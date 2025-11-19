Elvétette a célt a Target, tovább csökkent a kiskereskedelmi óriás forgalma

Már zsinórban az ötödik negyedévben csökken a Target amerikai kiskereskedelmi áruházlánc forgalma, amit azzal magyaráznak, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben a fogyasztók jobban ügyelnek a kiadásaikra, elsősorban a ruházati és a lakberendezési cikkeken takarékoskodnak.

A Target további egymilliárd dollárt költ áruházainak modernizálására és online csatornáinak fejlesztésére / Fotó: AFP

A magas infláció és vámtarifák miatti aggodalom, továbbá a rekordhosszúságúra nyúlt kormányzati leállás csak rontott a helyzeten, késtek a szövetségi bérfizetések és az élelmiszerjegy-juttatások. Ebből fakadóan a Target online csatornáinak és legalább egy éve nyitva lévő áruházainak a forgalma 2,7 százalékkal, 25,27 milliárd dollárra csökkent a november 1-jével zárult harmadik üzleti negyedévben, szemben a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 2,08 százalékos visszaesést valószínűsítő becslésével.

A Target legfeljebb az online üzletágára lehet büszke

A háztartási cikkek értékesítéséből befolyt összeg 3,7 százalékkal esett vissza, ezzel szemben az online bevételeknél 2,4 százalékos bővülést mutattak ki a New York-i tőzsdenyitás előtt közzétett gyorsjelentésükben. Igaz, a Visible Alpha elemzői ennél dinamikusabb, 3,2 százalékos online pluszbevételre számítottak – emlékeztet a Reuters. A tárgyidőszakban mintegy

háromezer napi szükségleti cikk árát mérsékelte a minneapolisi székhelyű kiskereskedelmi lánc, amely a hálaadás ünnepére például olcsó „élelmiszerszetteket” kínál a vékonyabb pénztárcájú vásárlóinak.

Az árcsökkentésekkel persze részben maga ellen is dolgozik, de a forgalom fenntartása jelenleg fontosabb szempont a profittermelésnél. Az eladások csökkenése tehát a javában folyó ünnepi szezonban is folytatódik, erre figyelmeztette a befektetőit a Target, a visszaesést 1–3 százalék közöttire taksálva.

Az Egyesült Államokban csaknem 1900 kiskereskedelmi egységet működtető Target nettó negyedéves nyeresége egyébként 689 millió dollár volt, 19,3 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. Az egy részvényre eső profit (EPS) 1,78 dollár volt, hat centtel jobb az elemzői konszenzusnál. A nyereséget a magasabb haszonkulcsú Roundel reklámüzletág két számjegyű árbevétel-növekedése növelte.