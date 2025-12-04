Óriási kavarás tört ki: azt találgatja a világ, Putyin eladta-e Indiának az orosz atom-tengeralattjárót – eszelős üzlet forog kockán

India és Oroszország tengeralattjáró-bérleti együttműködése ismét reflektorfénybe került Vlagyimir Putyin indiai látogatásával, ám a helyzet egy fontos ponton különösen zavaros: a Bloomberg értesülései szerint kétmilliárd dolláros üzlet született, ám az indiai illetékesek ezt cáfolják. Az indiai kormány csütörtökön „félrevezetőnek” minősítette a Bloombergen megjelent hírt, és jelezte, hogy a szóban forgó megállapodás nem új keletű, hanem a 2019-ben kötött bérleti szerződés része, melynek teljesítése korábban csúszott, ezért a határidőt 2028-ra módosították.

Kiderült az igazság Oroszország és India nagy üzletéről: félrevezető volt a nemzetközi sajtó – mégsem lesz nagy tengeralattjáró-üzlet? / Fotó: AFP

A Bloomberg korábbi információi szerint Újdelhi tíz évre bérelne egy orosz, nukleáris meghajtású tengeralattjárót mintegy kétmilliárd dolláros ellenérték fejében (nagyjából 730-760 milliárd forintért), a technikai támogatást is beleértve. A hír jelentős visszhangot váltott ki, mert a tárgyalásokról évek óta hallani, és az üzlet stratégiai szempontból is kulcsfontosságú lenne India számára.

A kormányzati közlemény azonban egyértelműen fogalmaz:

Nem született új megállapodás Oroszországgal. Az érintett bérleti konstrukció egy 2019-es szerződés része, melynek szállítási ütemezése módosult.

A projekt lényege ennek ellenére változatlan: India a bér-tengeralattjárót arra használja majd, hogy atom-tengeralattjárós műveletekben képezze a személyzetét, miközben saját fejlesztésű hajói még épülnek. Az ország hosszú távú célja a nukleáris triád teljes körű kiépítése – vagyis az, hogy szárazföldről, levegőből és tengerről egyaránt képes legyen nukleáris elrettentő erőt fenntartani.

India korábban már bérelt orosz tengeralattjárót, melyet 2021-ben adott vissza a gyártónak. A mostani bérleti konstrukció a haditengerészeti kompetenciák fejlesztését szolgálja, és bár a hajó nukleáris fegyverek hordozására alkalmas, az indiai–orosz megállapodás egyértelműen rögzíti, hogy harci bevetésen nem alkalmazható.

Modi finom egyensúly próbál lenni Washington és Moszkva között

Az indiai külpolitika az ukrajnai háború kitörése óta igyekszik megőrizni a stratégiai autonómiát. Narendra Modi miniszterelnök többször próbált közvetítőként megjelenni a konfliktusban, és Kijevbe is ellátogatott ebben a szerepben. Ezzel párhuzamosan azonban az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások rendre holtpontra jutottak.