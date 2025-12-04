BÉT: meglepte a befektetőket az OTP, a Mol viszont nagyot menetelt
Minimális, 0,14 százalékos pluszban, 109 387 ponton zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) BUX indexe csütörtökön, a pesti parkett blue chipjei felemás napot tudhatnak maguk mögött. A magyar tőzsde forgalma átlagos, 13,2 milliárd forintot tett ki.
Az OTP alulteljesítette a BÉT nagyjainak többségét
Az OTP 0,44 százalékkal 34 250 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,11 százalékkal 1750 forintig süllyedt a nap végére, a Richter ellenben 0,5 százalékkal 9660 forintig, a Lukoil külföldi érdekeltségeivel összefüggésbe hozott Mol pedig 1,4 százalékkal 2960 forintig emelkedett a záró gongszó előtt.
A nyugat-európai tőzsdéken jó hangulatban telt a kereskedés, a német DAX 0,9, a francia CAC 0,5, a brit FTSE pedig 0,2 százalékos pluszban jár a pesti parkett zárása környékén. Az amerikai tőzsde visszafogottan rajtolt, a Nasdaq 0,3, az S&P pedig 0,2 százalékos gödörben nyitott, a Dow 0,1 százalékos pluszban kezdett.
A forintnak nem volt túlzottan erős napja, mindkét fontosabb fronton kisebb napi értékvesztésbe csúszott a jegyzés. Az euró ellenében 0,3 százalékos a napi mínusz, 382,2 környékén keresi az irányt a kereszt.
A dollárral szemben 0,3 százalékos a napi mínusz, 327,5-en áll a kereszt.