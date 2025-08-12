Mert nagyot álmodni: bejelentkezett a Chrome-ért a mesterséges intelligencia startup, de miből fizetné a vételárat?

A Perplexity AI 34,5 milliárd dolláros kéretlen ajánlatot tett a Chrome böngésző megvásárlására az Alphabetnek, ráadásul teljes egészében készpénzben fizetne érte. A mindössze hároméves startup, mely eddig összesen mintegy egymilliárd dollár tőkét hajtott fel korábban már a TikTokért is bejelentkezett.

A Perplexity tervei nagyra törők, de honnan lenne pénze rájuk? / Fotó: NurPhoto via AFP

A Google nem tervezi a Chrome eladását, de lehet, hogy rákényszerítik

A böngésző megvétele jó lehetőséget biztosítana az Aravind Srinivas vezette cégnek, hogy növelje elérését, és az élre törjön a keresések versenyében, miután a Google uralmát a területen egyre inkább veszélyezteti a mesterséges intelligencia. Az ajánlat hátterében áll az is, hogy

egy amerikai bíróság tavaly törvénytelen monopólium kiépítésében találta bűnösnek a Google anyavállalatát, és ennek egyik, az amerikai igazságügy-minisztérium által is kért feloldása lehet a Chrome kényszerű értékesítése.

Azonban a Google nem kíván megválni a Chrome-tól, és fellebbezni akar a bíróság döntése ellen, miközben a legutolsó finanszírozási körben az ajánlott összegnél alacsonyabb, 14 milliárd dollárra értékelt Perplexity keddi közleményében nem árulta el, hogy miből fizetné a vételárat. Ugyanakkor a Reuters egyik forrása szerint több alap is jelezte, hogy finanszírozná ezt az összeget, ám egyetlen alapot sem nevezett meg.

A Perplexitynek van saját MI-böngészője, a Chrome-nak viszont vannak felhasználói

Miután egyre több felhasználó olyan csetbotokhoz fordul válaszokért, mint a ChatGPT vagy a Perplexity, a böngészők ismét kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a forgalom és az adatok megszerzéséért folytatott harcban. Bár a Perplexity már most is rendelkezik saját mesterségesintelligencia-alapú böngészővel, a Chrome-felhasználók megszerzését is jelentené a startup számára, hogy versenyre tudjon kelni az olyan jobban finanszírozott versenytársakkal, mint az OpenAI vagy az Anthropic. Az OpenAI szintén bejelentkezett a Chrome-ért, miközben saját MI-böngészőn is dolgozik.

A Perplexity ajánlatában az is szerepel, hogy megőrzi a Chrome mögött álló Chromium forráskódjának nyitottságát, és két év alatt 3 milliárd dollárt ruház be a böngészőbe, miközben nem változtatja meg a keresés alapbeállítását. Ugyanakkor elemzők szerint

a Google aligha adja el a közeljövőben a Chrome-ot, inkább hosszú jogi csatározásra rendezkedik be,

hiszen a keresőóriás mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveiben is fontos szerepet kap a böngésző. A bírósági ügyben akár még ebben a hónapban születhet döntés a jogorvoslatról, ám a Google várható fellebbezése miatt ez aligha lesz végleges.