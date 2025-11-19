Deviza
Lehajol az apróért a Tesla, mindenkit beperel, ha nem használják eleget az autóikat

Aki két év alatt nem tesz legalább 20 ezer kilométert az állami támogatással megvett Teslájába, az hamar a bíróságon találja magát. Elon Musk cége nem szívbajos, a Tesla a vételárból 3-4,5 százalékot képviselő megelőlegezett támogatást utólag kőkeményen bevasalja kínai céges vásárlókon.
Kriván Bence
2025.11.19, 18:14
Frissítve: 2025.11.19, 18:40

A Tesla szisztematikusan bepereli azokat a vevőit, akik felvették ugyan az autóvásárlási támogatást, viszont nem teljesítették az ezzel járó, amúgy szigorúnak nem mondható feltételeket. Kínában a Teslák közületi vásárlóinak két évig meg kell tartaniuk a járművet, amellyel ezalatt minimum 20 ezer kilométert kell megtenniük. 

TESLA
Töltőre tett kínai Tesla a sanghaji szalon előtt. A támogatás nem jár automatikusan. / Fotó: CFoto via AFP

Céges autóknál ez a futásteljesítmény a könnyen teljesíthető kategóriába esik. Ha letelik a két év, és a feltételeket is ki lehet pipálni, akkor a Tesla – más elektromosautó-gyártókhoz hasonlóan – kérvényezi a szakhatóságnál az állami támogatás folyósítását, azt az összeget, amelyet az autó megvásárlásakor a vevőnek már megelőlegezett. Csakhogy 

akadnak olyanok, akiknél a 20 ezer kilométer túl sok volt, akkor viszont egyetlen jüan támogatást sem ad az állam,

a Tesla pedig futhat a pénze után. Egészen a bíróságig, ahol az utóbbi négy hónapban 30 flottás vásárlóját is beperelte, a jogosulatlanná vált támogatás visszafizetését követelve tőlük. Így járt a hangcsoui székhelyű Joy Media nevű cég is, amely csak egy Teslát vett, de azt is alig használta. 

A Tesla nem jótékonysági intézmény, bevasalja a tartozást

A Joy Mediától 7761 jüant, azaz 1090 dollárt (361 ezer forint) követeltek. Az állami támogatás mértéke egyébként modelltől függően 7 és 15 ezer jüan (326 és 698 ezer forint) között változik. A Joy Media 2022-ben vette meg a Tesláját, s az autógyártó javára legyen írva, hogy fillérre ugyanakkora összeget kér tőle vissza, mint amennyit megelőlegezett neki. Azaz

  • se kamatot,
  • se kezelési költséget,
  • se büntetést

nem számított fel, de a Jiupai Newsnak nyilatkozó többi alperes is megerősítette, hogy nem számítanak fel extra költséget a nemteljesítés után. A Joy Media illetékes megjegyezte, hogy a Tesla egy szóval sem kommunikált velük, egyenesen a bíróságra szaladt, onnan értesültek a visszafizetési igényéről, amit a természetesen nem vitattak, és rendezték is a számlát.

2025 Nanjing International Auto Show
A Tesla Model Y az egyik legnépszerűbb elektromos autónak számít Kínában / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla jelenleg Kínában forgalmazott Model 3 és Model Y villanyautói változattól függően 235 ezer és 339 ezer jüan közötti áron kaphatók, azaz 3–4,5 százalék közötti részt képviselne a vételárból az állami cégautó-vásárlási támogatás. 

Ezt azonban 2022 végével kivezették, azóta különféle adókedvezményekkel támogatja Peking a zöldátállás folyamatát, de már csak a lakossági ügyfelek számára. Nekik egyébként sem írtak elő kötelező futásteljesítményt ahhoz, hogy a támogatáshoz hozzájuthassanak. 

Változnak a prioritások, ugrik a támogatás

A helyhatóságok saját keretük terhére is nyújthatnak helyi támogatást, de magát a rendszert a jövő évtől fokozatosan, az adókedvezmény lépcsőzetes szűkítésével kivezetik. A pekingi magyarázat szerint nincs már rá szükség, a piac a kereslet és a kínálat függvényében maga is szabályozni és serkenteni tudja a környezetbarát járművek kereskedelmét. 

A világ legnagyobb elektromosautó-piacán egyébként az új autók körében az új generációs modellek értékesítése az ősszel első alkalommal meghaladta a benzinesekét, s a trend tartósnak ígérkezik. 

Tesla Model Y L EV
Peking szerint az elektromosautó-piac már érett annyira, hogy állami támogatások nélkül is megáll a lábán / Fotó: CFoto via AFP

A piacnak egyébként is erős konszolidációra van szüksége, az utóbbi évek öngyilkos árcsökkentési versenyében rengetegen elhullottak, de támogatások híján további szereplők is gyarapíthatják a sort. 

S hogy lesznek áldozatok, az abból az egyszerű statisztikai adatból is kiviláglik, amit a Jato Dynamics piackutató tett közé: nevezetesen 

a Kínában működő 169 autógyártó közül 93-nak kisebb a piaci részesedése 0,1 százaléknál.

Peking az ötéves tervének keretében átcsoportosítja a célzott támogatásokat, nem arról van szó, hogy az új generációs autóipar kiesett volna a pikszisből, csak épp a más ágazatok fejlődéséhez átirányított állami források felhasználása magasabb nemzetgazdasági haszonnal kecsegtet, s ez jár a döntéshozók fejében. Változnak az idők, változnak a prioritások is.

