A londoni lakhatási válság hatását már az egész brit gazdaság érzi
London nem képes elegendő megfizethető lakást biztosítani az ott élőknek, rekordmagas a hajléktalanság, és ez immár súlyos gazdasági problémát jelent, ami kihat az egész országra. A főváros adja ugyanis a brit gazdaság majdnem negyedét, de a 2008-as pénzügyi válság óta ott a leggyengébb a növekedés az Egyesült Királyságban. Manchester az agglomerációjával együtt messze megelőzi ezen a téren nem csupán Londont, hanem az egész országot – derült ki egy friss tanulmányból.
Mivel London ennyire jelentős része az Egyesült Királyság gazdaságának, a gyenge teljesítménye kulcsszerepet játszik az egész ország termelékenységének visszaesésében – nyilatkozta a BBC-nek az Oxford Economics jelentéséről Liam Sides, a független gazdasági tanácsadó cég regionális ügyekért felelős igazgatóhelyettese. Termelékenységben pedig a britek már nagyon régóta rosszul állnak.
A problémát az okozza, hogy a brit főváros gazdasága a képzett, jelentős részben külföldi munkaerőre támaszkodik, de a magas ingatlanárak és a lakáshiány „korlátozza ennek a rétegnek a lehetőségét, hogy magasan produktív pozíciókba kerüljön”, ezért London többé már nem olyan vonzó számukra, mint korábban.
Riasztóak London bérleti és ingatlanárai
A lakhatási költségek emelkedéséhez hozzájárul, hogy korlátozott a földterület és szigorú a szabályozás, az eredmény pedig az Oxford Economics elemzésének szerzője, Alexander Harvey közgazdász szerint az, hogy
a munkavállalók egyre távolabbra kényszerülnek a munkahelyüktől,
ami egyre többek számára egyáltalán nem vonzó kilátás.
A számok valóban riasztóak, egy három hálószobás lakás
- bérleti díja rezsi nélkül havi 3500–4500 fontba,
- a megvásárlása 400–500 ezerbe kerül,
amit sokan egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak. (Egy angol font 434,9 forint.) Különösen úgy, hogy a fővárosban az átlagkereset különböző becslések szerint évi 47 455–65 994 font.
A luxusingatlanok ára természetesen egyenesen az egeket veri, de főhet a gazdagok feje is, nem csupán a munkáspárti kormány elsősorban rájuk kihegyezett adóemelései miatt, hanem azért is, mert egyre nagyobb károkat okoznak a Londont sújtó árvizek.
Az árak miatt tömegek kénytelenek menekülni. A megfizethető otthont kínáló Pocket Living felmérése szerint a Londonban és az agglomerációban élő 25–45 évesek 42 százaléka nem akar ugyan elköltözni, de úgy érzi, lehet, hogy nem marad más választása, és a fiatalok majdnem kétharmada kénytelen hitelből fedezni a lakhatását.
A londoni lakhatási válság olyan súlyossá vált, hogy átalakítja egy generáció életét, munkáját és a jövőre vonatkozó terveit
– összegezte az eredményt Paul Rickard, a Pocket Living vezérigazgatója.
Még a pénzügyi szolgáltatók is menekülnek
A brit vállalatok ilyen körülmények között egyre inkább áthelyezik még a központi irodákat is Londonból, meglepő módon már a pénzügyi szolgáltatók munkahelyeinek 58 százaléka is fővároson kívül található. London vezető szerepét egyre inkább Manchester veszi át.
A megoldás része lehetne a lakásépítés, ami a Public First tanácsadó szerint 2034-ig 40 milliárd fonttal járulna hozzá a brit gazdasághoz. A célul kitűzött évi 88 ezer új lakás megteremtése 5,6 százalékkal emelné a főváros termelékenységét, a baj csak az, hogy az építkezések üteme lelassult,
mindössze 30 ezer új otthon készült el az év első felében.
Nemcsak új lakóingatlanokra lenne azonban szükség, hanem arra is, hogy az emberek képesek legyenek megvásárolni őket. Különösen az első lakást vásárlóknak lenne szükségük támogatásra, ezt azonban akadályozza az ország gazdasági helyzete.
A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a növekedés az idén és jövőre is 1,3 százalékos lehet, az infláció azonban a fejlett gazdaságok közül változatlanul az Egyesült Királyságban lesz a legmagasabb.