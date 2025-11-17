Deviza
A lengyel elnök meghirdette: feltámad a szövetség a magyarokkal, a szlovákokkal és a csehekkel – megérkezett a kormány válasza, Ursula von der Leyen ettől tartott

A lengyel államfőnek elsősorban a bevándorlással és a zöldátállással, valamint az ideológiai dogmákkal van gondja. Orbán Balázs azonban úgy értelmezte, hogy Nawrocki az orosz–ukrán háború kérdésében is változtatott Varsó álláspontján.
VG/MTI
2025.11.17, 08:50
Frissítve: 2025.11.17, 09:53

A visegrádi csoport újraaktiválásának szükségességéről beszélt Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken, ugyanis szerinte olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren.

Polish President Karol Nawrocki Meeting In Minsk Mazowiecki.
Nawrocki a V4 újraaktiválását sürgette / Fotó: NurPhoto via AFP

Nawrocki szerint Nyugat-Európa túl sok hibát követett el

Az államfői tevékenysége első száz napját értékelő beszédében Nawrocki kifejtette, hogy Nyugat-Európa számos hibát elkövetett az utóbbi időben, ezért azokkal szemben nem maradhatunk közömbösek. Ezek közül különösen a bevándorlás és a zöldátállás kérdéseit emelte ki, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Lengyelország büszke tagja az Európai Uniónak és arról is beszélt, hogy 

olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket.

A lengyel elnök megígérte, hogy nem írja alá a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást, utalva a szélerőművek építését megkönnyítő szabályozás terén bejelentett korábbi vétójára, valamint beszélt arról is, hogy azokat a dolgokat sem írja alá, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz.

Nemzetállamok összefogására van szükség brüsszeli diktátumok helyett

A lengyel elnök bejelentését méltatva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az esetet kommentáló Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyarországon Orbán Viktorral, Szlovákiában Fico miniszterelnökkel, Lengyelországban Nawrocki elnök megválasztásával és most Csehországban Babis elnök visszatérésével ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben és akik hisznek abban, hogy a nemzetállamok összefogásával több érhető el, mint a brüsszeli utasítások vakon követésével.

Hozzátette, hogy a V4 már bizonyította erejét a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is. Orbán Balázs szerint most, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága.

Orosz-ukrán háború

