Furcsa levonások a nagy magyarországi banknál: van rá magyarázat, megszólalt a pénzintézet – ezeket az ügyfeleket érinti

Válaszolt lapunknak és részletesen megmagyarázta a K&H Bank, hogy miért következtek be az elmúlt napokban furcsának tűnő banki levonások több eseten is az ügyfelek számláján.

Banki levonások: furcsa, de van magyarázat a K&H-nál / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten több bank ügyfelei is panaszkodtak különböző levonásokra. Ezek egy részét külső okokra lehetett visszavezetni, de a K&H kapcsán másról volt szó.

Olvasónk arra lett figyelmes, hogy a napokban a K&H Bank kétszer is levont tőle sms-szolgáltatási díjakat, méghozzá „Terhelés Helyesbítés” megjelöléssel, bár úgy tudta, hogy a pénzintézet korábban ideiglenesen nem szedte be ezeket. Most azonban úgy tűnik, hogy egyes hónapokra utólagosan számolták fel a költséget.

A lapunkhoz eljutott példában két, egymáshoz közeli időpontban is megterhelte a K&H a bankszámlát a nap folyamán:

először 11:24-kor vontak le tőle 4 785 forintot,

majd 13:45-kor újabb 5 170 forintot „Terhelés Helyesbítés” szöveggel.

Meglepett a két tétel, hiszen egyáltalán nem értettem, hogyan merültek fel egyszerre – fogalmazott a bank ügyfele. Már akkor volt azonban annak nyoma a közösségi médiában, hogy nem teljesen váratlan fejlemény következett be.

Egyes kommentek szerint ugyanis a K&H korábban e-mailben jelezte, hogy februártól májusig nem terhelik az sms-értesítések díját, júliustól szeptemberig viszont havonta egy-egy elmaradt díjat utólag levonnak. A hirtelen duplázódó tétel, valamint a szokatlan „helyesbítés” megjelölés azonban sokak számára nem volt egyértelmű, az erről szóló tájékoztatás pedig látszólag sokakat elkerült.

Banki levonások: furcsa, de van magyarázat a K&H-nál

Most azonban immáron rendelkezésre áll a hivatalos válasz. A K&H Bank a napokban azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire.

Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonja le a bank.

Az első összevont terhelés 2025. június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta kerül sor a további díjak utólagos terhelésére. "Külön ügyfélértesítést júniusban küldött a pénzintézet. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, és köszönjük ügyfeleink megértését" – fogalmazott a pénzintézet.