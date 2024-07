A kánikula már itt van, klímaszerelő a nyár végére rendelhető

Koncsek László a közelmúltban részletes hazai klímapiaci helyzetképet adott a Világgazdaságnak. Többek között elmondta, hogy

a hazai piacon most kapható berendezések közül a japán gyártmányokat tartják a legjobb minőségűnek, a Daikin márka 330–400 ezer forintba kerül.

A piacot uraló kínai gyártmányok elérhetők 200–260 ezer forintért, ezek közé tartozik a 210–240 ezer forintos Nord típus.

A Magyarországon is elérhető termékek csúcsa az ára alapján a dél-koreai Samsungé, amely ugyan mintegy 600 ezer forintba kerül, viszont az úgynevezett huzatmentes kategóriába tartozik.

Volt extra – de talán felesleges – tudású légkondicionálója a szintén dél-koreai LG-nek is: a berendezésre szerelt monitoron képeket lehetett nézegetni.

(A klímaberendezések árát számos tényező emeli.) A telepítés ára nagyban függ a felhasznált anyag fajtájától. A legtartósabb, de a legdrágább is rézcső használata. Az induló ár három méter rézcsövet jelent és nettó százezer forintot, mire megkezdett méterenként újabb 10 ezer forint jön. Ez azonban budapesti ár, Borsodban van 80 ezer forintos kezdőtarifa is. Az olcsóbb alumínium- és műanyag cső kevésbé tartós, de természetesen megfelelő.

A klímatulajdonosok az áramszolgáltatójukkal leszerződhetnek a H tarifa használatára, ehhez azonban külön árammérőt is be kell szerezniük. A H tarifával a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) olcsóbban vásárolhatnak villamos energiát. A H tarifában rejlő lehetőségekről a Világgazdaság is részletesen beszámolt.

Hivatkozott cikkünkben felsoroltuk azt a tíz dolgot is, amire mindenképpen figyelnünk kell, ha klímaberendezést vásároltunk.