Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó

Három és fél év, százezrek halála, milliók elmenekülése, sötét árnyék egész Európa horizontján – ez az orosz-ukrán háború eddigi mérlege. Ennek vethet véget az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin pénteki, Alaszkában tartott csúcstalálkozója. A két politikus először találkozik személyesen azóta, hogy Trump 2025 januárjában megkezdte második elnöki ciklusát. Immár mindketten a helyszínen vannak.

Vlagyimir Putyin (b) és Donald Trump (j) találkozója Alaszkában zajlik / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP Fotó

A Fehér Ház korábbi tájékoztatása szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója helyi idő szerint délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök várhatóan helyi idő szerint pénteken este 9:45-kor, magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul vissza Anchorage-ból Washingtonba.

A két politikus már a helyszínen van. Elsőként az Air Force One érkezett meg Alaszkára, fedélzetén Donald Trumppal. Az amerikai elnök az érkezés után nem szállt le egyből a gépről, még a fedélzettől egyeztetett tanácsadóival. Vlagyimir Putyin gépét ugyan már korábban is látták a helyszín közelében, végül az eredetileg tervezett kezdési időpont előtt csak percekkel landolt az orosz elnököt szállító repülő. Könnyen lehet, hogy már ez is a tárgyalástechnika és a mentális hadviselés része, hogy miközben mindketten megérkeztek már, kölcsönösen megváratják egymást.

Trump és Putyin is optimista a csúcstalálkozó előtt

„Úgy gondolom, hogy a találkozónk nagyon jól fog alakulni. Azonban ha valamiért mégsem így lesz, akkor nagyon gyorsan hazamegyek” – jelentette ki Donald Trump. Hozzátette, hogy ha az egyeztetés sikeres lesz, akkor után egyből fel fogja hívni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az európai vezetőket is.

Washington mellett azonban Moszkva sem számít arra, hogy sikertelen lenne megbeszélés. Sőt, a Kreml arra számít, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti tárgyalás legalább hat-hét órán át tarthat – közölte az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA hírügynökséggel.

Trump és Putyin találkozója egyébként nem teljesen négyszemközti találkozó lesz. A megbeszélésen orosz részről részt vesz Szergej Lavrov külügyminiszter, valamint Jurij Usakov, Putyin főtanácsadója. Trump oldalán pedig Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különleges megbízott segít az elnöknek az amerikai érdekek képviseletében. A tárgyalás során tolmácsok is jelen lesznek.