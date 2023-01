Steven Spielberg A Fabelman család című önéletrajzi alkotása kapta a legjobb drámai film díját, Martin McDonagh A sziget szellemei című filmje pedig a legjobb vígjáték vagy musical trófeáját a helyi idő szerint kedden este Los Angelesben megrendezett Golden Globe díjátadó gálán. A televíziós kategóriák fődíjait az Abbott Elementary, A Fehér Lótusz és a Sárkányok háza nyerte.

Ke Huy Quan, az Indiana Jones és a végzet temploma című film egykori gyerekszereplője most felnőttként kapott elismerést. Fotó: Caroline Brehman

Jerrod Carmichael, a 80. Golden Globe-ceremónia házigazdája bevezetőjében kertelés nélkül számolt be arról a közönségnek, hogy mi volt a baj a díjakat odaítélő testülettel.

Elmondom, miért vagyok itt, azért, mert fekete vagyok.

– kezdte beszédét.

A tavalyi díjátadót ugyanis a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) nem tudta a hagyományos külsőségek közepette megrendezni, mert össztűz zúdult rá, miután kiderült, hogy a testületnek nem voltak fekete tagjai. Carmichael a meghívásával kapcsolatban hozzátette: „Az egyik pillanatban még mentateát csináltam otthon, a következőben már meg is hívtak, hogy legyek a fekete arca egy támadott fehér szervezetnek.” Mint mondta, sejti, hogy a testület nem változott meg teljesen, de a Golden Globe-gála mégis az ünneplésről szól: „És úgy gondolom, ez az ágazat megérdemli az ilyen estéket. És örülök, hogy itt lehetek.”

A HFPA az elmúlt évben sokat tett a szervezet megváltoztatásáért: a bővítéssel tagságát sokszínűbbé, befogadóbbá tette, és a tevékenységével kapcsolatban felmerült etikai problémákat is igyekezett kezelni. A reformoknak köszönhetően a tavalyi gálát bojkottáló sztárok is visszatértek, és az NBC televízió is vállalta a műsor közvetítését a Beverly Hilton hotelből.

Az este első díját az India Jones és a végzet temploma című kalandfilm egykori gyereksztárja, Ke Huy Quan vehette át a Minden, mindenhol, mindenkor című film mellékszereplőjeként.

A 30 év után ismét a kamera elé álló színész a sci-fi vígjáték két rendezőjének, Daniel Kwannak és Daniel Scheinertnek mondott köszönetet, amiért lehetőséget adtak neki a visszatérésre. A film főszereplője, Michelle Yeoh nyerte el a legjobb színésznő díját a vígjáték vagy musical kategóriában.

Az Oscar-díj-esélyesként is emlegetett Angela Bassett a Fekete Párduc 2. című szuperhősfilmben nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplő díját vehette át. Köszönőbeszédében megemlékezett a fiatalon elhunyt Chadwick Bosemanról, aki a Fekete Párduc főszerepét játszotta. A vígjátékmezőny jelöltjei közül A sziget szellemei című film főszereplője, Colin Farrell lett a legjobb színész, aki a díjért Martin McDonagh rendezőnek, szereplőtársainak, gyerekeinek és a filmben szereplő szamárnak, Jennynek is köszönetet mondott. McDonagh az egy barátság végéről szóló film forgatókönyvéért nyerte el a Golden Globe-ot.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

A legjobb drámai színész trófeáját Baz Luhrmann Elvis című filmjének sztárja, Austin Butler vehette át. A legjobb drámai színésznőnek járó Golden Globe-díjat pedig Cate Blanchett, a Tar című produkció címszereplője kapta, aki egy forgatás miatt nem lehetett jelen a gálán. A legjobb rendező trófeáját Steven Spielbergnek nyújtották át A Fabelman család című önéletrajzi ihletésű filmjéért. Spielberg, aki eddigi 14 Globe-jelöléséből most harmadszor nyerte el a rendezői díjat, családjának, három nővérének és elhunyt szüleinek is köszönetet mondott. A legjobb eredeti filmzene díját Justin Hurwitznak ítélték oda Damien Chazelle Babylon című filmjének muzsikájáért. A legjobb nem angol nyelvű produkció díját az Argentína, 1985 kapta.

Az animációs filmek mezőnyéből Guillermo del Toro Pinokkió című produkcióját díjazta a HFPA. A televíziós produkcióknál a legjobb korlátozott epizódszámú sorozat A Fehér Lótusz lett.

A legjobb vígjátéksorozat díját az Abbott Elementary nyerte, a drámai sorozatok díját pedig a Trónok harcának előzményeit bemutató Sárkányok háza.

A drámasorozatok legjobb színésznőjének díját az Eufória főszereplőjének, Zendayának ítélték oda. Kevin Costner, aki a Yellowstone drámasorozattal a legjobb színész díját kapta, nem volt jelen a gálán. Mint a díját bejelentő Regina Hall elmondta, a színész az áradások miatt Santa Barbarában ragadt. A vígjátéksorozatok mezőnyében a legjobb színésznő az Abbott Elementary sztárja, Quinta Brunson lett, a legjobb színész pedig Jeremy Allen White, A mackó főszereplője. Az estén Eddie Murphy vehette át a Cecil B. DeMille-díjat, Ryan Murphy pedig a Carol Burnett-díjat.

Sean Penn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetét adta át a közönségnek: „Nem lesz harmadik világháború” – mondta az elnök, Ukrajna győzelmét jósolva az orosz katonai agresszióval szemben. És hozzátette: „Ez nem egy trilógia.”

A gálán megjelent hollywoodi hírességek közül mások mellett Letitia Wright, Jennifer Hudson, Salma Hayek, Hilary Swank és Ana De Armas is segített a díjak átadásában. A filmes díjszezon január 24-én az Oscar-jelölések bejelentésével folytatódik, az amerikai filmakadémia díjátadó gáláját március 12-én rendezik meg Los Angelesben.