Felfedte jövő évi terveit a fogyasztóvédelem: ezeket a területeket fogják kiemelten ellenőrizni

Bemutatta az 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programját a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A pénteki sajtótájékoztatón bejelentett 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat.

Német-Weingartner Lilla, az NKFH / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A hazai fogyasztóvédelmet erősítő intézkedésekről Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár, Csákiné dr. Gyuris Krisztina fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke számolt be.

Míg 2025-ben az Ellenőrzési és Vizsgálati Program 39, addig a jövő évi EVP már összesen 73 vizsgálati területet tartalmaz, amelyből 16 kormányzati szempontból kiemelt ellenőrzés, 27 alapvizsgálat, továbbá 17 szezonális és 13 innovatív vizsgálat.

A 73 vizsgálati terület egyaránt magában foglalja a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat. Az EVP-ben többek között olyan újdonságok is szerepelnek, mint az ingatlanközvetítők hirdetési gyakorlatának és a nyugdíjasházak ÁSZF-jének ellenőrzése, az elektromos háztartási berendezések készenléti fogyasztásának, vagy éppen az iskolakezdés idején alkalmazott akciós árfeltüntetésnek a vizsgálata. De kiemelten ellenőrzi a hatóság jövőre is az árréscsökkentés és az árfigyelő rendszer szabályainak betartását, és továbbra is fokozottan vizsgálja a legnépszerűbb élelmiszereket és vendéglátóhelyeket élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból.

Minden korábbinál átfogóbb program az NKFH-nál

„Soha ilyen széles körű fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzési program nem került megalkotásra korábban. A 73 vizsgálati terület tartalmazza mindazon előírás ellenőrzését, amelyek fogyasztó és vállalkozás közötti relációban felmerülhetnek. Hatóságunknak ugyanakkor nem a bírságolás az elsődleges célja, azért dolgozunk, hogy a jogkövető magatartás elérésével a fogyasztói jogok még hatékonyabban érvényesüljenek. Súlyos vagy ismételt jogszabálysértés esetén természetesen haladéktalanul meghozzuk a szükséges intézkedéseket” – jelentette ki az NKFH elnöke, dr. Német-Weingartner Lilla.