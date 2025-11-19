A londoni lakhatási válság hatását már az egész brit gazdaság érzi

London nem képes elegendő megfizethető lakást biztosítani az ott élőknek, rekordmagas a hajléktalanság, és ez immár súlyos gazdasági problémát jelent, ami kihat az egész országra. A főváros adja ugyanis a brit gazdaság majdnem negyedét, de a 2008-as pénzügyi válság óta ott a leggyengébb a növekedés az Egyesült Királyságban. Manchester az agglomerációjával együtt messze megelőzi ezen a téren nem csupán Londont, hanem az egész országot – derült ki egy friss tanulmányból.

London egyre élhetetlenebb, rekordmagas a hajléktalanság / Fotó: AFP

Mivel London ennyire jelentős része az Egyesült Királyság gazdaságának, a gyenge teljesítménye kulcsszerepet játszik az egész ország termelékenységének visszaesésében – nyilatkozta a BBC-nek az Oxford Economics jelentéséről Liam Sides, a független gazdasági tanácsadó cég regionális ügyekért felelős igazgatóhelyettese. Termelékenységben pedig a britek már nagyon régóta rosszul állnak.

A problémát az okozza, hogy a brit főváros gazdasága a képzett, jelentős részben külföldi munkaerőre támaszkodik, de a magas ingatlanárak és a lakáshiány „korlátozza ennek a rétegnek a lehetőségét, hogy magasan produktív pozíciókba kerüljön”, ezért London többé már nem olyan vonzó számukra, mint korábban.

Riasztóak London bérleti és ingatlanárai

A lakhatási költségek emelkedéséhez hozzájárul, hogy korlátozott a földterület és szigorú a szabályozás, az eredmény pedig az Oxford Economics elemzésének szerzője, Alexander Harvey közgazdász szerint az, hogy

a munkavállalók egyre távolabbra kényszerülnek a munkahelyüktől,

ami egyre többek számára egyáltalán nem vonzó kilátás.

A számok valóban riasztóak, egy három hálószobás lakás

bérleti díja rezsi nélkül havi 3500–4500 fontba,

a megvásárlása 400–500 ezerbe kerül,

amit sokan egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak. (Egy angol font 434,9 forint.) Különösen úgy, hogy a fővárosban az átlagkereset különböző becslések szerint évi 47 455–65 994 font.

A luxusingatlanok ára természetesen egyenesen az egeket veri, de főhet a gazdagok feje is, nem csupán a munkáspárti kormány elsősorban rájuk kihegyezett adóemelései miatt, hanem azért is, mert egyre nagyobb károkat okoznak a Londont sújtó árvizek.