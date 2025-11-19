Lehajol az apróért a Tesla, mindenkit beperel, ha nem használják eleget az autóikat
A Tesla szisztematikusan bepereli azokat a vevőit, akik felvették ugyan az autóvásárlási támogatást, viszont nem teljesítették az ezzel járó, amúgy szigorúnak nem mondható feltételeket. Kínában a Teslák közületi vásárlóinak két évig meg kell tartaniuk a járművet, amellyel ezalatt minimum 20 ezer kilométert kell megtenniük.
Céges autóknál ez a futásteljesítmény a könnyen teljesíthető kategóriába esik. Ha letelik a két év, és a feltételeket is ki lehet pipálni, akkor a Tesla – más elektromosautó-gyártókhoz hasonlóan – kérvényezi a szakhatóságnál az állami támogatás folyósítását, azt az összeget, amelyet az autó megvásárlásakor a vevőnek már megelőlegezett. Csakhogy
akadnak olyanok, akiknél a 20 ezer kilométer túl sok volt, akkor viszont egyetlen jüan támogatást sem ad az állam,
a Tesla pedig futhat a pénze után. Egészen a bíróságig, ahol az utóbbi négy hónapban 30 flottás vásárlóját is beperelte, a jogosulatlanná vált támogatás visszafizetését követelve tőlük. Így járt a hangcsoui székhelyű Joy Media nevű cég is, amely csak egy Teslát vett, de azt is alig használta.
A Tesla nem jótékonysági intézmény, bevasalja a tartozást
A Joy Mediától 7761 jüant, azaz 1090 dollárt (361 ezer forint) követeltek. Az állami támogatás mértéke egyébként modelltől függően 7 és 15 ezer jüan (326 és 698 ezer forint) között változik. A Joy Media 2022-ben vette meg a Tesláját, s az autógyártó javára legyen írva, hogy fillérre ugyanakkora összeget kér tőle vissza, mint amennyit megelőlegezett neki. Azaz
- se kamatot,
- se kezelési költséget,
- se büntetést
nem számított fel, de a Jiupai Newsnak nyilatkozó többi alperes is megerősítette, hogy nem számítanak fel extra költséget a nemteljesítés után. A Joy Media illetékes megjegyezte, hogy a Tesla egy szóval sem kommunikált velük, egyenesen a bíróságra szaladt, onnan értesültek a visszafizetési igényéről, amit a természetesen nem vitattak, és rendezték is a számlát.
A Tesla jelenleg Kínában forgalmazott Model 3 és Model Y villanyautói változattól függően 235 ezer és 339 ezer jüan közötti áron kaphatók, azaz 3–4,5 százalék közötti részt képviselne a vételárból az állami cégautó-vásárlási támogatás.
Ezt azonban 2022 végével kivezették, azóta különféle adókedvezményekkel támogatja Peking a zöldátállás folyamatát, de már csak a lakossági ügyfelek számára. Nekik egyébként sem írtak elő kötelező futásteljesítményt ahhoz, hogy a támogatáshoz hozzájuthassanak.
Változnak a prioritások, ugrik a támogatás
A helyhatóságok saját keretük terhére is nyújthatnak helyi támogatást, de magát a rendszert a jövő évtől fokozatosan, az adókedvezmény lépcsőzetes szűkítésével kivezetik. A pekingi magyarázat szerint nincs már rá szükség, a piac a kereslet és a kínálat függvényében maga is szabályozni és serkenteni tudja a környezetbarát járművek kereskedelmét.
A világ legnagyobb elektromosautó-piacán egyébként az új autók körében az új generációs modellek értékesítése az ősszel első alkalommal meghaladta a benzinesekét, s a trend tartósnak ígérkezik.
A piacnak egyébként is erős konszolidációra van szüksége, az utóbbi évek öngyilkos árcsökkentési versenyében rengetegen elhullottak, de támogatások híján további szereplők is gyarapíthatják a sort.
S hogy lesznek áldozatok, az abból az egyszerű statisztikai adatból is kiviláglik, amit a Jato Dynamics piackutató tett közé: nevezetesen
a Kínában működő 169 autógyártó közül 93-nak kisebb a piaci részesedése 0,1 százaléknál.
Peking az ötéves tervének keretében átcsoportosítja a célzott támogatásokat, nem arról van szó, hogy az új generációs autóipar kiesett volna a pikszisből, csak épp a más ágazatok fejlődéséhez átirányított állami források felhasználása magasabb nemzetgazdasági haszonnal kecsegtet, s ez jár a döntéshozók fejében. Változnak az idők, változnak a prioritások is.