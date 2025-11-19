Így bánnak az idejükkel a magyarok – új adatok érkeztek

Az időmérleg-felvétellel keletkező adatok segítik a családpolitika megalapozását és a munkaidő szabályozását célzó politika kialakítását is. Emellett információkat szolgáltatnak az utazási célokról és módokról, a kulturális és szabadidős tevékenységek alakulásáról, valamint további kategóriákról is – írja az Origo a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) alapján. Az időfelhasználás vizsgálatában hagyományosan a tevékenységek három fő csoportját különböztetik meg: társadalmilag kötött tevékenységek (pl. a keresőtevékenység); a fiziológiailag kötött tevékenységek és a szabadon végzett tevékenységek.

A KSH friss adatsorai mutatják, mennyi időt töltenek a magyarok keresőtevékenységgel, például munkavégzéssel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Munkavégzés és szabadidő az adatok tükrében

A lap a munkavégzéssel és a szabadidővel kapcsolatos aspektusokat kiemelve arról ír, hogy a 15–74 éves magyar lakosság társadalmilag kötött tevékenységekkel, mint például a tanulás, kereső-, termelőtevékenység, háztartási és ház körüli munkával kapcsolatos időráfordítása egészen 2009/2010-ig csökkent, a legfrissebb adat alapján viszont 11 százalékkal (512 percre) növekedett.

A szabadidős elfoglaltságokra szánt átlagos idő viszont egészen meghökkentő: 2024/2025-ben az elmúlt közel négy évtized legmagasabb szintjét érte el, 287 percet.

A 15–74 éves lakosság körében 2024/2025-ben – a korábbi felvételek eredményeihez hasonló módon – a férfiak több időt tudtak szabadidős tevékenységekre fordítani, mint a nők. A nemek közötti különbség az ezredforduló óta folyamatosan szűkült, az akkori több mint háromnegyed óráról 26 percre.

A szabadon végzett tevékenységek közül a legfontosabb kategóriák a tévénézés, videózás, internetezés; a szabadidő társas eltöltése; az olvasás; a séta, kirándulás, sport, testedzés. 2024/2025-ben a tévénézésre, videózásra, internetezésre fordított több mint 2 óra után a következő legtöbb időt a társas tevékenységekre szántak. A társaságban eltöltött szabadidő mértéke körülbelül háromnegyed óra volt. Ezen túlmenően az olvasásra, valamint a sétára, kirándulásra, sportra, testedzésre fordított idő percre megegyezett (16 perc).

