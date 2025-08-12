Furcsa levonások a nagy magyarországi banknál: van rá magyarázat, megszólalt a pénzintézet – ezeket az ügyfeleket érinti

Válaszolt lapunknak és részletesen megmagyarázta a K&H Bank, hogy miért következtek be az elmúlt napokban furcsának tűnő banki levonások több eseten is az ügyfelek számláján.
Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten több bank ügyfelei is panaszkodtak különböző levonásokra. Ezek egy részét külső okokra lehetett visszavezetni, de a K&H kapcsán másról volt szó.
Olvasónk arra lett figyelmes, hogy a napokban a K&H Bank kétszer is levont tőle sms-szolgáltatási díjakat, méghozzá „Terhelés Helyesbítés” megjelöléssel, bár úgy tudta, hogy a pénzintézet korábban ideiglenesen nem szedte be ezeket. Most azonban úgy tűnik, hogy egyes hónapokra utólagosan számolták fel a költséget.
A lapunkhoz eljutott példában két, egymáshoz közeli időpontban is megterhelte a K&H a bankszámlát a nap folyamán:
Meglepett a két tétel, hiszen egyáltalán nem értettem, hogyan merültek fel egyszerre – fogalmazott a bank ügyfele. Már akkor volt azonban annak nyoma a közösségi médiában, hogy nem teljesen váratlan fejlemény következett be.
Egyes kommentek szerint ugyanis a K&H korábban e-mailben jelezte, hogy februártól májusig nem terhelik az sms-értesítések díját, júliustól szeptemberig viszont havonta egy-egy elmaradt díjat utólag levonnak. A hirtelen duplázódó tétel, valamint a szokatlan „helyesbítés” megjelölés azonban sokak számára nem volt egyértelmű, az erről szóló tájékoztatás pedig látszólag sokakat elkerült.
Most azonban immáron rendelkezésre áll a hivatalos válasz. A K&H Bank a napokban azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire.
Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonja le a bank.
Az első összevont terhelés 2025. június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta kerül sor a további díjak utólagos terhelésére. "Külön ügyfélértesítést júniusban küldött a pénzintézet. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, és köszönjük ügyfeleink megértését" – fogalmazott a pénzintézet.
Csakhogy felmerült két további kérdés is, miután a K&H-s olvasóinktól azt az információt kaptuk, hogy nem találják a vonatkozó értesítés nyomát.
A bank azt válaszolta, hogy tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1 000 forintot. Vagyis akiknél ez nem állt fenn, ők nem kaptak értesítést a K&H-tól.
Az is kiderült, hogy a jövőben nem tervez ilyet a pénzintézet. "A díjterhelés technikai okok miatt maradt el, melyet most pótoltuk" – zárta nyilatkozatát.
Jogosulatlan levonások: az MNB felszólította a bankokat, hogy haladéktalanul kártalanítsák az ügyfeleket
Azonnal rendezni kell az Apple által okozott technikai probléma miatt bekövetkezett jogosulatlan terhelések ügyét. A Magyar Nemzeti Bank felszólította a pénzintézeteket, és leszögezte, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a felelős a visszatérítésért a kártyaalapú fizetési műveletek esetében is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.