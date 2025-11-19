A lengyel rendőrség igyekezett lezárni a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogyan reagáltak a garwolini járőrök arra a bejelentésre, mely november 15-én este egy vasúti robbantásról szólt. A közösségi médiában ugyanis gyorsan elterjedt, hogy a rendőrök esetleg figyelmen kívül hagyhatták a vasút irányát, ami a később felfedezett vasúti robbantás miatt új megvilágításba került. A rendőrség most lépésről lépésre ismertette az aznapi intézkedéseket, azt hangsúlyozva: a bejelentés idején semmi nem utalt arra, hogy a hang a sínek felől érkezett volna.

Fordulat a lengyel vasúti robbantásban: mindent cáfol a rendőrség, új információkat hoztak nyilvánosságra – mégsem úgy történt a szabotázs? / Fotó: AFP

A kronológia szerint 21:43-kor érkezett a hívás a garwolini ügyeletre – a bejelentő egy 40 perccel korábban hallott erős „hukként” írta le a jelenséget, melyet ő és szomszédai először háztartási robbanásként vagy közúti balesetként értelmeztek. A járőr 21:45-kor már úton volt, és első körben a környékbeli települések mellett a PKP Mika vasúti átjárót is ellenőrizte. A rendőrök füstöt, tüzet, rendkívüli fényhatást nem láttak, a helyszínen senki nem számolt be arról, hogy a hang a vasút felől érkezett volna – ami akkor még nem táplálta a később sokat emlegetett vasúti robbantás gyanúját.

A járőr 22:07-kor érkezett Zyczynbe, és a bejelentővel közösen újra bejárta a teljes környéket.

A rendőrség szerint sem a lakosok, sem az észlelések nem utaltak arra, hogy a zajnak köze lehetett volna a sínekhez.

22:15-kor egy újabb egység is csatlakozott az ellenőrzésekhez Trojanów térségében, ezúttal gázpalackrobbanás lehetőségét vizsgálva. A teljes akció 23:10-kor zárult le, érdemi nyom nélkül.

A közlemény arra is kitér, hogy a bejelentés 40 perces késése nagyban megnehezítette a hang eredetének lokalizálását; a környéken élők sem tudták pontosan megmondani, honnan jöhetett a dörej. A rendőrség szerint ennek fényében teljesen érthető, hogy az egységek nem a vasútvonalra koncentráltak – akkor ugyanis semmi nem jelezte, hogy a környéken vasúti robbantás történt volna vagy készülne.

A Komenda Wojewódzka utólagos vizsgálata végül azt állapította meg:

a garwolini rendőrök a bejelentés tartalmához és a helyszínen szerzett információkhoz igazodva, szabályosan jártak el.

Bár a később ismertté vált vasúti robbantás miatt a közvélemény utólag más összefüggéseket is látni vélt, a rendőrség hangsúlyozta: a november 15-i riasztás során nem merült fel olyan adat, mely indokolta volna a vasúti szakasz célzott átvizsgálását.