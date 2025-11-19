Pezsgőt bont a Roszatom: hamarosan beizzítják Afrika legnagyobb atomerőművét – a szankciók nem állítják meg az orosz energia hódítását

Vlagyimir Putyin és Abdel-Fattáh esz-Szíszi szerdán ünnepélyesen elindította Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb technológiai fázisát: beemelték az első reaktor nyomásálló tartályát. A Roszatom által épített négyblokkos létesítmény 2028-ra termelhet áramot, és közvetlenül formálja majd a 110 milliós ország energiabiztonságát.

Putyin és Szíszi ünnepélyesen átadták Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb elemét: beemelték a dabaái projekt első reaktorának tartályát / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök videókapcsolaton keresztül avatta fel a dabaái atomerőmű első energiablokkjának legfontosabb elemét:

a reaktor nyomásálló tartályát, amely technológiai értelemben kijelöli az építés valódi magját – innen indul a létesítmény rendszereinek összeállítása.

A ceremónián ott volt Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is, ami egyértelmű jelzés: a világ figyeli, hogyan alakul Egyiptom első nukleáris erőműve.

Szíszi a közvetített beszédében nem is titkolta, hogy történelmi napnak tartja a pillanatot. „Megvalósult álom” – mondta –, amely szerinte az Egyiptom és Oroszország közötti stratégiai és stabil együttműködés eredménye.

Putyin pedig azt hangsúlyozta, hogy a projekt az orosz közreműködésnek köszönhetően ütemesen és sikeresen halad. Szerinte a most kezdődő technológiai felszerelési szakasz után már a közeljövőben megindulhat a próbatermelés is. „A gyorsan növekvő egyiptomi gazdaságnak égetően szüksége van az új kapacitásokra” – tette hozzá.

Hamarosan beizzítják Egyiptom első atomerőművét

A terveket nézve Egyiptom valóban nagyot lép: az első blokk 2028 második felében indulhat, a teljes létesítmény pedig négy reaktorból áll majd, összesen 4,8 gigawatt kapacitással. Ez az ország jelenlegi energiaigényének körülbelül 10 százalékát fedezheti – stabil, szén-dioxid-mentes termeléssel.

A szerződések értelmében a Roszatom nemcsak építi, hanem az első tíz évben működési támogatást is nyújt: Oroszország szállítja a nukleáris fűtőanyagot, valamint műszaki személyzetet is biztosít.

A sugárzó hulladék kezeléséről külön megállapodás rendelkezik, amelyben az orosz fél speciális tartályokat és tárolómegoldást biztosít.

A dabaái projekt nem egyszerűen egy energetikai fejlesztés. Hosszú távú, stratégiai partnerség Egyiptom és Oroszország között – olyan beruházás, amely évtizedekre meghatározza a régió energetikai térképét.