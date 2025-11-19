Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,284.82 -1.65% BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,284.82 -1.65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
MOL
Szerbia
olaj
nyugati szankciók
orosz energia

Óriási üzlet készül? Nem akárki leplezte le élő adásban: magyarok vehetik át az oroszok helyét Szerbia olajvállalatában – azonnal reagált a Mol

A februári szankciós határidő miatt Szerbiának sürgősen rendeznie kell a vállalat jövőjét. A Srbijagas vezérigazgatója, Dusan Bajatovic szerint a NIS legjobb megoldása, ha arab befektető veszi át a többségi tulajdont, de magyar és amerikai partnerek sincsenek kizárva.
VG
2025.11.19, 19:01
Frissítve: 2025.11.19, 19:35

Dusan Bajatovic szerint közeledik a döntés a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, és a legkedvezőbb forgatókönyv az lenne, ha arab befektető venné át a többségi tulajdont. A február 13-án lejáró szankciós határidő miatt Szerbiának gyorsan kell lépnie, ugyanakkor továbbra is az orosz fél jelzésére vár. Az ügyben a Mol-t is megkerestük.

FILE PHOTO: The installations of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító nis
A Srbijagas vezérigazgatója szerint a NIS legjobb megoldása, ha arab befektető veszi át a többségi tulajdont, de magyar és amerikai partnerek sincsenek kizárva / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

A Srbijagas vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy széles a NIS lehetséges új tulajdonosainak köre: arab, európai és amerikai vállalatok egyaránt szóba jöhetnek. A szerbiai RTV Oko című műsorában azonban úgy nyilatkozott: „Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha egy arab vállalat lenne a vevő” – idézte a Magyar Szó Bajatovicot. Hozzátette,

Európában a magyar Molt is az érdeklődők között emlegetik, és nem zárja ki, hogy akár tárgyalásokra is sor kerülhet a magyar olajipari társasággal.

Szerbia közben továbbra is várja az orosz partner hivatalos állásfoglalását a Lukoil és a NIS jövőjéről. A határidő azonban vészesen közeleg: a február 13-ig érvényes szankciós szabályok miatt hamarosan rendezni kell a tulajdonosi viszonyokat – különösen a pancsovai finomító zavartalan működésének érdekében.

Bajatovic szerint valószínű, hogy a NIS átmeneti engedélyt kap majd, méghozzá valamilyen nemzetközi felügyelet mellett. A szerb devizatartalékokból történő felvásárlást azonban súlyos hibának tartaná: „Nem jó megoldás, ha az ország tartalékait ilyen célra használjuk fel.”

A gázellátás kapcsán a Srbijagas vezetője hangsúlyozta: Szerbia minden forgatókönyvre felkészült, és még az orosz import esetleges kiesése esetén is pótolható lenne a hiány a régióból. Ami az orosz kivonulást illeti, Bajatovic szerint ez nem jelentené az orosz befolyás végét Szerbiában, de a NIS működése szempontjából mihamarabb tisztázni kell, milyen formában marad jelen az orosz tőke.

Csak találgatni lehet a NIS-üzlet részleteit

A felvetés kapcsán megkerestük a magyar olajvállalatot, a Mol pedig röviden reagált:

Köszönjük a megkeresést. Nem kommentálunk ilyen jellegű híreket és piaci pletykákat.

A cég reakciója egybevág a korábbi kommunikációjával: a vállalat hosszú ideje következetesen kerüli a nyilvános reagálást a NIS-szel kapcsolatos találgatásokra. A kérdés azért különösen érzékeny, mert a szerb üzemanyagpiac jövőjéről szóló vitákban több alkalommal felmerült a Mol szerepe, mivel Belgrád számára fontos a stabil üzemanyag-ellátás és a szankciós környezet kezelése.

Ezt sosem fogják elfelejteni Magyarországnak: a Mol elkezdte Szerbia megmentését, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül – nem lehetett tovább várni

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak, amelynek ugyancsak örülhet Szerbia.

 

Energiaválság

Energiaválság
1072 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu