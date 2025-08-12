Befektetői lázban ég Nyugat-Európa: a bizonytalan nemzetközi helyzet sem csökkenti a kedvüket

A befektetők körében a hosszú távú célokat illetően továbbra is optimizmus uralkodik, azonban a tényleges befektetői tevékenység fokozott óvatosságot tükröz — derült ki a Fidelity 2025-ös európai befektetői hangulatfelméréséből.

A nyugat-európai befektetői kedv nem csökkent jelentősen a nemzetközi bizonytalanság miatt / Fotó: PreciousJ / Shutterstock

A lakossági befektetői kedv nem csökkent

A Fidelity International a fenti körülmények között kérdezett meg 5500 lakossági befektetőt Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban és Hollandiában, hogy jobban megismerje az aggodalmaikat és viselkedésük mozgatórugóit.

A hangulatfelmérés alapján a befektetők körében a hosszú távú célokat illetően továbbra is optimizmus uralkodik, azonban a tényleges befektetői tevékenység fokozott óvatosságot tükröz.

A befektetési alapelvek, például, hogy volatilis környezetben érdemesebb megtartani a befektetéseket, fenn kell tartani a diverzifikációt és a lehetőségeket aktívan kell kezelni, létfontosságúak a hosszú távú eredmények eléréséhez.

A pohár félig tele van

A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44 százaléka továbbra is optimistán látja a piac irányát a következő 12 hónapban, míg 22 százalékuk pesszimista (1. ábra). Az optimizmus mértéke azonban országonként eltérő: a megkérdezett holland befektetők 52 százaléka derűlátó, míg a francia befektetőknek mindössze 34 százaléka mondható annak.

A válaszadók kétharmada emellett bízik abban, hogy befektetési portfóliója eléri hosszú távú céljait. Különösen így gondolják ezt a német, holland és svájci befektetők, akiknek körülbelül egynegyede nagyon biztos abban, hogy meg tudják valósítani a távlati céljaikat. Ezzel szemben az olasz válaszadóknak csak 8 százaléka mondja ezt magáról (2. ábra).

Három ok mind fölött

Három okra hivatkoznak azok, akik a következő évben várhatóan kevesebbet fognak befektetni: a piaci bizonytalanságra, a geopolitikai aggodalmakra és a veszteségtől való félelemre 37, 31 és 25 százalékos arányban. A válaszadók egynegyede inkább készpénzben tartaná a megtakarításait, míg körülbelül 21 százalék azt állítja, hogy nem lesz elegendő tőkéje a befektetéshez ebben az időszakban. A befektetési portfólió bővítésének négy legfontosabb oka a következő: a piaci lehetőségek kihasználása (29 százalék); a rendelkezésre álló jövedelem növekedése (25 százalék); a jövedelem növekedése (22 százalék); valamint a hosszabb távú pénzügyi célok elérésének szándéka (22 százalék).

Bár a fokozott piaci bizonytalanság nem kellemes, mert váratlan volatilitáshoz vezethet, mégis a befektetések természetes velejárójának számít. Az alábbi három alapelv különösen azoknak segíthet ebben a turbulens időszakban is a céljaikra összpontosítani, akik hosszú távra terveznek.

A befektetéseket meg kell tartani. A piaci mozgásokra nem könnyű megfelelő időzítéssel reagálni. A kapkodó vételek és eladások a kereskedési költségek növekedéséhez és a fellendülés során elérhető hozamok elvesztéséhez vezethetnek, a visszaesések viszont új lehetőségeket teremthetnek. Emellett, ha a magas inflációval vagy tartósan alacsony hozamokkal jellemezhető időszakokban egy portfólió túlságosan a defenzív eszközökre koncentrál, akkor nem biztos, hogy meg fogja tudni őrizni a vásárlóerejét vagy a szükséges jövedelemszintet. Törekedni kell a diverzifikációra. A volatilis piacokon, melyeken az eszközárak kiszámíthatatlanul mozoghatnak és a korrelációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak, a diverzifikáció egyrészt a kockázat elosztásának, másrészt a portfólió stabilizálásának eszközeként működik. A piaci korrekciók vonzó lehetőségeket teremthetnek. A volatilitás, melyet gyakran negatív jelenségnek tartunk, alkalomadtán feltárhatja az értékeltség, a likviditás és a befektetői meggyőződés alapvető különbségeit is. Ezek az eltérések pedig olyan lehetőségeket teremthetnek, melyeket a kellő likviditással rendelkező, fegyelmezett befektetők kihasználhatnak.

Egyre nő a feszültség a piacokon

Miközben a globális piacok az optimizmus és a pesszimizmus között ingadoznak, a Fidelity adatai azt mutatják, hogy a befektetők egyre nagyobb feszültségek közepette igyekeznek kezelni a fokozott tőkepiaci bizonytalanságot.

A válaszadók nagyobb része látja optimistán a piaci kilátásokat és bízik a hosszú távú célok elérésében.

Ugyanakkor sokan valószínűleg kevesebbet fognak befektetni a következő évben, és ennek okaként a napjainkban tapasztalható különböző fejleményeket, például a geopolitikai hatásokat említik. Valószínűleg még azok is nagyon körültekintőek lesznek, akik lehetőségeket látnak a jövőben, és többet szeretnének befektetni az említett időszakban, és többségük inkább a hazai piacra fog koncentrálni.