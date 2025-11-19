A Disney egész Hollywoodot felforgatja: nemsokára mi dönthetjük el, hogyan alakuljon egy Disney-sztori – mindezt a nappalinkból
A videós tartalomgyártásban olyan korszak kezd kibontakozni, mely gyökeresen megváltoztathatja a nézők és az alkotók viszonyát a történetekhez. A digitális interaktivitás korai kísérletei – a Sumerian Game-től a Facade projekten át a Bandersnatchig – még magas szintű fejlesztői háttértudást igényeltek, és szigorúan kijelölt keretek között mozogtak. A generatív mesterséges intelligencia azonban olyan eszközt adott a felhasználók kezébe, mellyel a történetformálás többé már nem a szakemberek kiváltsága: elég néhány utasítás, és a rendszer azonnal újragondolja a jeleneteket, karaktereket, konfliktusokat – a Disney pontosan ezt is szeretné. Ez viszont egyelőre nem vált ki lelkesedést, inkább aggasztó kérdéseket vet fel.
A Disney vezérigazgatója, Bob Iger most úgy gondolja, hogy ideje bevezetni a generatív MI lehetőségeket a Disney+-ra: a tervek szerint olyan funkciókat vezetnének be, melyek lehetővé tennék, hogy az előfizetők saját tartalmat hozzanak létre a platform filmjei és sorozatai alapján. Iger szerint
az úgynevezett „felhasználói tartalomgyártás” a streamingszolgáltatás következő nagy lépése lesz
– a Disney pedig aligha engedheti meg magának, hogy kimaradjon ebből a trendből, különösen azután, hogy néhány éve lemaradt a Netflix rohamos előretörésekor. A döntés piaci szempontból logikus: a legnagyobb amerikai szórakoztatóipari cég így közel 200 millió globális előfizetőhöz juttathat el MI-alapú videóeszközöket, és akár a saját technológiájával, akár külső modellekkel dolgozik majd, nagy versenyelőnyre tehet szert.
A bejelentés mögött azonban több stratégiai dilemma is húzódik. A rövid videókra optimalizált MI-együttműködés biztos piacot jelent – érthető TikTok-analógia, átlátható hirdetési modell, gyorsan fogyasztható formátum. De a technológia fejlődésével a tartalmak várhatóan hosszabbá és összetettebbé válnak, ami már jóval mélyebb kérdéseket vet fel:
- meddig lehet manipulálni egy ismert történetet,
- és hol a határ a kreatív szabadság és az eredeti mű integritása között?
Mennyire veszélyes vizekre evez a Disney?
A kulturális feszültség már most tetten érhető. Az MI-modellek által generált videók – akár torz, akár nevetséges formában – újfajta fogyasztói reflexeket alakítanak ki: a közönség egyre inkább úgy tekint történelmi személyekre, ikonikus karakterekre és klasszikus jelenetekre, mint szabadon átírható elemekre. Ez a szemlélet ugyan nagyszabású kreatív lehetőségeket bont ki, de könnyen felszámolhatja a kulturális állandóságot is. A Disney-nek pedig éppen ezen a terepen kell megvédenie több évtizedes márkaörökségét, melyre birodalmának jelentős része épül.
Ha túl radikálisan nyitja meg univerzumait a felhasználói átalakítás előtt, az kikezdheti az „eredeti IP” értékét; ha túl szigorúan szab határokat, az visszavetheti a technológiai versenyben. A cég két irány között lavíroz: ösztönözné az interaktivitást, de nem engedné, hogy a rajongók teljesen szétfeszítsék a narratív kereteket.
A piac azonban még nem mutatta meg, mire is vágyik valójában:
- Új befejezéseket szeretnének a nézők?
- Alternatív jeleneteket?
- Esetleg teljesen új történeteket, melyek már nem kötődnek sem a stúdiókhoz, sem a klasszikus filmekhez?
- Vagy maradnak a gyors mémeknél és személyre szabott tréfáknál, melyek inkább digitális élményként, mintsem művészeti produktumként működnek?
A Disney ezzel a lépéssel nem csupán a jövő nézői szokásait próbálja formálni, hanem saját jövőjét is újrafogalmazza. A kérdés most már az: vajon a közönség valóban készen áll-e arra, hogy a világ legismertebb történeteit saját kezűleg írja újra.
Az Avatar úgy odavágott a Disney-nek, hogy azt se tudják, hol keressék a részvényárat
A Walt Disney a vártnál szerényebb bevétellel zárta pénzügyi évének utolsó negyedévét , és előre jelezte: a következő hónapokat több fronton is költségnövekedés terheli majd. A vállalat a negyedik negyedévben 22,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami gyakorlatilag stagnálás, és elmarad a 22,8 milliárdos elemzői konszenzustól. A részvényenkénti eredmény ugyanakkor 1,11 dollár lett, meghaladva az előzetes várakozásokat.
Eközben a mozis költségek érdemben rontják a mérleget: a Zootropolis 2. és a december 19-én érkező Avatar: Tűz és hamu marketing- és gyártási kiadásai mintegy 400 millió dollárral csökkentik a profitot. A két film legfeljebb néhány napnyi bevételt tud majd még az adott negyedévben könyvelni, így a hatás lényegében egyszeri terhelésként jelentkezik.