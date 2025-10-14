Deviza
békecsúcs
Donald Trump
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta!

Donald Trump üzent a magyar kormányfőnek is. Orbán Viktor közölte, hogy Trump elérte a békét.
VG
2025.10.14., 11:04

Az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében kiemelte Orbán Viktort, és „nagyszerű embernek és vezetőnek” nevezte. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy sokan nem értenek vele egyet, amikor azt mondja, de szerinte a magyar kormányfő egy nagyszerű ember.

Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

„Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. 

Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

A Magyar Nemzet cikke szerint a videót eddig több mint 1,3 millióan nézték meg. 

Donald Trump: kiemelkedő a magyar kormány békepárti munkássága

Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Az Európai Unióból Magyarország mellett csak 

  • Franciaország, 
  • Olaszország, 
  • Hollandia, 
  • Spanyolország, 
  • Németország 
  • és Ciprus képviseltette magát. 

Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban.

Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált, hogy: „Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!”

