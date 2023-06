Közeleg a Marvel amerikai mikroreaktor tesztje, a berendezést az Idaho National Laboratory (INL) készítette. Az első, 100 kilowatt hő- és 18–25 kW elektromos teljesítményű példányt a jövő év elején szeretnék piacra dobni.

A tesztmodell csak 900 kilogrammos.

Forrás: Sztrana Roszatom, Fotó: Idaho National Laboratory

A Marvel (Microreactor Applications Research Validation and Evaluation) kutatásra és fejlesztésre szolgál. Az erre vonatkozó kísérleteket a PCAT nevű másolatán végzik, amelyben fűtőelemek helyett elektromos fűtőtestek vannak. A PCAT tömege 900 kilogramm, amelyet egy pennsylvaniai gyártóüzemben szereltek össze – számol be a riválisai minden rezdülését figyelemmel kísérő Roszatom belső lapja. Mint írja, hamarosan hűtőfolyadék kerül modellbe, ami eredetileg nátrium-kálium összetételű lett volna, de az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának (DOE) jelentései ólom-bizmutot is említenek. A mikroreaktor üzembe helyezése után a PCAT-t visszajuttatják az INL-hez, ahol azt más, kis moduláris reaktorokhoz (SMR) kapcsolódó projektekben is felhasználják.

Még víztisztításra is bevethető

A DOE ismertetője is a Marvel jövő évi piacra dobását valószínűsít. Mint írja, azért döntött a tesztpéldány megépítéséről, hogy felgyorsítsa a mikroreaktorok telepítését, és hogy segítse a kutatókat, illetve a végfelhasználókat annak megértésében, hogy a mikroreaktorok hogyan integrálhatók más technológiákkal. A projekt tehát racionalizálja ezt a kutatási és fejlesztési folyamatot az ipari partnerek számára, és helyszínt biztosít számukra a technológiáik gyors teszteléséhez, fejlesztéséhez és bemutatásához. A minisztérium azt is kiemeli, hogy az Egyesült Államok erőteljesen dolgozik az éghajlatváltozás leküzdésén és a nettó nulla kibocsátás 2050-re való elérésén.

Ebben az atomenergia mint az ország legnagyobb szén-dioxid-mentes energiaforrása fontos szerepet játszhat.

Az Egyesült Államokban több mikroreaktor-fejlesztés is folyik. E berendezések a hagyományosaknál nemcsak kisebbek, hanem a működésük is rugalmasabb, és elég sokoldalúak ahhoz, hogy energiát biztosítsanak a végfelhasználóknak az áramtermeléstől a víztisztításig.

A Marvel egy folyékony fém hűtésű mikroreaktor Stirling-motorokkal, kis mennyiségű, magasan dúsított urán (HALEU) felhasználásával. Tervezése elsősorban a meglévő technológián alapul, és már hozzáférhető alkatrészek felhasználásával készül, ami lehetővé teszi a gyorsabb megépítését. Egy ilyen reaktor kevesebb mint egy éven belül telepíthető. A fejlesztésről itt nézhet meg egy videót: