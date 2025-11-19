Óriási üzlet készül? Nem akárki leplezte le élő adásban: magyarok vehetik át az oroszok helyét Szerbia olajvállalatában – azonnal reagált a Mol

Dusan Bajatovic szerint közeledik a döntés a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, és a legkedvezőbb forgatókönyv az lenne, ha arab befektető venné át a többségi tulajdont. A február 13-án lejáró szankciós határidő miatt Szerbiának gyorsan kell lépnie, ugyanakkor továbbra is az orosz fél jelzésére vár. Az ügyben a Mol-t is megkerestük.

A Srbijagas vezérigazgatója szerint a NIS legjobb megoldása, ha arab befektető veszi át a többségi tulajdont, de magyar és amerikai partnerek sincsenek kizárva / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

A Srbijagas vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy széles a NIS lehetséges új tulajdonosainak köre: arab, európai és amerikai vállalatok egyaránt szóba jöhetnek. A szerbiai RTV Oko című műsorában azonban úgy nyilatkozott: „Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha egy arab vállalat lenne a vevő” – idézte a Magyar Szó Bajatovicot. Hozzátette,

Európában a magyar Molt is az érdeklődők között emlegetik, és nem zárja ki, hogy akár tárgyalásokra is sor kerülhet a magyar olajipari társasággal.

Szerbia közben továbbra is várja az orosz partner hivatalos állásfoglalását a Lukoil és a NIS jövőjéről. A határidő azonban vészesen közeleg: a február 13-ig érvényes szankciós szabályok miatt hamarosan rendezni kell a tulajdonosi viszonyokat – különösen a pancsovai finomító zavartalan működésének érdekében.

Bajatovic szerint valószínű, hogy a NIS átmeneti engedélyt kap majd, méghozzá valamilyen nemzetközi felügyelet mellett. A szerb devizatartalékokból történő felvásárlást azonban súlyos hibának tartaná: „Nem jó megoldás, ha az ország tartalékait ilyen célra használjuk fel.”

A gázellátás kapcsán a Srbijagas vezetője hangsúlyozta: Szerbia minden forgatókönyvre felkészült, és még az orosz import esetleges kiesése esetén is pótolható lenne a hiány a régióból. Ami az orosz kivonulást illeti, Bajatovic szerint ez nem jelentené az orosz befolyás végét Szerbiában, de a NIS működése szempontjából mihamarabb tisztázni kell, milyen formában marad jelen az orosz tőke.

Csak találgatni lehet a NIS-üzlet részleteit

A felvetés kapcsán megkerestük a magyar olajvállalatot, a Mol pedig röviden reagált:

Köszönjük a megkeresést. Nem kommentálunk ilyen jellegű híreket és piaci pletykákat.

A cég reakciója egybevág a korábbi kommunikációjával: a vállalat hosszú ideje következetesen kerüli a nyilvános reagálást a NIS-szel kapcsolatos találgatásokra. A kérdés azért különösen érzékeny, mert a szerb üzemanyagpiac jövőjéről szóló vitákban több alkalommal felmerült a Mol szerepe, mivel Belgrád számára fontos a stabil üzemanyag-ellátás és a szankciós környezet kezelése.