Állampapír: szédületes forgalom után megrokkant a kereslet - egyértelműen látszik, melyik papírok lesznek a következő időszak sztárjai

Amekkora lendülettel érkeztek meg a befektetők a megújult állampapírpiacra a 40. héten, akkora esést lehet látni a forgalomban a 41., immáron teljes egészében a friss kínálattal felálló héten: az ÁKK friss számai szerint mindössze 151,1 milliárd forintos forgalmat élt meg a parkett, drasztikusan kevesebbet, mint az előző hét 237 milliárdos kereslete. Érdemes ugyanakkor emlékezni, hogy az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.

Felfrissült az állampapír-kínálat, de megcsappant a lendület / Fotó: Kallus György

Felfrissült az állampapír-kínálat, de megcsappant a lendület

A 41. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 89,8 milliárd forint, közel 40 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 43,2 milliárd forint, 12 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,7 milliárd forint, 2 milliárd forinttal kevesebb, mint a 40. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,1 milliárd forint, 34,4 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,46 milliárd forint, feleannyi, mint a megelőző héten.

Látszik egy pár érdekes trend a megújult állampapírpiacon

A friss számokból egy pár dolog egyből leszűrhető: egyrészt látszik, hogy az új korszak népszerűségi listája felállt, és az első két helyen aligha lesz változás a következő időszakban. Másrészt kitűnik, hogy a BMÁP ideje minden bizonnyal lejárt, már ami a befektetői érdeklődést illeti: a Bónusz papír a ráncfelvarrással hatalmasat vesztett versenyképességéből, így a listán való pozícióvesztése egyáltalán nem meglepő, a következő hetek akár még további forgalomcsökkenést is hozhatnak majd a papír számára, és idővel akár a PMÁP sorsára is juthat a korábbi toplistás állampapír.