Állampapír: szédületes forgalom után megrokkant a kereslet - egyértelműen látszik, melyik papírok lesznek a következő időszak sztárjai

Amekkora lendülettel érkeztek meg a befektetők a megújult állampapírpiacra a 40. héten, akkora esést lehet látni a forgalomban a 41., immáron teljes egészében a friss kínálattal felálló héten: az ÁKK friss számai szerint mindössze 151,1 milliárd forintos forgalmat élt meg a parkett, drasztikusan kevesebbet, mint az előző hét 237 milliárdos kereslete. Érdemes ugyanakkor emlékezni, hogy az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.
A 41. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:
A friss számokból egy pár dolog egyből leszűrhető: egyrészt látszik, hogy az új korszak népszerűségi listája felállt, és az első két helyen aligha lesz változás a következő időszakban. Másrészt kitűnik, hogy a BMÁP ideje minden bizonnyal lejárt, már ami a befektetői érdeklődést illeti: a Bónusz papír a ráncfelvarrással hatalmasat vesztett versenyképességéből, így a listán való pozícióvesztése egyáltalán nem meglepő, a következő hetek akár még további forgalomcsökkenést is hozhatnak majd a papír számára, és idővel akár a PMÁP sorsára is juthat a korábbi toplistás állampapír.
Amire mindenféleképpen érdemes lesz figyelni a későbbiekben, az az, hogy a FixMÁP és a MÁP Plusz versenyfutását melyik papír tudja majd kitartóan dominálni: a két eszköz ugyanis szinte ugyanazt tudja, 5 év alatt 40,2 százalékos hozamot garantál a befektető számára, a MÁP Plusz ugyanakkor még egy olyan extra tulajdonsággal is rendelkezik, miszerint a kamatfizetéseket követően 5 munkanapig névértéken váltható vissza, azaz esetében nem kell megfizetni azt a 1 százalékos díjat, amit a többi papír idő előtti visszaváltása esetén igen.
Ez azt jelenti, hogy a MÁP Pluszt akár 1/2/3/4 éves papírként is megvehetik a befektetők,
hiszen az évfordulókkor bármelyik évben kiszállhatnak – az extra likviditás érdekében viszont azzal kell számoljanak, hogy a papír sávosan emelkedő kamatozása nyomán az években arányában alacsonyabb hozamot tehetnek csak zsebre, mint ha a FixMÁP-ot választanák.
De tényleg olyan jó vétel az állampapír 40 százalékos hozama öt évre, vagy verhetőnek tűnik ez az összeg más befektetésekkel? A kérdést nemrég alaposan megvizsgáltuk.
