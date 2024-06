Csak óvatosan! Nem mindegy, kivel szereltetjük be a klímát

A megbízói igények alapján szinte mindegy, mit tud egy klímaberendezés, csak működjön. Minden klíma jó, amíg el nem romlik. A bajok akkor kezdőnek, ha elromlik – válaszolt a Világgazdaságnak Koncsek László, épületgépész-technikus, aki munkatársaival elsősorban fővárosi munkákat vállal.

Végül is minden klíma megfelelő, amíg el nem romlik / Fotó: Shutterstock

Mind jó, de a huzatmentes klíma az igazi

A hazai piacon most kapható berendezések közül a japán gyártmányokat tartják a legjobb minőségűnek, a Daikin márka 330–400 ezer forintba kerül. A piacot uraló kínai gyártmányok elérhetők 200–260 ezer forintért, ezek közé tartozik a 210–240 ezer forintos Nord típus is, amelyből a lapunknak nyilatkozó szakember évi 100-120 egységet szerel be más gyártmányok mellett. Tapasztalatai szerint a vevők elégedettek, és telepítői szemmel is megbízható a termék. A Magyarországon is elérhető termékek csúcsa az ára alapján a dél-koreai Samsungé, amely ugyan mintegy 600 ezer forintba kerül, viszont az úgynevezett huzatmentes kategóriába tartozik.

Ez azt jelenti, hogy nem zúdítja a hideg levegőt a lamellái közül a helyiségben ülők nyakába, hanem zárt lamellák mellett, több száz kis lyukon át fújja a levegőt.

A zavaró légmozgás nem észlelhető, a levegő hőmérséklete viszont kellemes, hűvös.

Volt extra – de talán felesleges – tudású légkondicionálója a szintén dél-koreai LG-nek is: a berendezésre szerelt monitoron képeket lehetett nézegetni. Összességében azonban Koncsek László szerint a drágább klímák nem tudnak annyival többet, mint amennyivel többe kerülnek.

Fontosabb a jó szervizháttér

A fentinél olcsóbban is hozzájuthatunk klímaberendezéshez az interneten, például a Szlovákiából és Romániából szállító Emagon keresztül. Csakhogy minden beszerzésnél figyelni kell arra, hogy legyen szervize és garanciája a terméknek, ami az internetes vásárlások esetében nem alapértelmezés. A javítás pedig sokba kerül, például a hideg levegőt befújó, úgynevezett forgó mókuskerék elvisz 30-40 ezer forintot is – magyarázta Koncsek László.

Arra is érdemes figyelni, hogy legyen utószárító funkciója a berendezés, vagyis kikapcsoláskor ne záródjon be a lamella azonnal, csak amikor a légkondi belső részei már szárazak. Máskülönben beindul a gombásodás, ami

egészségi kockázatot jelent, hiszen a betegséget okozó spórák bekapcsoláskor kikerülnek a levegőbe,

olyan lerakódást képez a berendezésben, ami rontja a teljesítményét, megnöveli a működéséhez szükséges áram mennyiségét, vagyis közvetve drágítja a légkondicionálást,

végül gyakoribb tisztítást, karbantartást tesz szükségessé, ami megint csak a tulajdonos zsebére megy.

Mellesleg az sem mindegy, hogyan szabadulunk meg a penésztől. A réteget sok botcsinálta szaki egyszerűen „beköpködi” penészölő spray-vel. Ám ettől a gombaréteg ott marad, a légkondicionáló teljesítménye rosszabb marad, amikor pedig leválik a száraz gombaréteg, megy a levegőbe.

Amikor ugrik a garancia

Ám mindez már a kivitelezésről, karbantartásról szól. A szakember felhívta a figyelmet, hogy az ilyen berendezések telepítése úgynevezett F-gáz-vizsgához van kötve. (Koncsek Lászlónak tizenkét szakképesítése van, de a légkondiszerelés áll hozzá legközelebb.) Elvész a termék garanciája, ha azt nem F-gáz-vizsgás szakember telepítette.

Márpedig ennek van esélye, mert a telepítéssel, javítással kapcsolatban túlkereslet van a piacon, vagyis a megbízó a gyors munkavégzés miatt hajlamos lehet megalkudni.

Koncsek Lászlóék például február óta végzik az idei telepítéseket, új munkát már csak augusztus elejére vállalnak, és néhány hetet kell várni náluk a javításra, rendszeres karbantartásra is.

Azoknak, akik későn ébredtek, maradnak a szezononként 50-60 klímát beszerelő egynyári szerelők, karbantartók. Ők azonban a szezon zárultával eldobják a telefonjukat, elérhetetlenné válnak, hiába lenne reklamáció, kérés. És nem is feltétlenül olcsóbbak, hiszen hamarabb jönnek szerelni, mint betáblázott, profi kivitelezők.

Réz, műanyag, alumínium

A telepítés ára nagyban függ a felhasznált anyag fajtájától. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakember a munkatársaival a legtartósabbnak számító rézcsővel dolgozik, de ez a legdrágább is.

Az induló ár három méter rézcsövet jelent és nettó százezer forintot, mire megkezdett méterenként újabb 10 ezer forint jön.

Ez azonban budapesti ár, Borsodban van 80 ezer forintos kezdőtarifa is. Az olcsóbb alumínium- és műanyag cső kevésbé tartós, de természetesen megfelelő.

Van, amikor előtérbe kerül a fűtés

A fűtésre is használható klímák már kevésbé keresettek, de az idősek egy adott körének nagy segítséget nyújtanak. Olyan vidékiekről van szó,

akikhez nincs bevezetve a gáz,

a tűzifa aprításához nem kapnak segítséget,

és egyébként is teher már számukra a kályha használata.

Igaz, a légkondik egy kedvelt kényelmi funkciója néha okoz kis problémát. Ma ugyanis már majdnem minden klíma kapcsolódhat a wifihez, és van hozzá app. Csakhogy az idősek ezekhez nem feltétlenül értenek, illetve elállíthatják a berendezést, utána pedig segítséget kell hívniuk. A szakember szerint ezért célszerű, ha a berendezéseik alkalmazását egy ismerős vagy rokon tölti le a mobiljára, és ő is állítja be, vagy éppen módosítja a kért hőmérséklet. A távirányítás, a programozhatóság természetesen minden klímatulajdonosnak nagy érték: távolról bekapcsolhatjuk és beállíthatjuk, hogy hazaérve milyen hőmérséklet fogadjon a lakásban.

Spórolni lehet a klímával

A klímatulajdonosok az áramszolgáltatójukkal leszerződhetnek a H tarifa használatára, ehhez azonban külön árammérőt is be kell szerezniük. A H tarifával a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) olcsóbban vásárolhatnak villamos energiát. A H tarifában rejlő lehetőségekről a Világgazdaság is részletesen beszámolt.