a tájékoztató kiskönyv kiemelt figyelmet szentel a természeti katasztrófákra való felkészülésre is, az egyértelműen látszik, hogy a fő mozgatórugója a kínai fenyegetettség, mivel Peking fokozza katonai és politikai nyomását, hogy érvényesítse az egy Kína elvét, vagyis azt, hogy szerinte Tajvan nem önálló ország, hanem Kína része.
„Ez a füzet megmutatja határozottságunkat, hogy megvédjük magunkat” – jelentette ki Lin Fei-fan, Tajvan Nemzetbiztonsági Tanácsának főtitkár-helyettese, aki felügyelte a kezdeményezést.
Hozzátette, hogy a Tajvani-szoros mindkét oldalán élő embereknek meg kell érteniük, hogy hatalmas ára lesz annak, ha Kína rossz döntést hoz, mert a tajvaniak elszántak és egyértelműen elkötelezettek önmaguk és országuk védelme mellett. Azt is elmondta, hogy az emberek hajlandóak megtenni a szükséges lépéseket egymás védelme érdekében.
Lin kiemelte, hogy a sziget több mint 9,8 millió háztartásába történő terjesztés a héten kezdetét veszi. Ráadásul hamarosan angol és más idegen nyelvű kézikönyvek is kiosztásra kerülnek.
A felkészítés itt nem áll meg, a tajvani kormány hamarosan promóciós kampányok keretében segíteni fogja az embereket a személyes vészhelyzeti készletek összeállításában, azonban erről egyelőre nem árultak el további részleteket.
Így készül a kínai támadásra Tajvan
A kézikönyv felvázolja azokat a forgatókönyveket, amelyekkel Tajvan szembesülhet egy esetleges kínai támadás esetén. Ezek között felsorolja a tenger alatti kábelek szabotálását, a különböző kibertámadásokat, a tajvani hajók ellenséges nemzet általi ellenőrzését, valamint egy teljes körű inváziót is.
Lin úgy véli, hogy Tajvan már most is Kína hibrid hadviselésével szembesül, amely magában foglalja a kibertámadásokat, a beszivárgást, a félrevezető információk terjesztését és a sziget közelében végrehajtott katonai behatolásokat egyaránt.
Hozzátette, hogy megszállásra irányuló műveletek még nem történtek, de szembesülnek az úgynevezett mindennapi kényszerrel. És erre is reagálniuk kell, erre is fel kell készülniük.
Kína Tajvan-ügyi Hivatala egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.