Több száz millió eurót kap Ukrajna, hogy tudjon télen fűteni

A Naftogaz és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) rekordösszegű, 500 millió eurós gázvásárlási hitelszerződést írt alá Ukrajnának.

Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

Julia Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy ez a bank legnagyobb projektje Ukrajnában. Ugyanakkor most először nyújtanak ilyen hitelt EU-garancia mellett, Ukrajna állami garanciája nélkül.

„Ez lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy jobban felkészüljön a fűtési szezonra, és a tél legnehezebb napjain is biztosítsa a fűtést és a fényt az ukrán otthonoknak.

Köszönet az EBRD-nek és az EU-nak a támogatásukért, valamint a kormánynak és a Naftogaznak a professzionális munkájukért” – mondta Szviridenko.

Az EBRD közölte, hogy a hitelt az Ukrajnai Beruházási Program keretében nyújtott hitelösszeg 90 százalékát lefedő uniós garancia támogatja, amelynek célja Ukrajna gazdaságélénkítésének és hosszú távú növekedésének finanszírozásának felszabadítása.

Ez a negyedik finanszírozási csomag, amelyet az EBRD nyújtott a Naftogaznak az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta.

A Naftogaznak nyújtott teljes finanszírozási összeg 1,6 milliárd euró, amelyből 1,27 milliárd euró EBRD-hitel és 330 millió euró Norvégia által az EBRD-n keresztül nyújtott támogatás.

Áprilisban arról számoltak be, hogy az EBRD 2025-ig körülbelül 1 milliárd eurót kíván biztosítani Ukrajna károsodott energiaszektorának újjáépítésére és javítására.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ukrajna nehéz fűtési szezonon van túl: a tél leghidegebb hónapjaiban a Naftogaznak sürgősen kellett földgázt vásárolnia rekordárakon.

Ennek oka az állami monopólium korábbi vezetésének felelőtlensége volt, amely a hazai kitermelésre alapozott, anélkül hogy biztosítékot épített volna be arra az esetre, ha az oroszok a kritikus infrastruktúrát támadják.

Márpedig az orosz támadások következtében megrongálódtak az ukrán gázkitermelő létesítmények és tárolók Harkiv és Poltava megyékben.