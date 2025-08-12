Deviza
Hungrail: válságban a vasúti árufuvarozás, bajban a szektor cégei

A költségek sokkal gyorsabban nőnek, mint a szállítási díjak. Ráadásul a vasúti árufuvarozással szállított mennyiség is csökken.
VG/MTI
2025.08.12, 18:04
Frissítve: 2025.08.12, 18:15

Fenntarthatatlanná vált a magyarországi vasúti árufuvarozás üzleti modellje, miután a díjbevételek nem tartanak lépést a költségekkel, a volumenek csökkennek, a kapacitáskihasználtság romlik, a közúttal szembeni versenyhátrány napról napra nő – derül ki a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület legfrissebb vasúti árufuvarozási költségindex (VÁK-index) elemzéséből.

20250417_vasut_025_VZ vasúti egyes kocsi
A vasút áruvarozás gödörbe került / Fotó: Vémi Zoltán

A kiadványhoz társuló keddi közleményében a lobbiszervezet arról ír, hogy 

az idei év első negyedévében 14,2 százalékkal csökkent a vasúton szállított áruk tömege a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, míg árutonna-kilométerben számolva közel 20 százalékos a visszaesés. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint belföldön 24,8 százalékos, míg nemzetközi viszonylatban 11,9 százalékos csökkenés történt a teljesítményben.

A vasúti árufuvarozás költségei gyorsabban nőnek, mint a bevételek

Az idei első negyedévben 13,8 százalékkal nőttek a vasúti árufuvarozás egy bruttó tonnakilométerre vetített fajlagos költségei az egy évvel korábbihoz képest a hálózat-hozzáférési díjak, a tolatási szolgáltatások árának emelkedése és az inflációval együtt mozgó bérköltségek miatt. A nyomást a vállalatok költségcsökkentési kísérletei sem tudták ellensúlyozni.

Ezzel szemben a fajlagos díjak csak 7,1 százalékkal emelkedtek egy év alatt, amiben nagy szerepet játszott az árfolyam gyengülése is, miközben a vasúttársaságok nem tudták érvényesíteni a díjemelési igényeiket a megbízói oldalon. A díjbevételek és költségek közötti különbség így az utóbbi javára 6,7 százalékos volt, ami a vállalatok nyereségességén is nyomot hagyott.

