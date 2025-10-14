Deviza
Állampapír: szédületes forgalom után megrokkant a kereslet - egyértelműen látszik, melyik papírok lesznek a következő időszak sztárjai

Hatalmas forgalommal debütáltak az újrarajzolt hazai állampapírok, de az első teljes hét, amikor már csak az új kínálat volt elérhető, már kissé csalódást keltően alakult. A kereslet még a nagy visszaesés ellenére is sokszorosa a korábbinak, így panaszra nincs ok, de egy pár érdekes trendet már lehet látni az új állampapírpiacon.
Mészáros Gergő
2025.10.14., 11:03

Amekkora lendülettel érkeztek meg a befektetők a megújult állampapírpiacra a 40. héten, akkora esést lehet látni a forgalomban a 41., immáron teljes egészében a friss kínálattal felálló héten: az ÁKK friss számai szerint mindössze 151,1 milliárd forintos forgalmat élt meg a parkett, drasztikusan kevesebbet, mint az előző hét 237 milliárdos kereslete. Érdemes ugyanakkor emlékezni, hogy az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.

állampapír
Felfrissült az állampapír-kínálat, de megcsappant a lendület / Fotó: Kallus György

Felfrissült az állampapír-kínálat, de megcsappant a lendület

A 41. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 89,8 milliárd forint, közel 40 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 43,2 milliárd forint, 12 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,7 milliárd forint, 2 milliárd forinttal kevesebb, mint a 40. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 7,1 milliárd forint, 34,4 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,46 milliárd forint, feleannyi, mint a megelőző héten. 

Látszik egy pár érdekes trend a megújult állampapírpiacon

A friss számokból egy pár dolog egyből leszűrhető: egyrészt látszik, hogy az új korszak népszerűségi listája felállt, és az első két helyen aligha lesz változás a következő időszakban. Másrészt kitűnik, hogy a BMÁP ideje minden bizonnyal lejárt, már ami a befektetői érdeklődést illeti: a Bónusz papír a ráncfelvarrással hatalmasat vesztett versenyképességéből, így a listán való pozícióvesztése egyáltalán nem meglepő, a következő hetek akár még további forgalomcsökkenést is hozhatnak majd a papír számára, és idővel akár a PMÁP sorsára is juthat a korábbi toplistás állampapír.

Amire mindenféleképpen érdemes lesz figyelni a későbbiekben, az az, hogy a FixMÁP és a MÁP Plusz versenyfutását melyik papír tudja majd kitartóan dominálni: a két eszköz ugyanis szinte ugyanazt tudja, 5 év alatt 40,2 százalékos hozamot garantál a befektető számára, a MÁP Plusz ugyanakkor még egy olyan extra tulajdonsággal is rendelkezik, miszerint a kamatfizetéseket követően 5 munkanapig névértéken váltható vissza, azaz esetében nem kell megfizetni azt a 1 százalékos díjat, amit a többi papír idő előtti visszaváltása esetén igen.

Ez azt jelenti, hogy a MÁP Pluszt akár 1/2/3/4 éves papírként is megvehetik a befektetők, 

hiszen az évfordulókkor bármelyik évben kiszállhatnak – az extra likviditás érdekében viszont azzal kell számoljanak, hogy a papír sávosan emelkedő kamatozása nyomán az években arányában alacsonyabb hozamot tehetnek csak zsebre, mint ha a FixMÁP-ot választanák.

De tényleg olyan jó vétel az állampapír 40 százalékos hozama öt évre, vagy verhetőnek tűnik ez az összeg más befektetésekkel? A kérdést nemrég alaposan megvizsgáltuk.

Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam 5 évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP

Az elmúlt öt évben jó pár eszközzel lehetett überelni az új állampapír-kínálat favoritjait, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azok jobb vételnek számítottak volna. Így érdemes mérlegelni az állampapírok és az alternatív vételek között.

Állampapír

Állampapír
179 cikk

