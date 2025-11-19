A cseh Aero Vodochody gyár újabb kiképzőgépet indított Magyarország felé: pénteken felszállt az L-39 Skyfox, mely a mostani szállítási ütem harmadik darabjaként érkezik meg a Magyar Honvédséghez. A vállalat közlése szerint két gép már kedden útnak indult, így Magyarország összesen nyolc új L-39 Skyfoxhoz jutott az elmúlt napokban. A beszerzés a hazai légierő modernizációs programjának egyik fontos eleme, mely a kiképzőkapacitások bővítését és a pilótaképzés korszerűsítését célozza.

Nagy bejelentés készül a kecskeméti légibázison: fotók bizonyítják, hogy elindultak Magyarországra a honvédség új harci repülőgépei – videón az L-39 Skyfox / Facebook / Aero Vodochody

Az Aero Vodochody arról is beszámolt, hogy az elmúlt két napban különösen nagy volt a forgalom a gyár repülőterén: magyar delegáció érkezett egy Embraer C-390 típusú katonai szállítógéppel. A C-390-es programban a cseh gyár hosszú távon vesz részt, többek között a szárnyak elülső éleit, az ajtókat, a rámpát és a törzs egyes elemeit is itt gyártják. A repülőgép-látogatás így nemcsak diplomáciai, hanem iparpolitikai szempontból is fontos eseménynek számított.

A közlemény szerint az L-39 Skyfoxok hivatalos átvétele a jövő héten kezdődik meg a kecskeméti légibázison,

ahol a gépek rendszerbe állítását előkészítő eljárások zajlanak majd. Az Aero külön megköszönte a Magyar Honvédség együttműködését és bizalmát, jelezve, hogy a közös program több évre szóló stratégiai partnerséget alapoz meg.

Az L-39 Skyfoxok érkezése újabb lépés a magyar haderő képzési és technikai háttérének erősítésében, miközben a cég és a légierő közötti együttműködés a régió repülőgépiparának további bővülését is támogatja. A következő hetekben várhatóan további részletek is kiderülnek a légierő modernizációs terveiről, különös tekintettel a kiképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztésekre.