Üzemanyag Magyarországon: erre a hírre nem sokan számítottak – így alakulnak az árak szerdától

Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem – közölte a Holtankoljak.hu.
A keddi átlagárak a következők:
Kedden kisebb árkorrekcióval indult a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
Szombaton azonban nem változtak a hazai üzemanyag-beszerzési árak, és az elmúlt napokban a kiskereskedelmi árak sem változtak a kutakon. Így a múlt héten napok óta az alábbi átlagárakon lehetett tankolni a magyar benzinkutakon.
Az olajárak zuhanása a kőolaj-exportáló országok szövetségét, az OPEC-et is lépéskényszerbe hozhatja, különösen, ha tartósnak bizonyul a béke a Közel-Keleten, hiszen a geopolitikai kockázat kiárazódása a térségben ugyancsak nyomást gyakorolhat a nyersanyag árára.
Az Egyesült Államok és Kína tavaszi csörtéje során mind a két ország már-már embargónak megfelelő, 100 százalékos szint fölé emelte a másik féllel szemben a vámokat, ám májusban úgy tűnt, a két ország képes lesz szót érteni egymással, és az is felmerült, hogy hamarosan személyesen is találkozhat Trump és Hszi, amitől sokan várták a kereskedelmi feszültségek enyhülését.
