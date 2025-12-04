Márkázott Zara ruhák bukkantak fel az orosz kiskereskedelemben

Az Inditexhez tartozó Zara márkázott termékei újra kaphatók Oroszországban, annak ellenére, hogy a márka spanyol tulajdonosa azt állítja, „elhagyták Oroszországot” az orosz–ukrán háború kitörését követően, és egyelőre nincs is tervben, hogy oda visszatérjenek – írja az Origo külföldi sajtóbeszámolók alapján. Az Inditex nem kívánta bővebben kommentálni a megállapításokat, jelezve, hogy harmadik fél üzleti tevékenységére nincs ráhatásuk. Feltételezhető, hogy Oroszországban a márka korábbi eladatlan készleteinek egy része jelent meg eladó áruként.

Az Inditex ruházati márkáinak termékei bukkantak fel az oroszországi kiskereskedelemben, így többek között Zara márkázott ruhák is / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Nem csak a Zara ruhái tűntek fel az oroszországi üzletekben

Az Inditex márkáival együtt vonult ki az orosz piacról az orosz–ukrán háború kitörését követően, bezárva ottani összesen 502 üzletét. Most viszont meglepő fejleményt látni: az Inditex márkáinak, így

a Zara,

a Bershka,

a Massimo Dutti, és

a Stradivarius

brandek ruházati cikkeit importálják Oroszországba, hogy a helyi Tvoe áruházláncnál értékesítsék azokat – ezt a moszkvai székhelyű kiskereskedő erősítette meg.

Az orosz vállalat közösségi médiás bejegyzései szerint kilenc Tvoe üzlet, melyeket átneveztek „Tvoe n Ko”-ra, szeptemberben kezdte meg a termékek értékesítését, két hónappal azután, hogy Óscar García Maceiras, az Inditex vezérigazgatója elmondta, hogy a feltételek „biztosan nem adottak” az oroszországi visszatéréshez. A Tvoe weboldala szerint pedig nem 9, hanem 19 helyszínen árulják a termékeket.

Az Inditex az Egyesült Arab Emírségekhez köthető befektetőnek értékesítette mind az 500 oroszországi boltját. A befektető akkor közölte: újranyitja az üzleteket, de egyes márkák helyett más nevek alatt, például Maag (a Zara helyett), illetve DUB néven (Pull & Bear). A Bershka név helyett az újranyitáskor Ecru lett. Az orosz médiatudósítások akkor kitértek rá, hogy a Daher és az Inditex már régóta folytat együttműködést a közel-keleti piacon.

A kérdésben nehéz tisztán látni, mert az Inditex azt állítja, hogy tartja magát korábbi közléséhez, azaz továbbra sem szállít Oroszországba. Ugyanakkor az orosz vámnyilvántartás szerint az orosz Disco Club LLC vállalat idén szeptemberben 18 „megfelelőségi nyilatkozatot” nyújtott be különféle ruhadarabokra, és az Inditexet tüntette fel beszállítóként. A nyilatkozatok alapján lehetővé válik az áruk legális beszállítása Oroszországba, de önmagukban nem minősülnek importnyilvántartásnak.

