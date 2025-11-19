Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,635.2 -0.86% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,028 -2.38% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS486 -2.26% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,215.8 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.52 -1.49% BUX106,635.2 -0.86% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,028 -2.38% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS486 -2.26% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,215.8 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.52 -1.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Abdel Fattah el-Szíszi
Roszatom
Vlagyimir Putyin
atomerőmű
Egyiptom
orosz energia

Pezsgőt bont a Roszatom: hamarosan beizzítják Afrika legnagyobb atomerőművét – a szankciók nem állítják meg az orosz energia hódítását

A Roszatom által épített négyblokkos még szorosabbra köti a Moszkva és Kairó közti szövetséget. Ünnepélyesen megkezdődött Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb fázisa: beemelték a dabaái projekt első reaktorának tartályát.
VG/MTI
2025.11.19, 17:47
Frissítve: 2025.11.19, 18:02

Vlagyimir Putyin és Abdel-Fattáh esz-Szíszi szerdán ünnepélyesen elindította Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb technológiai fázisát: beemelték az első reaktor nyomásálló tartályát. A Roszatom által épített négyblokkos létesítmény 2028-ra termelhet áramot, és közvetlenül formálja majd a 110 milliós ország energiabiztonságát.

egyiptom első atomerőműve
Putyin és Szíszi ünnepélyesen átadták Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb elemét: beemelték a dabaái projekt első reaktorának tartályát / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök videókapcsolaton keresztül avatta fel a dabaái atomerőmű első energiablokkjának legfontosabb elemét: 

a reaktor nyomásálló tartályát, amely technológiai értelemben kijelöli az építés valódi magját – innen indul a létesítmény rendszereinek összeállítása.

A ceremónián ott volt Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is, ami egyértelmű jelzés: a világ figyeli, hogyan alakul Egyiptom első nukleáris erőműve.

Szíszi a közvetített beszédében nem is titkolta, hogy történelmi napnak tartja a pillanatot. „Megvalósult álom” – mondta –, amely szerinte az Egyiptom és Oroszország közötti stratégiai és stabil együttműködés eredménye.

Putyin pedig azt hangsúlyozta, hogy a projekt az orosz közreműködésnek köszönhetően ütemesen és sikeresen halad. Szerinte a most kezdődő technológiai felszerelési szakasz után már a közeljövőben megindulhat a próbatermelés is. „A gyorsan növekvő egyiptomi gazdaságnak égetően szüksége van az új kapacitásokra” – tette hozzá.

Hamarosan beizzítják Egyiptom első atomerőművét

A terveket nézve Egyiptom valóban nagyot lép: az első blokk 2028 második felében indulhat, a teljes létesítmény pedig négy reaktorból áll majd, összesen 4,8 gigawatt kapacitással. Ez az ország jelenlegi energiaigényének körülbelül 10 százalékát fedezheti – stabil, szén-dioxid-mentes termeléssel.

A szerződések értelmében a Roszatom nemcsak építi, hanem az első tíz évben működési támogatást is nyújt: Oroszország szállítja a nukleáris fűtőanyagot, valamint műszaki személyzetet is biztosít. 

A sugárzó hulladék kezeléséről külön megállapodás rendelkezik, amelyben az orosz fél speciális tartályokat és tárolómegoldást biztosít.

A dabaái projekt nem egyszerűen egy energetikai fejlesztés. Hosszú távú, stratégiai partnerség Egyiptom és Oroszország között – olyan beruházás, amely évtizedekre meghatározza a régió energetikai térképét.

Kész sincs Egyiptom első atomerőműve, máris újat akarnak

További egységekkel bővülhet Egyiptom első, még épülő atomerőműve. Az El-Dabaa négy atomblokkból áll majd, a Világgazdaság úgy tudja, hogy még pont ennyit szeretnének.

 

 

Energiaválság

Energiaválság
1072 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu