Trump váratlan hírt közölt a világgal: kitört a béke, mindkét fél aláírja a megállapodást - Izrael és a Hamász is nyilatkozatot tett

Izrael és a Hamász megállapodtak a régóta várt tűzszünetről és a túszok szabadon engedéséről Gázában. Ez Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének első fázisa, célja véget vetni a Közel-Keletet átformáló háborúnak — közölte a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai elnök jobbkezét, Steve Witkoffot küldte Egyiptomba, hogy részt vegyen a tárgyaláson / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Trump büszke a tárgyalás eredményeire

Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát

– nyilatkozta Trump a Truth Social platformon.

Ez azt jelenti, hogy MINDEN túsz hamarosan szabadon engedésre kerül, és Izrael visszavonja csapatait egy megállapodás szerinti vonalra, az első lépésként egy erős, tartós és örökké tartó béke felé

– tette hozzá az elnök.

Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette:

A terv első fázisának jóváhagyásával minden túszunk hazatér. Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állam számára.

A Hamász megerősítette, hogy megállapodást kötött a háború befejezéséről.

Megerősítjük, hogy népünk áldozatai nem lesznek hiábavalóak, és hűek maradunk ígéretünkhöz – soha nem adjuk fel népünk nemzeti jogait, amíg el nem érjük a szabadságot, függetlenséget és önrendelkezést

– közölte a szervezet.

A megállapodás részletei még nem ismertek, beleértve az időzítést, a Gázai övezet háború utáni igazgatását és a Hamász sorsát.

Hála Istennek a tűzszünetért, a vérontás és öldöklés végéért

– mondta egy férfi a dél-gázai Hán Júnisz városából.

A nemzetközi vezetők is felszólaltak

Az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres felszólította a feleket, hogy teljes mértékben tartsák be a túszokról szóló megállapodás feltételeit.

Biztosítani kell a humanitárius segélyek és alapvető kereskedelmi áruk azonnali és akadálytalan bejutását Gázába. A szenvedésnek véget kell vetni

– írta közleményében.

A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.