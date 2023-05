„Az uniós zöld lámpával és a beruházás felgyorsításával már a következő évtized legelején szolgálatba állhatnak az új paksi blokkok úgy, hogy az építkezés során természetesen a lehető legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelelünk” – jelentette ki a brüsszeli tárgyalásokra induló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hamarosan valóság lesz a látványtervből

Fotó: Paks II. Galéria

Szijjártó Péter arról egyelőre nem közölt részleteket, hogy mi változott a szerződésekben, de az év elején a Világgazdaság már beszámolt a küszöbön álló módosítás akkor ismerhető körülményeiről.

Friss információnk szerint a módosítás nem érinti sem a projekt megvalósítási idejét, sem annak költségeit. A változások a kivitelezés gyorsítása érdekében elsősorban az adminisztráció egyszerűsítését célozzák, és csak technikai jellegűek.

A miniszter felidézte, hogy az elmúlt hónapok az energiaválság kapcsán azt bizonyították, hogy azok az országok lesznek biztonságban, amelyek a saját energiaigényükhöz szükséges energiát a legnagyobb mértékben tudják saját maguk előállítani. Magyarország számára természeti adottságaiból és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan leginkább a nukleáris energia tudja biztosítani a nemzetközi energiapiacoktól való függetlenséget, védettséget. Ezért az ország számára kritikus fontosságú a nukleáris energia, energiaellátása biztonságának pedig az új paksi blokkok megépítése jelenti a garanciáját. Ezért is fontos, hogy mielőbb megépüljenek az új paksi blokkok, ám a rájuk vonatkozó szerződések több mint kilenc esztendeje születtek meg.

Eljárt felettük az idő, mert időközben a fizikai és a technikai körülmények is erősen megváltoztak.

Annak érdekében, hogy felgyorsuljon a beruházás, és mielőbb szolgálatba állhassanak az új paksi blokkok, illetve hogy Magyarország minél előbb és minél függetlenebb tudjon lenni a nemzetközi energiapiacoktól, módosítani kellett az építésről szóló kivitelezési és pénzügyi szerződéseket. A szerződés módosításának irányáról és tartalmáról még áprilisban Moszkvában született megállapodás az orosz kormánnyal és a Roszatommal. E módosítások azonban csak akkor lépnek hatályba az európai szabályok szerint, ha azokat az Európai Unió is jóváhagyja. Ezért a módosítások tervezeteit be is nyújtották az Európai Bizottságnak.