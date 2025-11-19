Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,521.81 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.19 -1.64% BUX106,521.81 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.19 -1.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pályázat
karácsonyi vásár
turizmus
Bécs

Ez nagyon kínos: elmarad Bécsben az egyik legnépszerűbb karácsonyi vásár – hajmeresztő az oka, miért nem tudják megnyitni az osztrákok

A Maria-Theresien-Platz vásárát – mindenki meglepetésére – törölték, és a döntés mögött nem építkezések, hanem egy elhibázott pályáztatás áll. Bécs legnépszerűbb karácsonyi vásárai már november közepe óta ragyognak, de egy ikonikus helyszín idén sötét marad.
VG
2025.11.19, 19:40
Frissítve: 2025.11.19, 19:58

Bécsben már hetek óta csillognak a fények, a karácsonyi vásárok pedig november 14. óta ontják magukból a klasszikus ünnepi hangulatot. Ám az osztrák főváros egyik legnépszerűbb helyszíne, a Maria-Theresien-Platz, idén feltűnően csendes marad. Se forralt bor, se sült gesztenye, se ünnepi forgatag – csak a múzeumok csendje és a hiányérzet.

karácsonyi vásár
A Maria-Theresien-Platzon tartott karácsonyi vásárt – mindenki meglepetésére – törölték, és a döntés mögött nem építkezések, hanem egy elhibázott pályáztatás áll / Fotó: AFP

Aki elsőre arra gondolt, hogy az elmaradó vásárért a bejelentett építkezések lehetnek felelősek, nem hibázott nagyot – de mégsem ez a valódi ok. Már márciusban kiderült, hogy a Maria-Theresien-Platz 2025-ben és 2026-ban sem ad helyet karácsonyi piacnak. A közvélemény automatikusan arra jutott, hogy a tér akadálymentesítési munkálatai miatt döntöttek így. Csakhogy gyorsan tisztázták: az építkezés csak 2026 őszén indul. Matematikailag tehát semmi nem akadályozná az idei rendezvényt.

A valós probléma ennél jóval bosszantóbb; a térért felelős kastélyigazgatóság ugyanis elárulta: nem a munkagépek, hanem a papírmunka döntötte meg a vásárt. 

A Heute értesülései szerint a korábbi üzemeltető szerződése lejárt, ezért új tendert kellett kiírni. Ez önmagában rutineljárás lenne, ám egy érdeklődő jogi kifogást emelt a pályázat ellen. Ez elég volt ahhoz, hogy a teljes tenderi folyamatot visszavonják. Új kiírásra 2025-ben már egyszerűen nem maradt elég idő, így a vásár szervezése lehetetlenné vált. Nincs üzemeltető, nincs engedély, nincs idő. A következmény pedig, hogy elmarad a karácsonyi vásár.

Százezrek maradnak a kedvenc karácsonyi vásáruk nélkül

A Maria-Theresien-Platz nem egyszerűen egy a bécsi vásárok közül – ez az egyik legforgalmasabb, ikonikus helyszín. A két múzeum közé szorított tér évek óta a város egyik leglátványosabb karácsonyi találkozóhelye. Nem véletlen, hogy a döntés sokak számára hideg zuhanyként hatott.

A turisták és a helyiek idén kénytelenek más vásárok felé vándorolni, de az űr így is érezhető. A bécsi adventi szezon egyik legfényesebb pontja maradt ki, és minden jel arra utal, hogy legközelebb csak 2027-ben térhet vissza.

Bécs tele van karácsonyi fényekkel – de a Maria-Theresien-Platz sötéten áll, a bürokrácia áldozataként.

Karácsonyi vásár: ezrekkel lesz olcsóbb a lángos, a forralt bor ára sem ugrott az egekbe – de nyugalom, aki akar, talál magának drága ételt

A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idén árstabilitással és tudatos árképzéssel készül az ünnepi szezonra. A rendezvények gasztronómiai kínálatában az árak átlagosan mindössze 1,5 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest, ami jóval az infláció alatt marad, az ételek közel 70 százalékának az ára pedig változatlan. Megtudtuk azt is, mennyi lesz idén a lángos a karácsonyi vásárokban.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu