Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,878.52 -0.64% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,250.7 -0.87% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.34 -1.37% BUX106,878.52 -0.64% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,250.7 -0.87% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.34 -1.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
honvédség
légibázis
vadászgépek
Kecskemét

Nagy bejelentés készül a kecskeméti légibázison: fotók bizonyítják, hogy elindultak Magyarországra a honvédség új harci repülőgépei – videón az L-39 Skyfox

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar légierő beszerzési programja: új Skyfox gép startolt Csehországból, hogy csatlakozzon a már úton lévő két társához. Az Aero Vodochody szerint a jövő hét kulcsfontosságú lesz, hiszen Kecskeméten kezdődik meg a gépek hivatalos átvétele. A gyártó szerint a partnerség nemcsak a haditechnikai modernizációt, hanem a régiós repülőgépipar fejlődését is támogatja.
VG
2025.11.19, 19:20
Frissítve: 2025.11.19, 19:28

A cseh Aero Vodochody gyár újabb kiképzőgépet indított Magyarország felé: pénteken felszállt az L-39 Skyfox, mely a mostani szállítási ütem harmadik darabjaként érkezik meg a Magyar Honvédséghez. A vállalat közlése szerint két gép már kedden útnak indult, így Magyarország összesen nyolc új L-39 Skyfoxhoz jutott az elmúlt napokban. A beszerzés a hazai légierő modernizációs programjának egyik fontos eleme, mely a kiképzőkapacitások bővítését és a pilótaképzés korszerűsítését célozza.

Nagy bejelentés készül a kecskeméti légibázison: fotók bizonyítják, hogy elindultak Magyarországra a honvédség új harci repülőgépei – videón az L-39 Skyfox
Nagy bejelentés készül a kecskeméti légibázison: fotók bizonyítják, hogy elindultak Magyarországra a honvédség új harci repülőgépei – videón az L-39 Skyfox / Facebook / Aero Vodochody

Az Aero Vodochody arról is beszámolt, hogy az elmúlt két napban különösen nagy volt a forgalom a gyár repülőterén: magyar delegáció érkezett egy Embraer C-390 típusú katonai szállítógéppel. A C-390-es programban a cseh gyár hosszú távon vesz részt, többek között a szárnyak elülső éleit, az ajtókat, a rámpát és a törzs egyes elemeit is itt gyártják. A repülőgép-látogatás így nemcsak diplomáciai, hanem iparpolitikai szempontból is fontos eseménynek számított.

A közlemény szerint az L-39 Skyfoxok hivatalos átvétele a jövő héten kezdődik meg a kecskeméti légibázison, 

ahol a gépek rendszerbe állítását előkészítő eljárások zajlanak majd. Az Aero külön megköszönte a Magyar Honvédség együttműködését és bizalmát, jelezve, hogy a közös program több évre szóló stratégiai partnerséget alapoz meg.

 

Az L-39 Skyfoxok érkezése újabb lépés a magyar haderő képzési és technikai háttérének erősítésében, miközben a cég és a légierő közötti együttműködés a régió repülőgépiparának további bővülését is támogatja. A következő hetekben várhatóan további részletek is kiderülnek a légierő modernizációs terveiről, különös tekintettel a kiképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztésekre.

Fotókon mutatta meg a honvédség Magyarország új katonai óriás-repülőgépét: már a landolásra készülnek Kecskeméten

Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC–390 katonai szállító repülőgépünk hamarosan társra lel, hiszen nemsokára a kecskeméti betonon landol a típus második példánya! – írta a Magyar Honvédség. Mint ismeretes, az első KC–390 Millennium katonai szállítógép 2024. szeptember 5-én landolt a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán. A gép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, utazómagassága pedig elérheti a nyolcezer métert is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu