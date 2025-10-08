Deviza
Origo
energia
rezsicsökkentés
kilowattóra

Így élvezhetjük a rezsicsökkentés előnyeit

A fűtési idényben könnyen több energiát használhatunk, mint a kedvezményes átlagfogyasztási keret, azonban kisebb-nagyobb dolgokkal magunk is tehetünk azért, hogy mind a gáz, mind az áramfelhasználás a kedvezményes átlagfogyasztási érték alatt maradjon – írja az Origo. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Európa legalacsonyabb lakossági árait fizetjük.
VG
2025.10.08, 16:25

A gáz esetében az átlagfogyasztás évente 1729 köbméter, az áram esetében pedig 2523 kilowattóra évente, ami havi bontásban 210 kilowattórát jelent – emlékeztet az Origo cikke az átlagfogyasztás értékeire, pontosabban a kedvezményes mennyiségekre.

rezsicsökkentés, radiátor, gáz, NÉMETORSZÁG, euró, euro
Hatalmas segítség a rezsicsökkentés, Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre / Fotó: Shutterstock

Hatalmas segítség a rezsicsökkentés, Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre részben vagy teljesen a téli időszakban. A megközelítőleg 4,6 millió lakóingatlan nagyjából harmadában 

  • található légkondicionáló, a
  •  másfél milió készülék döntő többsége, 84 százaléka fűtésre is képes, viszont
  • a fűtésre képes klímák közel felét használják csak fűtésre, míg az uniós átlag 72 százalék.

Megtakarítani, sávhatáron belül maradni több módon is lehet. Az otthoni gázfogyasztás legjavát a fűtés teszi ki.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint jelentős mértékben csökkenti a gázfogyasztást, ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést. Az is visszafogja a fogyasztást, ha a munkahelyen töltött időtartam erejéig állítjuk alacsonyabb hőfokra a termosztátot.

Konvektorok, gázkazánok esetén fontos a készülékek karbantartása, időszakos tisztíttatása. Ennek elmulasztása rontja a működés hatásfokát, 

gyakran tapasztalható, hogy a kazán (vagy a bojler, vízmelegítő) változatlan beállítás esetén sem biztosítja a kívánt hőfokú vizet, vagy a megszokottnál több idő alatt melegíti fel, energiából viszont nem fogyaszt kevesebbet. Sőt, ha a karbantartás hiányából eredően magasabb hőfokra állítjuk, tovább növekszik a gázfogyasztás – sorolja a cikk, hangsúlyozva a karbantartás fontosságát.

A már említett vegyes fűtési módozatok is segítenek a spórolásban. Az arra alkalmas légkondicionálókat különösen a fűtési szezon elején, illetve végén használják fűtésre, de arra is akad példa, amikor a gázbojlert vagy az átfolyós vízmelegítőt villanybojlerre cserélik. Utóbbi esetén kézenfekvő energiamegtakarítási lehetőség az éjszakai, pontosabban vezérelt mérő használata. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

