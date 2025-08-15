Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.38 -0.57% GBP/HUF457.46 -0.37% CHF/HUF418.41 -0.42% PLN/HUF92.76 +0.01% RON/HUF78.03 -0.12% CZK/HUF16.15 +0.04% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.38 -0.57% GBP/HUF457.46 -0.37% CHF/HUF418.41 -0.42% PLN/HUF92.76 +0.01% RON/HUF78.03 -0.12% CZK/HUF16.15 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,146.55 +0.4% MTELEKOM1,918 +0.74% MOL2,976 -0.8% OTP30,670 +1.15% RICHTER10,510 -0.19% OPUS584 -0.51% ANY8,120 +1.5% AUTOWALLIS164 +0.31% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,283.88 +0.52% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,230.01 +0.47% BUX105,146.55 +0.4% MTELEKOM1,918 +0.74% MOL2,976 -0.8% OTP30,670 +1.15% RICHTER10,510 -0.19% OPUS584 -0.51% ANY8,120 +1.5% AUTOWALLIS164 +0.31% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,283.88 +0.52% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,230.01 +0.47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó

null
orosz-amerikai viszony
Trump-Putyin-találkozó
Donald Trump
Vlagyimir Putyin

Így találkozott egymással Trump és Putyin Alaszkában – itt az első közös fotó az amerikai és az orosz elnökről

Egy alaszkai katonai bázison futott össze az amerikai és az orosz elnök. A Trump-Putyin csúcstalálkozó célja az ukrajnai háború lezárása, de a világ figyelme a konkrét megállapodásokra szegeződik.
VG
2025.08.15., 21:31

Az alaszkai Anchorage-ban zajló Trump-Putyin csúcstalálkozó első pillanatait megörökítő fotók percekkel ezelőtt jelentek meg, ahol a két nagyhatalom vezetője kezet fog a katonai bázis kifutópályáján, mielőtt a delegációk tárgyalóasztalhoz ülnének.

Trump-Putyin csúcstalálkozó
A Trump-Putyin csúcstalálkozó célja az ukrajnai háború lezárása, de a világ figyelme a konkrét megállapodásokra szegeződik / Fotó: AFP

A találkozó feszült, de udvarias hangulatban indult; a felek rövid nyilatkozatban jelezték, hogy nyitottak a párbeszédre. Az első képek tanúsága szerint Donald Trump határozott kézfogással üdvözölte Vlagyimir Putyint, aki visszafogott mosollyal reagált.

Erőfitogtatással indul a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Két B-2-es lopakodó bombázó települt az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson támaszpontra, közvetlenül a pénteki csúcstalálkozó előtt, az egyik pedig vadászképekkel az oldalán repülve köszöntötte az orosz elnököt.

Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó

Az egész világ a pénteki alaszkai csúcstalálkozóra szegezi tekintetét. Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett a helyszínre. Akár maratoni hosszúságú is lehet a tárgyalás.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11719 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
légi parádé

Félelmetes amerikai bombázó-kötelék húzott el Putyin feje fölött, amint kiszállt a repülőgépből – videón a B2-es és a vadászgépek akciója

A B2-es bombázók legutoljára Oroszország egyik szövetségese, Irán katonai létesítményei ellen voltak bevetve.
2 perc
orosz-amerikai viszony

Így találkozott egymással Trump és Putyin Alaszkában – itt az első közös fotó az amerikai és az orosz elnökről

Egy alaszkai katonai bázison futott össze az amerikai és az orosz elnök.
2 perc
Bankszövetség

3 százalékos hitel: a kormány biztosra megy – útmutatót kapnak a bankok az Otthon Start programhoz

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu