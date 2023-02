Roszatom: jövőre indul a Paks II. építése

Paks II. mellett lenne helye egy harmadik atomerőműnek is A felpörgött magyarországi iparfejlesztés miatt áramból is jóval többet kellene termelni a mostaninál. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetője szerint Paks II.-n túl lenne helye egy harmadik atomerőműnek is.