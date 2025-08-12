Deviza
Szalai Piroska: ismét beindult az álhírgyár, de itt a valóság – Magyarország a világ élvonalában a reálkereset-növekedésben

Az OECD friss jelentése szerint Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el az idei első negyedévben az OECD-országok között, mégis a HVG arról írt, hogy sok munkavállaló bére csökkent – mutatott rá Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, miniszterelnöki főtanácsadó. Véleménye szerint a lap félrevezetően értelmezte a KSH statisztikáit, és összemosta a teljes kereset és az alapbér fogalmát.
VG
2025.08.12., 17:56

Az OECD Employment Outlook friss adatai szerint 2025 első negyedévében Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el az OECD 37 tagállama közül az előző év azonos időszakához viszonyítva. Még figyelemreméltóbb, hogy 2021-hez képest a második legnagyobb emelkedést produkálta az ország. Ennek ellenére, mint Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, miniszterelnöki főtanácsadó rámutatott, a HVG a minap arról számolt be, hogy a munkavállalók jelentős részének csökkent a bére.

SZALAI Piroska
Szalai Piroska szerint a HVG félrevezetően értelmezte a KSH statisztikáit, és összemosta a teljes kereset és az alapbér fogalmát / Fotó: Lakatos Péter

Szalai szerint a HVG félrevezetően értelmezte a KSH kereseteloszlás-változásról szóló statisztikáját. 

A lap állításaival szemben a KSH nem az alapbérek alakulását, hanem a teljes kereset változását vizsgálja – amely magában foglalja az alapbért, a bérpótlékokat, jutalmakat, prémiumokat és más kiegészítő elemeket.

A KSH anyaga szerint 2025 első negyedévében a bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, még ha a növekedés üteme csökkent is az előző évhez képest.

Azok aránya, akiknél a teljes kereset csökkent, valóban 17,7 százalék volt, de Szalai szerint ennek számos oka lehetett: munkahelyváltás, egyes pótlékok megszűnése (például éjszakai műszak, osztályfőnöki feladat) vagy adókedvezmény-jogosultság elvesztése.

 

Szalai Piroska: a HVG ismét beindította az álhírgyárat!

Mint hangsúlyozta: a munka törvénykönyve nem engedi az alapbér önkényes csökkentését, így a HVG által sugallt összkép félrevezető. A 17,7 százalékos arány inkább a kiegészítő jövedelmek és egyéb, nem rendszeres kereseti elemek változását tükrözi.

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy 2024-ben a reálkeresetek emelkedése az elmúlt 65 év harmadik legnagyobb javulása volt. Bár 2025-ben a növekedés üteme mérséklődött, nemzetközi összevetésben Magyarország továbbra is a legjobbak között szerepel.

Minden évben több a beköltöző, a baloldal mégis a kivándorlókkal riogat

Magyarországon a nemzetközi statisztikák szerint minden évben nagyobb volt a bevándorlók száma a kivándorlókénál, tehát a népességcsökkenés nem a kivándorlás miatt van. A baloldali politikusok egyoldalúan csak az egyre növekvő emigrációról beszélnek, sőt a szakértőik is elfelejtik megemlíteni, hogy 1995 óta majdnem dupla annyian költöztek hozzánk külföldről, mint ahányan elköltöznek Magyarországról.

 

