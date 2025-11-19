Ez nagyon kínos: elmarad Bécsben az egyik legnépszerűbb karácsonyi vásár – hajmeresztő az oka, miért nem tudják megnyitni az osztrákok

Bécsben már hetek óta csillognak a fények, a karácsonyi vásárok pedig november 14. óta ontják magukból a klasszikus ünnepi hangulatot. Ám az osztrák főváros egyik legnépszerűbb helyszíne, a Maria-Theresien-Platz, idén feltűnően csendes marad. Se forralt bor, se sült gesztenye, se ünnepi forgatag – csak a múzeumok csendje és a hiányérzet.

A Maria-Theresien-Platzon tartott karácsonyi vásárt – mindenki meglepetésére – törölték, és a döntés mögött nem építkezések, hanem egy elhibázott pályáztatás áll / Fotó: AFP

Aki elsőre arra gondolt, hogy az elmaradó vásárért a bejelentett építkezések lehetnek felelősek, nem hibázott nagyot – de mégsem ez a valódi ok. Már márciusban kiderült, hogy a Maria-Theresien-Platz 2025-ben és 2026-ban sem ad helyet karácsonyi piacnak. A közvélemény automatikusan arra jutott, hogy a tér akadálymentesítési munkálatai miatt döntöttek így. Csakhogy gyorsan tisztázták: az építkezés csak 2026 őszén indul. Matematikailag tehát semmi nem akadályozná az idei rendezvényt.

A valós probléma ennél jóval bosszantóbb; a térért felelős kastélyigazgatóság ugyanis elárulta: nem a munkagépek, hanem a papírmunka döntötte meg a vásárt.

A Heute értesülései szerint a korábbi üzemeltető szerződése lejárt, ezért új tendert kellett kiírni. Ez önmagában rutineljárás lenne, ám egy érdeklődő jogi kifogást emelt a pályázat ellen. Ez elég volt ahhoz, hogy a teljes tenderi folyamatot visszavonják. Új kiírásra 2025-ben már egyszerűen nem maradt elég idő, így a vásár szervezése lehetetlenné vált. Nincs üzemeltető, nincs engedély, nincs idő. A következmény pedig, hogy elmarad a karácsonyi vásár.

Százezrek maradnak a kedvenc karácsonyi vásáruk nélkül

A Maria-Theresien-Platz nem egyszerűen egy a bécsi vásárok közül – ez az egyik legforgalmasabb, ikonikus helyszín. A két múzeum közé szorított tér évek óta a város egyik leglátványosabb karácsonyi találkozóhelye. Nem véletlen, hogy a döntés sokak számára hideg zuhanyként hatott.

A turisták és a helyiek idén kénytelenek más vásárok felé vándorolni, de az űr így is érezhető. A bécsi adventi szezon egyik legfényesebb pontja maradt ki, és minden jel arra utal, hogy legközelebb csak 2027-ben térhet vissza.

Bécs tele van karácsonyi fényekkel – de a Maria-Theresien-Platz sötéten áll, a bürokrácia áldozataként.