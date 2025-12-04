Óriási kavarás tört ki: azt találgatja a világ, Putyin eladta-e Indiának az orosz atom-tengeralattjárót – eszelős üzlet forog kockán
India és Oroszország tengeralattjáró-bérleti együttműködése ismét reflektorfénybe került Vlagyimir Putyin indiai látogatásával, ám a helyzet egy fontos ponton különösen zavaros: a Bloomberg értesülései szerint kétmilliárd dolláros üzlet született, ám az indiai illetékesek ezt cáfolják. Az indiai kormány csütörtökön „félrevezetőnek” minősítette a Bloombergen megjelent hírt, és jelezte, hogy a szóban forgó megállapodás nem új keletű, hanem a 2019-ben kötött bérleti szerződés része, melynek teljesítése korábban csúszott, ezért a határidőt 2028-ra módosították.
A Bloomberg korábbi információi szerint Újdelhi tíz évre bérelne egy orosz, nukleáris meghajtású tengeralattjárót mintegy kétmilliárd dolláros ellenérték fejében (nagyjából 730-760 milliárd forintért), a technikai támogatást is beleértve. A hír jelentős visszhangot váltott ki, mert a tárgyalásokról évek óta hallani, és az üzlet stratégiai szempontból is kulcsfontosságú lenne India számára.
A kormányzati közlemény azonban egyértelműen fogalmaz:
Nem született új megállapodás Oroszországgal. Az érintett bérleti konstrukció egy 2019-es szerződés része, melynek szállítási ütemezése módosult.
A projekt lényege ennek ellenére változatlan: India a bér-tengeralattjárót arra használja majd, hogy atom-tengeralattjárós műveletekben képezze a személyzetét, miközben saját fejlesztésű hajói még épülnek. Az ország hosszú távú célja a nukleáris triád teljes körű kiépítése – vagyis az, hogy szárazföldről, levegőből és tengerről egyaránt képes legyen nukleáris elrettentő erőt fenntartani.
India korábban már bérelt orosz tengeralattjárót, melyet 2021-ben adott vissza a gyártónak. A mostani bérleti konstrukció a haditengerészeti kompetenciák fejlesztését szolgálja, és bár a hajó nukleáris fegyverek hordozására alkalmas, az indiai–orosz megállapodás egyértelműen rögzíti, hogy harci bevetésen nem alkalmazható.
Modi finom egyensúly próbál lenni Washington és Moszkva között
Az indiai külpolitika az ukrajnai háború kitörése óta igyekszik megőrizni a stratégiai autonómiát. Narendra Modi miniszterelnök többször próbált közvetítőként megjelenni a konfliktusban, és Kijevbe is ellátogatott ebben a szerepben. Ezzel párhuzamosan azonban az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások rendre holtpontra jutottak.
A Trump-adminisztráció korábbi vámemelései, majd a 2024 nyarán bejelentett 50 százalékos importvám jelentős feszültséget okozott, miután India már egy készülő kereskedelmi megállapodásra számított. Ez a külkereskedelmi dinamika több elemző szerint is Moszkva felé tolta Újdelhi stratégiai orientációját.
A legfrissebb jelzések szerint Oroszország is szeretné tovább erősíteni a kapcsolatot.
Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter csütörtökön úgy nyilatkozott: „Oroszország és India közös célja, hogy 2030-ra elérjük a 100 milliárd dolláros kereskedelmi forgalmat. A növekedés üteme és az együttműködés kiterjedése alapján ez reálisnak tűnik.”
A két ország közötti kereskedelmi áruforgalom az elmúlt években jelentősen bővült, részben az energiaszállítások, részben a hadiipari együttműködések miatt. Putyin indiai látogatásán várhatóan további fegyverbeszerzésekről és technológiai együttműködésekről is tárgyalnak. Bár új tengeralattjáró-bérleti szerződés tehát nem született, a meglévő projektek folytatása és kiszélesítése egyértelműen napirenden van.