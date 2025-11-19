A videós tartalomgyártásban olyan korszak kezd kibontakozni, mely gyökeresen megváltoztathatja a nézők és az alkotók viszonyát a történetekhez. A digitális interaktivitás korai kísérletei – a Sumerian Game-től a Facade projekten át a Bandersnatchig – még magas szintű fejlesztői háttértudást igényeltek, és szigorúan kijelölt keretek között mozogtak. A generatív mesterséges intelligencia azonban olyan eszközt adott a felhasználók kezébe, mellyel a történetformálás többé már nem a szakemberek kiváltsága: elég néhány utasítás, és a rendszer azonnal újragondolja a jeleneteket, karaktereket, konfliktusokat – a Disney pontosan ezt is szeretné. Ez viszont egyelőre nem vált ki lelkesedést, inkább aggasztó kérdéseket vet fel.

A Disney egész Hollywoodot felforgatja: nemsokára mi dönthetjük el, hogyan alakuljon egy Disney-sztori – mindezt a nappalinkból / Fotó: Shutterstock AI

A Disney vezérigazgatója, Bob Iger most úgy gondolja, hogy ideje bevezetni a generatív MI lehetőségeket a Disney+-ra: a tervek szerint olyan funkciókat vezetnének be, melyek lehetővé tennék, hogy az előfizetők saját tartalmat hozzanak létre a platform filmjei és sorozatai alapján. Iger szerint

az úgynevezett „felhasználói tartalomgyártás” a streamingszolgáltatás következő nagy lépése lesz

– a Disney pedig aligha engedheti meg magának, hogy kimaradjon ebből a trendből, különösen azután, hogy néhány éve lemaradt a Netflix rohamos előretörésekor. A döntés piaci szempontból logikus: a legnagyobb amerikai szórakoztatóipari cég így közel 200 millió globális előfizetőhöz juttathat el MI-alapú videóeszközöket, és akár a saját technológiájával, akár külső modellekkel dolgozik majd, nagy versenyelőnyre tehet szert.

A bejelentés mögött azonban több stratégiai dilemma is húzódik. A rövid videókra optimalizált MI-együttműködés biztos piacot jelent – érthető TikTok-analógia, átlátható hirdetési modell, gyorsan fogyasztható formátum. De a technológia fejlődésével a tartalmak várhatóan hosszabbá és összetettebbé válnak, ami már jóval mélyebb kérdéseket vet fel:

meddig lehet manipulálni egy ismert történetet,

és hol a határ a kreatív szabadság és az eredeti mű integritása között?

Mennyire veszélyes vizekre evez a Disney?

A kulturális feszültség már most tetten érhető. Az MI-modellek által generált videók – akár torz, akár nevetséges formában – újfajta fogyasztói reflexeket alakítanak ki: a közönség egyre inkább úgy tekint történelmi személyekre, ikonikus karakterekre és klasszikus jelenetekre, mint szabadon átírható elemekre. Ez a szemlélet ugyan nagyszabású kreatív lehetőségeket bont ki, de könnyen felszámolhatja a kulturális állandóságot is. A Disney-nek pedig éppen ezen a terepen kell megvédenie több évtizedes márkaörökségét, melyre birodalmának jelentős része épül.