A brazil kongresszus és más kormányzati épületek vasárnapi megtámadása előtti hetekben az ország közösségimédia-csatornáin sokkal gyakoribbak voltak a benzinkutak és egyéb infrastrukturális létesítmények megtámadására buzdító felhívások, illetve a főváros felforgatásáról szóló tervek – állítják brazil közösségimédia-kutatók. Az is feltűnt nekik, hogy az ilyen tartalmakban gyakran megjelent a „Festa da Selma” kifejezés. A szakértők úgy vélik, a kifejezésben a „selma” a katonai szakzsargonban szereplő „selva” szót helyettesítheti, amely a The Washington Post szerint egy brazil katonai csatakiáltás. A betűcsere okát azzal magyarázzák, hogy a posztok írói ezzel a megtévesztéssel akarták elkerülni, hogy a hatóságok idő előtt felfigyelhessenek az ezeken a felületeken szerveződő támadásra.

Fotó: AFP

A The Washington Post által átnézett bejegyzések alapján a szervezők Telegramon tették közzé a támadások pontos helyszínét, időpontjait és az útvonalakat. Legalább hat államban terveztek felforgató akciókat. Egy poszt szövege így szólt:

Hazafiak, figyelem! Ezer busszal készülünk. Kétmillió emberre van szükségünk Brazíliában.

A toborzás sikerrel zárult, számos autóbusz szállított embereket Brazília fővárosába, ahol az elnöki palota mellett a kongresszus és a legfelsőbb bíróság épületét is megrohamozták. A tömeg rongált, gyújtogatott, és valahonnan fegyvereket is szerzett. A The Washington Post azt írja, hogy az 1964-es katonai puccs óta ez volt a legnagyobb támadás az országban.

2022 októberében választás volt Brazíliában, amelyet a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva nyert meg Jair Bolsonaro korábbi elnökkel szemben. A választás alatt elárasztották az internetet a dezinformációk, és már ekkor arra buzdítottak sokan, hogy katonai puccsot kell végrehajtani, ha Bolsonaro veszít.

Fotó: AFP

A közösségimédia-kutatók azt is megállapították, hogy TikTokon a szavazatok kulcsszóra nyolcból öt találatban szerepeltek a „hamisított szavazólapok” és a „manipulált választás” kifejezések. A Facebook- és az Instagram-felhasználók ezreit terelték olyan csoportok felé, amelyekben megkérdőjelezték a választás tisztaságát. Egy szélsőjobboldali csoportban olyan videó is terjedt, amely a Lula-támogatók gyerekeinek meggyilkolására szólított fel.

A szavazatok október 30-i összegzése előtti napokban a Bolsonaro-hívők – akik elutasítják a választási eredményeket országszerte – elzárták az autópályákat, és letáboroztak a katonai bázisok közelében. Az országszerte tartott demonstrációkon több helyen angol nyelvű Stolen Election-táblák is feltűntek, ebből voltak, akik közösen szervezett megmozdulásokra következtettek.

Lula múlt heti beiktatása többnyire erőszakos incidensek mellett zajlott, majd felerősödtek a közösségi médiában pusztításra felszólító posztok – erről Michele Prado kutató, a digitális mozgalmakat és a brazil szélsőjobboldalt tanulmányozó független elemző beszélt.

A kutatók szerint a legszélsőségesebb felszólítások ugyan a Telegram csatornán történnek, mivel az nélkülöz minden moderálást, viszont a fontosabb folyamatok a Twitteren zajlottak. Korábban a Twitter brazil divíziója törölte és tiltotta a felületről választási csalást hirdető profilokat és posztokat, de

azután, hogy Elon Musk átvette az irányítást, egyből kirúgta a brazil iroda teljes személyzetét

– erről egy az ügyet ismerő forrás nyilatkozott a The Washington Postnak. Az elbocsátották azokat a dolgozókat is, akik az erőszakra buzdító tiltott tartalmak moderálásáért feleltek.

A közösségi médiában Bolsonaro – aki a választás óta viszonylag visszahúzódott a nyilvánosságtól – ismét posztolt. Közölte, hogy a vasárnapi erőszakos események törvényellenesek. Ezt követően a brazil közösségi médiában olyan bejegyzések jelentek meg, hogy a békés jobboldali tüntetők közé baloldali Lula-szimpatizánsok vegyültek, és ők kezdtek el randalírozni.

A brazil eseményekben részt vevők igyekeznek minden téren elhatárolódni a 2021. január 6-án történt capitoliumi ostrom elkövetőitől, retorikájukban is próbálnak máshogy megnyilvánulni, illetve elítélik az összehasonlítást. Ennek oka, hogy Brazíliában a demokratikus intézmények elleni támadások büntetőjogi következményeket, akár szabadságvesztést is vonhatnak maguk után.

A hírek szerint a vasárnapi események után több száz embert letartóztattak a brazil hatóságok.