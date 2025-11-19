Elvétette a célt a Target, tovább csökkent a kiskereskedelmi óriás forgalma
Már zsinórban az ötödik negyedévben csökken a Target amerikai kiskereskedelmi áruházlánc forgalma, amit azzal magyaráznak, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben a fogyasztók jobban ügyelnek a kiadásaikra, elsősorban a ruházati és a lakberendezési cikkeken takarékoskodnak.
A magas infláció és vámtarifák miatti aggodalom, továbbá a rekordhosszúságúra nyúlt kormányzati leállás csak rontott a helyzeten, késtek a szövetségi bérfizetések és az élelmiszerjegy-juttatások. Ebből fakadóan a Target online csatornáinak és legalább egy éve nyitva lévő áruházainak a forgalma 2,7 százalékkal, 25,27 milliárd dollárra csökkent a november 1-jével zárult harmadik üzleti negyedévben, szemben a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 2,08 százalékos visszaesést valószínűsítő becslésével.
A Target legfeljebb az online üzletágára lehet büszke
A háztartási cikkek értékesítéséből befolyt összeg 3,7 százalékkal esett vissza, ezzel szemben az online bevételeknél 2,4 százalékos bővülést mutattak ki a New York-i tőzsdenyitás előtt közzétett gyorsjelentésükben. Igaz, a Visible Alpha elemzői ennél dinamikusabb, 3,2 százalékos online pluszbevételre számítottak – emlékeztet a Reuters. A tárgyidőszakban mintegy
háromezer napi szükségleti cikk árát mérsékelte a minneapolisi székhelyű kiskereskedelmi lánc, amely a hálaadás ünnepére például olcsó „élelmiszerszetteket” kínál a vékonyabb pénztárcájú vásárlóinak.
Az árcsökkentésekkel persze részben maga ellen is dolgozik, de a forgalom fenntartása jelenleg fontosabb szempont a profittermelésnél. Az eladások csökkenése tehát a javában folyó ünnepi szezonban is folytatódik, erre figyelmeztette a befektetőit a Target, a visszaesést 1–3 százalék közöttire taksálva.
Az Egyesült Államokban csaknem 1900 kiskereskedelmi egységet működtető Target nettó negyedéves nyeresége egyébként 689 millió dollár volt, 19,3 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. Az egy részvényre eső profit (EPS) 1,78 dollár volt, hat centtel jobb az elemzői konszenzusnál. A nyereséget a magasabb haszonkulcsú Roundel reklámüzletág két számjegyű árbevétel-növekedése növelte.
Elkölthető pénz nélkül mit ér a vásárlói élmény?
A közeljövő viszont nem fest rózsásan, a Target az éves nyereség-előrejelzésének felső határát egy dollárral 7,00 és 8,00 dollár közötti EPS-tartományba húzta le.
A befektetők nem örülhettek sem ennek, sem a vártnál rosszabb eredményeknek, ezt jelzi, hogy az idén már piaci értékének egyharmadát elveszítő Target részvényárfolyama 3 százalékkal csökkent a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.
A Target az árcsökkentések mellett a vásárlói élmény fokozásával is igyekszik a vevőit megtartani, illetve bővíteni a bázisát. Épp ezért jövőre plusz egymilliárd dollárt fordít
- egyrészt az online csatornáinak fejlesztésére,
- másrészt a meglévő üzleteinek vevőbarát átalakítására.
A kiadások mellett a költségcsökkentés is hangsúlyos szerepet kap, az augusztusban vezérigazgatónak kinevezett iparági veterán, Michael Fiddelke nem finomkodott, kapásból 1800 adminisztratív álláshelyet számolt fel, hogy a hatékonyságban jócskán előttük járó riválisok, így a gyorsjelentését csütörtökön közlő Walmart és az Amazon nyomába eredjenek.
Az online kereskedelem mindenhol előretört
A Walmart húzása egyébként bevált, a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca – a Targettel szemben – pénzt nem kímélve fejlesztette az online szolgáltatásait, megteremtve a gyors házhoz szállítás technológiai hátterét és infrastruktúráját, s most ennek a gyümölcseit élvezheti. Hogy mennyire, az majd holnap derül ki.