További szakaszokkal bővült a Főtáv hálózata, a társaság ennek köszönhetően újabb fogyasztókat kapcsolt távhőre.

A konzorcium távhőberuházása 3,4 milliárd forint uniós támogatást kapott.

Fotó: Budapesti Közművek

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-hez (BKM) tartozó Főtáv közleménye szerint az ehhez szükséges beruházást a BKM és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma valósította meg 3,41 milliárd forintos, 50 százalékos vissza nem térítendő Kehop-támogatással. A munka során az Erzsébet hídon átvezetett új stratégiai jelentőségű vezetékkel, illetve a hozzá kapcsolódó gerinc- és elosztóvezeték-szakaszok kialakításával megkezdődött a Belváros távhőellátása az V. kerület érintett részein.

Harminc méter mélyen is halad a távhővezeték

A kivitelezés a következő szakaszokból állt:

Távhővezeték épült az I. kerületi Hadnagy utcai védőcsatornás gerincvezeték aknájából az akna átépítésével, az Erzsébet híd, budai hídfőjéig.

Átvezették a távhővezetéket az Erzsébet hídon. A vezetéket a híd kereszttartóira felfüggesztve, a híd tengelyében futó kezelőjárda két oldalán helyezték el.

Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől távhővezetéket építettek a Március 15. tér déli részén lévő fogadóaknáig, ahonnan egy másik távvezeték épült a két és fél méter átmérőjű, csaknem 30 méter mélyen húzódó járható közműalagútban a Városház utcáig.

Megépült az Apáczai Csere János utcai távhővezeték. A Főtáv ügyfelévé vált a Főpolgármesteri Hivatal, a Merlin Színház, a Hyatt Hotel, a Matild Palota és a Dorottya épületpár.

További új fogyasztók is a távfűtést választották. Ezek közé tartozik a BKV két telephelye a Kőér és a Pomázi utcában, a Budapest One Irodaház, a Kopaszi-gáton található BudaPart BRL és BRG jelű épületei, valamint több lakópark és irodaház. A Világgazdaság tavaly decemberben a Főtáv akkor zárult projektjéről számolt be.

Egyre több felhasználót ér el a Főtáv távhőhálózata.

Fotó: Budapesti Közművek

Akkora új távhőigény jelentkezett, amekkora Kecskeméten összesen

A pályázat során összesen 2065 nyomvonalméternyi új távhővezetékpár épült ki, és 50,85 megawatt hőteljesítményű új fogyasztó csatlakozott a távhőrendszerre Budapest legsűrűbben lakott részein. A csatlakozott teljesítmény lényegében akkora, mint a teljes kecskeméti távhőigény. Az energiahatékonyság növelése által az elsődlegesenergia-felhasználása évente 110 308,80 gigajoule-lal csökkenhet.