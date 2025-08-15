Így találkozott egymással Trump és Putyin Alaszkában – itt az első közös fotó az amerikai és az orosz elnökről

Az alaszkai Anchorage-ban zajló Trump-Putyin csúcstalálkozó első pillanatait megörökítő fotók percekkel ezelőtt jelentek meg, ahol a két nagyhatalom vezetője kezet fog a katonai bázis kifutópályáján, mielőtt a delegációk tárgyalóasztalhoz ülnének.

A Trump-Putyin csúcstalálkozó célja az ukrajnai háború lezárása, de a világ figyelme a konkrét megállapodásokra szegeződik / Fotó: AFP

A találkozó feszült, de udvarias hangulatban indult; a felek rövid nyilatkozatban jelezték, hogy nyitottak a párbeszédre. Az első képek tanúsága szerint Donald Trump határozott kézfogással üdvözölte Vlagyimir Putyint, aki visszafogott mosollyal reagált.

President Trump just greeted Putin, with Putin coming to him for a handshake.



Art of the deal?👀pic.twitter.com/WJN97yHMOU — Lester Tellez (@onpointpolitics) August 15, 2025

Erőfitogtatással indul a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Két B-2-es lopakodó bombázó települt az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson támaszpontra, közvetlenül a pénteki csúcstalálkozó előtt, az egyik pedig vadászképekkel az oldalán repülve köszöntötte az orosz elnököt.