A hírhedt Sinaloa kartell egykori vezetőjének, El Chaponak a fiát, Ovidio Guzmán-Lópezt letartóztatták Culiacán városban és Mexikóvárosba szállították. Guzmán-López vette át a kartell vezetését, miután 2016-ban elkapták az apját, akit minden idők legbefolyásosabb drogbárói között tartottak számon. A bandavezér elfogása után a kartell tagjai útlezárásokat állítottak fel, gyújtogatni kezdtek és megtámadták az egyik helyi repülőteret is – írta meg a BBC.

Fotó: Juan Carlos Cruz / AFP

Sinaloa államban három repülőtér működik, ezeken több mint 100 járatot töröltek a zavargások miatt. Két gépet találat is ért, az egyiket felszállás közben.

A helyi kormányzó szerint a harcokban 18 embert kellett kórházba szállítani és halálos áldozatok is vannak.

A mexikói védelmi miniszter, Luis Cresencio Sandoval elmondta, hogy az „Egér” becenéven ismert Guzmán-Lópezt azzal vádolják, hogy átvette apja kartelljének a vezetését. A Sinaloa kartell a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedő szervezete. El Chapo 2019 óta tölti az életfogytiglani szabadságvesztését az Egyesült Államokban.

Fotó: Marcos Vizcarra / AFP

Guzmán-López elfogását egy féléves megfigyelési művelet előzte meg, amiben a mexikói hatóságok mellett az Egyesült Államok is részt vett. A férfit csütörtökön, a hajnali órákban fogták el.

A letartóztatása után kitört zavargásokról videófelvételek is felkerültek az internetre. Ezeken az látszik, hogy a kartell tagjai égő buszokkal torlaszolták el az utakat Culiacán városban. A kialakult helyzetben a város teljes káoszba fulladt. Még csütörtök délután is fegyverropogás hallatszott az utcákon, illetve számos üzletet ki is fosztottak. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Pénteken az egész államban zárva tartottak az iskolák is.

Fotó: AFP

Érdekesség, hogy Guzmán-Lópezt egyszer már letartóztatták 2019-ben, viszont akkor szabadon engedték, hogy elkerüljék a vérengzést Sinaloa államban.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint Guzmán-López és testvére, Joaquín nagyjából 11 metamfetamin-labort működtet az államban.

Becslések szerint havonta 1300-2200 kilogramm kábítószert állítanak elő.

Amerika azt is közölte, hogy az Egér rendelhette el több besúgó, drogdíler és egy népszerű mexikói énekes meggyilkolását is, amiért a művész visszautasította, hogy énekeljen a drogbáró esküvőjén.

Decemberben Washington 5 millió dolláros jutalmat ajánlott fel minden használható információról Guzmán-Lópezről és testvéreiről.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Joe Biden hamarosan Mexikóba látogat az észak-amerikai országok vezetőinek csúcstalálkozójára. A hivatalos információk szerint jövőhét hétfőre volt időzítve az érkezése, de a mexikói külügyminiszter egy tweetben közölte, hogy Biden már vasárnap Mexikóban lesz. Nem indokolták, hogy miért hozta előrébb a látogatást az elnök.