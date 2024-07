Lukoil-sztori: nincs dráma az EU szerint, de rajta vannak az ügyön

Az ukrán intézkedést hétfőn elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, kedden pedig bejelentette: a magyar kormány már talált eszközt az ukrán kormány jobb belátásra bírására: Magyarország tiltakozásul addig fogja blokkolni az uniós országok által Ukrajnának küldött katonai segélyek megtérítésére fordított forrásokat, amíg nem fér hozzá ismét a Lukoil által küldött olajhoz.

„Amíg ezt a kérdést Ukrajna nem oldja meg, mindenkinek el kell felejtenie az Európai Békeprogram 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási kompenzációjának kifizetését” – ígérte.

E blokkolás kapcsán az EU vezető diplomatája, Josep Borrell emlékeztetett, hogy Budapest már több mint egy éve blokkolja a visszatérítést, folyamatosan változó indokokkal.

A többi orosz olajtársaság szállíthat

Magyarország és Szlovákia – mint tengeri olajszállítmányokhoz hozzá nem férő ország – egyébként vezetéken továbbra is vásárolhat orosz olajat. Az uniós tilalom az orosz tengeri szállítmányok EU-ba történő juttatására vonatkozik. Az orosz olaj rendben érkezik is másik két orosz eladótól, de a befutó tétel nagyságáról – vagyis arról, hogy pótolják-e a Lukoil kiesett mennyiségét – nincs hír. A rendben történő szállításokról tegnap ukrán és orosz forrásból is érkezett bejelentés. „Oroszország jelenleg is szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába”– idézi Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettest az MTI. Alekszandr Novak szerint az orosz fél azon dolgozik, hogy ez így is maradjon. Hogy e „dolgozás” pontosan mit takar, nem tudni, mert Dmitrij Peszkov orosz elnök sajtótitkára más forrás szerint kijelentette, hogy az Orosz Föderáció nem folytat párbeszédet Ukrajnával.

A szóvivő úgy látja, hogy a helyzet meglehetősen válságos a magyarországi és szlovákiai cégek szempontjából, de ez nem Oroszországon múlik.

Jó eséllyel a megmaradt szállítások ténye áll amögött is, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik azon álláspontjához, mely szerint Kijev eddigi lépésének korlátozottak a kockázatai. „Jelenleg nincs közvetlen hatása az EU olajellátásának biztonságára” – mondta a bizottság szóvivője, hozzátéve, hogy szerdán (ma) tárgyalják tovább az ügyet, miután Magyarország és Szlovákia erre felkérte a blokk kereskedelempolitikai bizottságának ülését. Ez a bizottság kezeli az EU és a rajta kívüli országok kereskedelmi vitáit.