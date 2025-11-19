Lehajol az apróért a Tesla, mindenkit beperel, ha nem használják eleget az autóikat

A Tesla szisztematikusan bepereli azokat a vevőit, akik felvették ugyan az autóvásárlási támogatást, viszont nem teljesítették az ezzel járó, amúgy szigorúnak nem mondható feltételeket. Kínában a Teslák közületi vásárlóinak két évig meg kell tartaniuk a járművet, amellyel ezalatt minimum 20 ezer kilométert kell megtenniük.

Töltőre tett kínai Tesla a sanghaji szalon előtt. A támogatás nem jár automatikusan. / Fotó: CFoto via AFP

Céges autóknál ez a futásteljesítmény a könnyen teljesíthető kategóriába esik. Ha letelik a két év, és a feltételeket is ki lehet pipálni, akkor a Tesla – más elektromosautó-gyártókhoz hasonlóan – kérvényezi a szakhatóságnál az állami támogatás folyósítását, azt az összeget, amelyet az autó megvásárlásakor a vevőnek már megelőlegezett. Csakhogy

akadnak olyanok, akiknél a 20 ezer kilométer túl sok volt, akkor viszont egyetlen jüan támogatást sem ad az állam,

a Tesla pedig futhat a pénze után. Egészen a bíróságig, ahol az utóbbi négy hónapban 30 flottás vásárlóját is beperelte, a jogosulatlanná vált támogatás visszafizetését követelve tőlük. Így járt a hangcsoui székhelyű Joy Media nevű cég is, amely csak egy Teslát vett, de azt is alig használta.

A Tesla nem jótékonysági intézmény, bevasalja a tartozást

A Joy Mediától 7761 jüant, azaz 1090 dollárt (361 ezer forint) követeltek. Az állami támogatás mértéke egyébként modelltől függően 7 és 15 ezer jüan (326 és 698 ezer forint) között változik. A Joy Media 2022-ben vette meg a Tesláját, s az autógyártó javára legyen írva, hogy fillérre ugyanakkora összeget kér tőle vissza, mint amennyit megelőlegezett neki. Azaz

se kamatot,

se kezelési költséget,

se büntetést

nem számított fel, de a Jiupai Newsnak nyilatkozó többi alperes is megerősítette, hogy nem számítanak fel extra költséget a nemteljesítés után. A Joy Media illetékes megjegyezte, hogy a Tesla egy szóval sem kommunikált velük, egyenesen a bíróságra szaladt, onnan értesültek a visszafizetési igényéről, amit a természetesen nem vitattak, és rendezték is a számlát.

A Tesla Model Y az egyik legnépszerűbb elektromos autónak számít Kínában / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla jelenleg Kínában forgalmazott Model 3 és Model Y villanyautói változattól függően 235 ezer és 339 ezer jüan közötti áron kaphatók, azaz 3–4,5 százalék közötti részt képviselne a vételárból az állami cégautó-vásárlási támogatás.